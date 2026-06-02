La digitalización avanza más rápido que la madurez de las operaciones de TI según el estudio de EasyVista

El estado de ITSM global 2026 - Easy Vista

(Información remitida por la empresa firmante)

Más del 90 % de las organizaciones ya incorpora IA en la gestión de servicios de TI, aunque solo el 12 % dispone de la madurez operativa necesaria para aprovechar todo su potencial

Madrid, 2 de mayo de 2026.- Un nuevo estudio global de EasyVista pone de manifiesto una brecha cada vez mayor entre las ambiciones de las organizaciones en materia de transformación digital e inteligencia artificial, y la madurez de las operaciones de TI que deben respaldarlas.



La adopción de la IA en la gestión de servicios de TI (ITSM) supera ya el 90 %, pero solo el 12 % de las organizaciones cuenta con el nivel de madurez operativa necesario para implementarla.



Las empresas nunca han invertido tanto en inteligencia artificial, automatización y la nube. Sin embargo, las operaciones de TI no evolucionan al mismo ritmo, lo que genera barreras estructurales y resultados desiguales en la implementación de estas iniciativas.



"La verdadera línea divisoria ya no radica en el acceso a la tecnología. De hecho, las organizaciones han comenzado a adoptar la IA. El verdadero reto reside ahora en la capacidad de las operaciones de TI para respaldar la transformación digital y las operaciones impulsadas por IA. Sin una mayor integración, gobernanza y coherencia en los procesos, las iniciativas de IA siguen siendo difíciles de industrializar de manera homogénea en la empresa", afirma Ismael Sabbagh, Country Manager de España en EasyVista.



Una base operativa aún desigual

La madurez de las operaciones de TI sigue siendo muy heterogénea. El 48 % de las organizaciones afirman disponer de procesos de ITSM estructurados, pero solo el 12 % pueden considerarse verdaderamente maduras y proactivas. Más del 40 % siguen funcionando con enfoques reactivos, y casi una de cada cuatro empresas sigue dependiendo de sistemas de tickets básicos.



Las restricciones presupuestarias (38 %), falta de competencias informáticas (36 %) e integración insuficiente entre las herramientas (35 %) siguen siendo obstáculos que limitan la capacidad de las organizaciones para implementar la IA a gran escala.



La adopción de la IA pone de manifiesto los límites de la escalabilidad

La inteligencia artificial se está integrando progresivamente en las operaciones de TI, especialmente para el seguimiento de activos, la asistencia al usuario a través de chatbots o la automatización de tareas —casos de uso en los que los encuestados señalan altos niveles de satisfacción. Sin embargo, los obstáculos siguen siendo principalmente operativos: preocupaciones relacionadas con la seguridad y la confidencialidad de los datos (23 %), dificultades de integración (18 %) y falta de experiencia (13 %).



El estudio también señala una creciente convergencia entre los equipos de TI y de seguridad. Más del 54 % de las organizaciones ya cuentan con workflows interconectados, y cerca del 60 % llevan a cabo revisiones conjuntas tras los incidentes. Esta convergencia se está convirtiendo en un elemento clave de la resiliencia operativa. También desempeña un papel determinante en la capacidad de la IA para funcionar de manera eficaz dentro de workflows interconectados.

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