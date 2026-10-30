La Comunidad de Madrid impulsa la visibilidad de autónomos y pequeños negocios a través de un escaparate - Ana Morais

(Información remitida por la empresa firmante)

El proyecto +Emprendimiento +Oportunidades, desarrollado en colaboración con CEAJE, ofrece a emprendedores y microempresas recursos de promoción, contenidos audiovisuales y herramientas para mejorar su competitividad.

Madrid, 30 de octubre de 2026.- Dar a conocer un negocio, llegar a nuevos clientes o mejorar su presencia digital son algunos de los retos a los que se enfrentan las pequeñas empresas. Para contribuir a su desarrollo, la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), impulsa el proyecto +Emprendimiento +Oportunidades, una iniciativa que reúne servicios gratuitos de visibilidad, formación y apoyo empresarial.

Uno de los principales recursos del programa es la Gran Vía +Emprendimiento +Oportunidades, un escaparate digital que permite a los negocios participantes presentar su actividad, mostrar sus productos y servicios y facilitar el contacto con potenciales clientes y colaboradores.

La plataforma reúne iniciativas empresariales de diferentes sectores y municipios de la Comunidad de Madrid, contribuyendo a dar visibilidad a la diversidad de su tejido emprendedor.

Vídeos para acercar los pequeños negocios a nuevos públicos

Como parte de esta iniciativa, el proyecto desarrolla contenidos audiovisuales que muestran la actividad de los negocios, las personas que están detrás y los elementos que los diferencian.

Estos vídeos se incorporan al escaparate digital y se facilitan a los participantes para que también puedan utilizarlos en sus propios canales de comunicación, ampliando así las posibilidades de aprovechar este recurso.

La iniciativa presta especial atención a los autónomos y microempresas de los municipios rurales y de menor población, donde contar con nuevas herramientas de promoción puede resultar especialmente útil para dar a conocer la actividad empresarial.

Más recursos para emprender y hacer crecer un negocio

Además de la Gran Vía, +Emprendimiento +Oportunidades pone a disposición de sus participantes guías prácticas, vídeos formativos, herramientas de evaluación de competencias y recursos sobre digitalización, gestión empresarial y desarrollo de negocio.

El objetivo es facilitar el acceso a conocimientos y herramientas que permitan afrontar los desafíos habituales de la actividad empresarial y mejorar la competitividad de los pequeños negocios madrileños.

Las personas emprendedoras, autónomas y microempresas interesadas pueden consultar los servicios disponibles y las condiciones de participación a través de la web oficial del proyecto.

Más información: emprendimientooportunidadescm.es/

Contacto de prensa: ana.morais@masemprendimiento.es

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Emisor: Ana Morais

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