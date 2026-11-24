ELCCA celebrará el 26 de noviembre su webinar abierto de conclusiones tras su éxito en Galicia - Proyecto ELCCA - DESTINATION EXPERIENCES

(Información remitida por la empresa firmante)

El encuentro online permitirá compartir y analizar las conclusiones de las ponencias, y hacer balance de los resultados de un proyecto que ha conectado patrimonio, inversión y desarrollo rural. En él se anunciarán las fechas y lugar de celebración de la edición 2027, se realizarán sorteos y dará continuidad a una iniciativa que se consolida como punto de referencia para activar oportunidades en el rural.

Galicia, 24 de noviembre de 2026.- El proyecto ELCCA (El Camino que Conecta y Activa) celebrará el próximo jueves 26 de noviembre, de 12:00 a 13:30 horas, un webinar online abierto de conclusiones para hacer balance de los resultados de su exitosa primera edición con cinco días de actividades, presentar los principales aprendizajes y anunciar los próximos pasos de una iniciativa que ha conseguido reunir en Galicia a más de un centenar de profesionales y más de 40 ponentes especializados en patrimonio, inversión, empresa y desarrollo territorial.

El encuentro supondrá una nueva oportunidad para compartir el conocimiento generado durante los cinco días de programación celebrados entre el 30 de septiembre y el 4 de octubre, en los que ELCCA convirtió diferentes territorios gallegos en espacios de encuentro, reflexión, colaboración y generación de oportunidades vinculadas al patrimonio y al desarrollo territorial.

El éxito de ELCCA: conectar a quienes pueden transformar el territorio

La primera edición ha permitido demostrar el valor de reunir en un mismo ecosistema a actores que habitualmente trabajan de manera independiente y que, sin embargo, necesitan colaborar para impulsar proyectos de futuro.

La combinación de experiencia empresarial, conocimiento técnico, capacidad inversora y perspectiva territorial constituye uno de los principales valores diferenciales de ELCCA. El proyecto ha demostrado que las oportunidades del medio rural no deben analizarse desde una única perspectiva, sino mediante la colaboración entre todos los agentes que pueden contribuir a su desarrollo.

La iniciativa ha permitido validar la importancia de generar espacios donde las oportunidades puedan encontrar los recursos, las capacidades y las personas necesarias para convertirse en iniciativas viables. Una filosofía que se resume en tres conceptos: vincular, accionar y transformar.

Anuncio de fechas y lugar de su próxima edición

Uno de los momentos más destacados del encuentro online será el anuncio oficial de las fechas y del lugar de celebración de la próxima edición de ELCCA, en 2027, una noticia que marcará el inicio de una nueva etapa para el proyecto.

El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y el Xacobeo 2027, desarrollado por la empresa lucense Experiencias del Destino, apuesta por dar continuidad a esta iniciativa, ampliar su red de participantes e incorporar nuevas oportunidades y territorios, reforzando la conexión entre propietarios, inversores, empresas, profesionales e instituciones comprometidos con la activación del patrimonio y el desarrollo del medio rural.

La próxima convocatoria aspira a consolidar ELCCA como un espacio de referencia para generar conexiones de valor, compartir conocimiento especializado y facilitar proyectos capaces de transformar los recursos del territorio en actividad económica y oportunidades de futuro.

Inscripción gratuita y sorteo de experiencias para 2027

La participación en el webinar será gratuita, previa inscripción a través de la web www.camino-conecta-activa.com. Además de conocer de primera mano las conclusiones de esta primera edición y los detalles de la próxima convocatoria, las personas inscritas podrán participar en sorteos de entradas para la siguiente edición, que incluirán experiencias valoradas en un total de 3.000 euros.

Con este webinar, ELCCA cerrará el ciclo de conclusiones de su primera edición, pero abrirá una nueva etapa: pasar de las conexiones a los proyectos y demostrar que, cuando las voluntades se encuentran, el patrimonio y los recursos del territorio pueden convertirse en oportunidades de futuro.

Cinco días de conocimiento, experiencias y conexiones

Uno de los principales indicadores del éxito de ELCCA ha sido su capacidad para reunir a profesionales de perfiles muy diferentes, procedentes de ámbitos como la economía, la inversión, el patrimonio, la arquitectura, la ingeniería, la cultura, el turismo, la innovación, la empresa, la tecnología, la inclusión, la formación y la dinamización territorial.

Esta diversidad ha permitido abordar el desarrollo rural desde diferentes perspectivas, poniendo en común experiencias, soluciones y modelos de colaboración para transformar recursos infrautilizados en nuevas actividades económicas, empleo, vivienda y proyectos con impacto social y territorial.

Propietarios y tenedores de patrimonio, inversores, captadores y comercializadores, emprendedores, empresas, administraciones públicas, universidades y agentes dinamizadores han formado parte de un ecosistema concebido para conectar capacidades complementarias y facilitar que las oportunidades existentes en el territorio encuentren los recursos necesarios para hacerse realidad.

A través de sus tres grandes formatos -El Camino, los Foros Inmersivos y la Jornada Internacional de Oportunidades-, ELCCA ha desarrollado una metodología que combina conocimiento especializado, experiencias sobre el terreno, participación de agentes locales y networking profesional.

El recorrido permitió abordar cuestiones fundamentales para el futuro del rural, desde el talento joven, la memoria y el patrimonio hasta la accesibilidad, la inclusión, el empleo, el emprendimiento, la financiación y la inversión.

La Jornada Internacional de Oportunidades, celebrada en Lugo, constituyó uno de los principales hitos del proyecto, reuniendo a expertos y profesionales para conectar oportunidades patrimoniales reales con inversores, propietarios, empresas y posibles operadores. Casas rectorales, pazos, casas señoriales, antiguas herrerías y otras construcciones singulares centraron parte de las conversaciones sobre rehabilitación, nuevos usos y generación de actividad económica.

La experiencia culminó en Santiago de Compostela, en la Hospedería de San Martín Pinario, con un encuentro de clausura que puso de manifiesto una de las principales conclusiones compartidas por los participantes: el medio rural dispone de patrimonio, recursos, conocimiento y oportunidades, pero necesita conectar a quienes los poseen con quienes tienen capacidad para activarlos.

La nueva etapa con la plataforma de matching: del encuentro a los proyectos

El webinar del 26 de noviembre servirá también para profundizar en uno de los grandes retos que deja esta primera edición: consolidar un ecosistema digital y una plataforma de matching que permita mantener activas las relaciones generadas, conectar oportunidades patrimoniales con inversores y facilitar nuevas alianzas y proyectos durante todo el año.

La intención es que las conexiones establecidas no se queden únicamente en los encuentros presenciales, sino que puedan evolucionar hacia colaboraciones profesionales, operaciones, iniciativas empresariales y nuevas oportunidades para los territorios.

WEBINAR ABIERTO DE CONCLUSIONES ELCCA

Fecha: jueves, 26 de noviembre de 2026.

Horario: de 12:00 a 13:30 horas.

Formato: acceso online abierto a todas las personas interesadas

Contenidos: balance y resultados de la primera edición, conclusiones, recuperación de las ponencias y presentación de la próxima edición, con anuncio de fechas y ubicación.

Más información: info@camino-conecta-activa.com

Conexión al webinar: www.camino-conecta-activa.com

Contacto

Emisor: Proyecto ELCCA - DESTINATION EXPERIENCES

Contacto: Proyecto ELCCA - DESTINATION EXPERIENCES

Número de contacto: 658811400