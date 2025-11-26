DLTCode se convierte en partner mundial exclusivo de la solución anti-phishing Email Original - DLTCode y Email Original

Madrid, 26 de noviembre de 2025.-

Más del 80% los ciberataques comienzan por un correo fraudulento que suplanta la identidad de una empresa siendo el phishing uno de los mayores desafíos en las comunicaciones a través del email.

La alianza entre Email Original y DLTCode permite ofrecer una solución de verificación de correo electrónico a empresas de cualquier sector y tamaño.

Dar más confianza a los destinatarios, reducir el fraude por correo electrónico, proteger la integridad de la marca y de las comunicaciones, cumplir con las normativas de seguridad y privacidad; así como mejorar las métricas de apertura son algunas de las ventajas que ofrece la solución Email Original.

El phishing representa unos de los mayores desafíos en las comunicaciones por correo electrónico tanto de empresas como de particulares. Y es que más del 80% los ciberataques comienzan por un correo fraudulento que suplanta la identidad de una empresa. En 2024 el número de ciberestafas a través del email aumentó un 45%, lo que supuso unas pérdidas estimadas en 20 mil millones de dólares a nivel mundial. Con el fin de poner solución a esta problemática creciente, DLTCode, empresa especializada en ciberseguridad, formación y tecnología Deep Tech basada en IA, y Email Original, compañía especializada en ofrecer soluciones de verificación de correos electrónicos, firman un acuerdo de colaboración por el que DLTCode se convierte en el partner mundial y exclusivo de Email Original con el objetivo de impulsar y acercar esta solución a empresas de cualquier sector y tamaño.

Email Original se trata de una solución que permite a los emisores validar previamente sus direcciones de correo electrónico y ofrecer a sus destinatarios un método claro para verificar cada mensaje que reciben. Cualquier correo enviado desde una dirección validada incorporará en la parte superior del cuerpo del mensaje un sello criptográfico propio de Email Original que permitirá al destinatario comprobar al instante que el correo ofrece las máximas garantías.

Apuntan desde ambas compañías que el principal objetivo es dar fiabilidad a un mecanismo de comunicación usado por millones de personas cada día en su trabajo y su vida privada. Gracias a la incorporación de Email Original en los sistemas de correo de las empresas, los destinatarios sabrán al momento que no se trata de phishing, sino de una dirección confiable. Esta solución rápida, eficiente y sencilla de implementar no solo protege a los destinatarios o evita la temida suplantación de identidad, sino que consigue incrementar la productividad y eliminar la incertidumbre y el estrés de verificar una dirección de correo electrónico.

“Para nosotros, contar con DLTCode como partner mundial y único es un impulso enorme ya que compartimos visión, valores y propósito. Proteger a empresas y destinatarios de la suplantación y hacer del correo electrónico un canal verificable y más seguro es parte de nuestro objetivo. Su alcance y su experiencia comercial nos permiten acelerar un cambio necesario”, afirma Ricardo Villa, CEO de Email Original.

“Es un orgullo para DLTCode la firma de esta alianza que se centra en la mejora de las comunicaciones del tejido empresarial y consigue llevar la verificación del correo electrónico a nuevos mercados y sectores. Cabe señalar, además, que ambas compañías estamos comprometidas con la ciberseguridad y, por ello, con que el email deje de ser un canal basado en la confianza ciega y pase a basarse en pruebas verificables”, expone Fernando Mairata, CEO de DLTCode.

Así pues, esta alianza permite reforzar el compromiso de Email Original por convertirse en un estándar global de verificación del remitente y protección de toda la cadena de suministro de la mano de DLTCode. Dar más confianza a los destinatarios, reducir el fraude por correo electrónico, proteger la integridad de la marca y de las comunicaciones, cumplir con las normativas de seguridad y privacidad; así como mejorar las métricas de apertura son algunas de las ventajas que presenta la implementación de esta solución en las empresas.

Sobre DLTCode:

DLTCode, perteneciente al Grupo Armora, es una empresa de servicios profesionales que opera en consultoría estratégica, ciberseguridad, formación y desarrollo de Deep Tech basado en IA. Está dirigida por un equipo experimentado de consultores líderes y expertos en diferentes materias relativas a la tecnología, ciberseguridad, regulación y normativa, innovación disruptiva y liderazgo digital. Proporciona y gestiona software de ciberseguridad de nueva generación que ayuda a proteger las organizaciones frente a las amenazas actuales y emergentes.

Sobre Email Original:

Email Original es una empresa especializada en ofrecer soluciones de verificación de correo electrónico con el objetivo de ofrecer seguridad y confianza al tejido empresarial a la vez que se refuerza la reputación. La solución Email Original permite a los emisores validar previamente sus direcciones de correo electrónico y ofrecer a sus destinatarios un método claro para verificar cada mensaje que reciben.

