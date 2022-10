CONAIF e Iberent Technology ofrecen el renting a su red de instaladores y profesionales de mantenimiento

(Información remitida por la empresa firmante)

CONAIF, Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos, ha puesto a disposición de sus 20.000 empresas instaladoras y autónomos adheridos, unos packs de renting tecnológico. Y lo ha hecho de la mano de Iberent Technology, empresa española especializada en soluciones de renting para pymes y autónomos con más de 15 años de experiencia liderando el sector del renting

La Confederación está formada por 68 asociaciones provinciales, gremios de instaladores y federaciones de asociaciones de toda España a quienes ofrece el nuevo renting de equipos informáticos para instaladores y profesionales de mantenimiento con condiciones especiales para socios a 12, 24 o 36 meses. Teniendo en cuenta sus necesidades del día a día, se les ha facilitado diversas opciones de renting.



Ventajas del renting para instaladores y profesionales de mantenimiento

El renting o alquiler de equipos informáticos, a cambio de cómodas cuotas por uso, es una opción cada vez más solicitada entre los profesionales. Con este nuevo acuerdo entre CONAIF e Iberent, las empresas instaladoras del colectivo pueden beneficiarse de las ventajas fiscales del renting: cuotas deducibles al 100%; tesorería y liquidez intactas. Y lo que es más importante, el alquiler no suma en CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España), por lo que las cuentas se mantienen saneadas para posibles futuras inversiones relacionadas con el core business. Además, el renting compensa desde el minuto uno; no requiere de inversión inicial y simplifica la gestión de activos. De tal forma que pueden acceder a la tecnología más adecuada en cada momento sin tener que hacer frente a una inversión tras otra, como pasa con la compra.



Cada vez son más las personas que se deciden por una solución a medida, evolutiva, flexible y global que incluye también herramientas de gestión de activos, incluso de los que no están en renting mediante la innovación Iberent Connect.



Asesoramiento en renting y atención personalizada para toda la red de CONAIF



Gracias a la confianza depositada en Iberent, los miembros de CONAIF no solo tienen acceso al alquiler de activos tecnológicos, sino también al acompañamiento y al asesoramiento personalizado del equipo de expertos en renting. Para mayor tranquilidad, Iberent cuenta con todos sus departamentos internalizados, incluido el departamento de seguros, para agilizar todas las gestiones relacionadas con el renting.



Iberent Technology, tiene más de 15 años de trayectoria como financiera líder en desarrollo y comercialización de soluciones de renting de equipos flexibles para empresas y autónomos.



CONAIF, con más de 40 años de historia, es la organización empresarial más representativa de las empresas instaladoras y mantenedoras españolas. La integran 68 asociaciones provinciales, gremios de instaladores y federaciones de asociaciones de toda España.







