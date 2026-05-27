Branward abre una nueva etapa bajo el liderazgo de Jaime Dolagaray

Jaime Dolagaray, socio director de Branward - COMUNICACIÓN BRANWARD

(Información remitida por la empresa firmante)

La marca evoluciona hacia una aproximación más estratégica y conectada con el negocio

Madrid, 27 de mayo de 2026.

Branward refuerza su posicionamiento como una firma de consultoría estratégica de marca renovada en un entorno cada vez más complejo y competitivo, donde la diferenciación se ha convertido en uno de los grandes retos para las marcas.

Branward evoluciona para consolidar su papel como partner estratégico en decisiones de marca vinculadas al crecimiento, la transformación y la competitividad, ayudando a las organizaciones a construir mayor claridad, diferenciación e impacto real.

Esta nueva etapa, bajo una nueva organización, está liderada por Jaime Dolagaray propietario y director de la consultora, quien impulsa una aproximación más integrada entre estrategia, creatividad y negocio, desde el profundo conocimiento de la firma, de sus clientes y de los nuevos retos del mercado.

“Esta evolución no supone una ruptura con lo que hemos construido hasta ahora, sino un paso natural hacia una forma cada vez más integrada de entender la marca y el negocio”, señala Jaime Dolagaray. “Las marcas necesitan hoy más criterio y menos ruido. En entornos cada vez más homogéneos y competitivos, la diferenciación y el liderazgo son más importantes que nunca”, añade Dolagaray.

Con más de 30 años de trayectoria, Branward impulsa una nueva etapa orientada a construir marcas preparadas para liderar el cambio.

Branward. Para marcas que lideran el cambio que otros imaginan.

Branward (una marca de Brandeal Consultants, S.L.) es una consultora estratégica de marca con más de 30 años de trayectoria, que ayuda a las organizaciones a construir marcas preparadas para liderar el cambio, impulsando mayor claridad, diferenciación e impacto real. Con un enfoque que integra estrategia, creatividad y negocio, acompaña a organizaciones en decisiones de marca orientadas al crecimiento, la transformación y la competitividad. Con presencia en Madrid y Barcelona, desarrolla proyectos para compañías e instituciones de distintos sectores. Entre sus clientes destacan marcas como Alsa, Consell de Ibiza, Grifols, Grupo Ramos, Palacios, Picsil, Puleva, Silken Hoteles, Tram, Wecity, entre otras.