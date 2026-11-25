eCommerce DAY España 2027 - eCommerce DAY España 2027

(Información remitida por la empresa firmante)

Adigital y el eCommerce Institute sellaron una alianza estratégica y anunciaron la primera edición de eCommerce DAY España, el 1r de abril de 2027 en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Una cita con referentes internacionales, contenidos de alto valor y experiencias de innovación para conectar España, Latinoamérica y el Caribe

Madrid, 25 de noviembre de 2026.- El eCommerce Institute y Adigital firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para impulsar el desarrollo del comercio digital y fortalecer los vínculos empresariales e institucionales entre España y Latinoamérica. Además, anunciaron la celebración de eCommerce DAY España 2027 el próximo 1 de abril en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid.



El acuerdo fue suscrito por Susana Voces, presidenta de Adigital y esCommerce, y Marcos Pueyrredon, presidente del eCommerce Institute y cofundador de VTEX, y se desarrollará a través de esCommerce, la Asociación Española de Comercio Electrónico.



La llegada de eCommerce DAY a España representa un nuevo hito. Madrid será sede de la edición número 205 del Tour. "Después de 20 años conectando a los protagonistas del comercio digital en Latinoamérica, llegar a España representa un paso estratégico para seguir construyendo puentes entre mercados. Queremos que eCommerce DAY España sea mucho más que un evento: un espacio donde el conocimiento, la innovación y las relaciones entre empresas se transformen en oportunidades concretas de crecimiento y colaboración para todo el ecosistema iberoamericano", señaló Marcos Pueyrredon, presidente del eCommerce Institute y cofundador de VTEX.



"La colaboración entre Adigital y el eCommerce Institute responde a una visión compartida sobre la importancia de impulsar una economía digital más competitiva, innovadora y conectada. El comercio electrónico, que ya representa casi el 6,5 % del PIB español, es una de las palancas de crecimiento de nuestra economía. En este contexto, fortalecer la conexión entre los ecosistemas digitales de España y Latinoamérica para compartir experiencias, impulsar la innovación y generar nuevas oportunidades para las empresas", afirma Susana Voces, presidenta de Adigital y esCommerce.



eCommerce DAY España 2027 reunirá a speakers de reconocido prestigio, líderes empresariales y ejecutivos C-Level en una agenda de conferencias, keynotes, casos de éxito y espacios de intercambio. Inteligencia artificial, comercio unificado y agéntico, transformación del Retail, Retail Media, experiencia del consumidor y el comercio transfronterizo se desarrollarán entre otros temas. Habrá una zona expositiva, espacios de networking y reconocimientos a empresas y profesionales destacados del ecosistema.



El evento será también escenario de competencias. La AI for Unified Commerce Competition reconocerá soluciones de inteligencia artificial aplicadas al Retail y al comercio unificado; la Global Selling Competition destacará tecnologías que facilitan la internacionalización y el comercio transfronterizo; y la AI Talent Competition, convocará a talentos mayores de 18 años a desarrollar soluciones de IA para desafíos reales de negocio. Las tres competencias ofrecerán la posibilidad de participar en la Gran Final Internacional en Dubái.



Se suma también la eCommerce Startup Competition, orientada a dar visibilidad a emprendimientos digitales de alto potencial y acercarlos a empresas y organizaciones.



La propuesta continuará el 2 de abril con las actividades BRIDGE Experience, que permitirán a los participantes acceder a experiencias de aprendizaje y relacionamiento. A través de Retail & Commerce Discovery se organizarán visitas técnicas a empresas líderes para conocer de primera mano sus operaciones y el eLíderes Forum, encuentro exclusivo entre CEOs, ejecutivos C-Level y referentes de la industria, para compartir experiencias, debatir desafíos estratégicos y generar oportunidades de colaboración.



Más información: https://ecommerceday.es/.

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