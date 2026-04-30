Elecsum e-mobility inaugura en Baricentro una gran estación de recarga eléctrica en Cataluña - Centro Comercial Baricentro

(Información remitida por la empresa firmante)

Cataluña, 30 de abril 2026.- Con 55 puntos de carga y más de 1 MW de potencia, es una de las estaciones más grandes de Cataluña.

El acto ha reunido a administración, industria y sector energético en una jornada sobre el futuro de la movilidad eléctrica.

Cataluña concentra cerca del 20% los puntos de recarga del Estado y sigue liderando el despliegue de infraestructura.

El proyecto se enmarca en los objetivos europeos de descarbonización y electrificación del transporte.

Elecsum e-mobility, empresa de Electra Caldense Grup, ha inaugurado en Baricentro una de las mayores estaciones de recarga pública de Cataluña, con 55 puntos y una potencia instalada de 1.046,8 kW, consolidándose como una infraestructura clave para la movilidad eléctrica en la región.El acto ha contado con la participación de representantes institucionales, del sector energético y de la movilidad eléctrica, quienes han destacado la importancia de la colaboración público-privada para acelerar la transición hacia un modelo de transporte más sostenible. La inauguración refuerza el papel estratégico de este tipo de infraestructuras en el avance hacia la descarbonización de la movilidad.

Un modelo de recarga integrado en la vida cotidiana

El crecimiento del vehículo eléctrico en España y en Europa exige una red de recarga cada vez más extensa, accesible e integrada en los espacios de uso cotidiano.

En este contexto, los centros comerciales se consolidan como ubicaciones estratégicas para el despliegue de puntos de recarga, ya que permiten combinar tiempo de estancia, accesibilidad y servicios, facilitando que la recarga se convierta en una actividad integrada en la rutina diaria.

Oriol Xalabarder, consejero delegado de Electra Caldense Grup, ha destacado que: “La movilidad eléctrica sólo será posible con una infraestructura de recarga sólida, distribuida y fiable. Proyectos como el de Baricentro demuestran que la colaboración entre empresa, centros comerciales y administración es esencial para avanzar hacia un modelo energético más sostenible.”

Una jornada para analizar el futuro de la movilidad eléctrica

Con motivo de la inauguración, se ha celebrado un encuentro con representantes del sector para analizar los principales retos de la movilidad eléctrica.

En el debate se ha destacado la necesidad de acelerar la electrificación del transporte, aumentar la inversión en infraestructuras de recarga y reforzar el papel de la red eléctrica para acompañar el crecimiento del vehículo eléctrico. También se ha subrayado la importancia de impulsar ayudas públicas que faciliten el despliegue de nuevos puntos de carga y eviten desequilibrios en el desarrollo del sector.

Asimismo, los participantes han coincidido en que la integración de la recarga en el día a día y la planificación de infraestructuras eficientes serán clave para consolidar la transición energética en los próximos años.

Cataluña, uno de los territorios con mayor despliegue de recarga

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), España supera actualmente los 50.000 puntos de recarga de acceso público.

Cataluña destaca como una de las comunidades con mayor infraestructura, concentrando cerca del 20% de los puntos de recarga del país, en un contexto de crecimiento impulsado por el aumento del vehículo electrificado y las políticas de descarbonización.

Instalaciones como la de Baricentro responden a la creciente demanda y ayudan a reducir una de las principales barreras de la movilidad eléctrica: la disponibilidad de una red de recarga accesible y fiable. En este sentido, Elecsum e-mobility refuerza su expansión en Cataluña y continúa impulsando nuevas instalaciones para facilitar la adopción del vehículo eléctrico y el desarrollo de una red de carga más amplia y eficiente.

Un modelo de recarga adaptado a los nuevos usos con impacto ambiental y económico

La instalación combina equipos de recarga en corriente alterna y corriente continua, con diferentes potencias para adaptarse a varios tiempos de estancia y perfiles de usuario.

Este modelo permite que la recarga se realice de forma flexible mientras los usuarios realizan compras, trabajan o realizan actividades de ocio, consolidando un nuevo modelo en el que el punto de recarga pasa a ser un servicio esencial del equipamiento, al mismo nivel que el aparcamiento o la conectividad.

Además de facilitar el uso del vehículo eléctrico, la infraestructura contribuye a la reducción de emisiones de CO₂ y se alinea con los objetivos europeos de neutralidad climática.

Sobre Elecsum e-mobility

Elecsum e-mobility es una empresa catalana especializada en soluciones integrales de recarga para vehículos eléctricos. Actúa como operador de puntos de recarga, gestor de infraestructuras e instalador, desarrollando proyectos para administraciones, empresas, centros comerciales y entornos industriales. La compañía forma parte de Electra Caldense Grup.

Sobre Electra Caldense Grup

Electra Caldense Grup es un grupo energético con más de 100 años de historia, especializado en distribución eléctrica, energías renovables y servicios energéticos avanzados. El grupo impulsa proyectos orientados a la transición energética, la digitalización y la sostenibilidad, con un fuerte arraigo territorial y vocación de innovación.

Anexo técnico para medios especializados

La infraestructura de recarga instalada en Baricentro se ha distribuido en los aparcamientos del centro comercial (P3, P4, P5 y P6) con el objetivo de mejorar la accesibilidad y optimizar el uso energético.

La instalación cuenta con 31 equipos que permiten la carga simultánea de hasta 55 vehículos, combinando tecnología en corriente alterna (AC) y corriente continua (DC) para adaptarse a distintos tiempos de estancia.

Los equipos, de fabricantes como Circutor y Vega Chargers, incluyen cargadores en AC de hasta 7,4 kW y en DC de hasta 60 kW, con conectores Type 2, CCS2 y CHAdeMO, garantizando compatibilidad con la mayoría de vehículos eléctricos del mercado.

Distribución por zonas

Parking P3

4 equipos AC + 3 equipos DC — Total 7

Plaza Catalunya, 6 Caldes de Montbui 08140 (Barcelona)

Parking P4

4 equipos AC + 7 equipos DC — Total 11

Parking P5

4 equipos AC + 3 equipos DC — Total 7

Parking P6

4 equipos AC + 2 equipos DC — Total 6

Total instalación

16 equipos AC

15 equipos DC

31 equipos totales

Configuración por marca y modelo

Circutor Urban

Tipo: AC

Potencia unitaria: 7,4 kW

Voltaje: 230 V

Conector: 2 Type 2

Unidades instaladas: 16

Vega Chargers ALOHA Gravity

Tipo: DC

Potencia: 30 kW

Voltaje: 150–1000 VDC

Conector: CCS2 + CHAdeMO

Unidades instaladas: 3

Vega Chargers ALOHA Lander (D)

Tipo: DC

Potencia: 60 kW (30 kW para conector en carga simultánea)

Voltaje: 150–1000 VDC

Conector: 2 CCS2

Unidades instaladas: 8

Vega Chargers ALOHA Lander (S)

Tipo: DC

Potencia: 60 kW

Voltaje: 150–1000 VDC

Conector: 1 CCS2

Unidades instaladas: 4

Total de conectores instalados: 58

Type 2: 32

CCS2: 23

CHAdeMO: 3

La configuración híbrida AC/DC permite adaptar la infraestructura a diferentes escenarios de uso, desde recargas prolongadas durante estancias comerciales hasta recargas rápidas, y responde al actual modelo de despliegue de infraestructura pública en entornos urbanos y comerciales.



Emisor: Centro Comercial Baricentro

Contacto: Centro Comercial Baricentro

Número de contacto: 937190211