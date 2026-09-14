ESpanix lanza ESpanix Shield; protección DDoS soberana en España - ESpanix

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 14 de septiembre de 2026 – ESpanix, el mayor punto de intercambio de Internet (IXP) de España, ha anunciado hoy la puesta en marcha de ESpanix Shield, un nuevo servicio de protección contra ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS), basado en la tecnología Nokia Deepfield Defender. Este lanzamiento convierte a ESpanix en el primer nodo neutro (IXP) en el país que ofrece detección y mitigación automatizadas de ataques DDoS (más allá del blackholing) como un servicio gestionado, opcional y de valor añadido para las más de 200 redes nacionales e internacionales que intercambian tráfico en su plataforma y que sirven conjuntamente a la gran mayoría de usuarios finales de Internet en España.

Los ataques DDoS continúan creciendo en tamaño, frecuencia y sofisticación, con botnets masivas de dispositivos IoT comprometidos y proxies residenciales transformados en armas que lanzan ataques hiper-volumétricos y de capa de aplicación contra redes, servicios y usuarios finales. Como punto central de Internet en España, ESpanix Node ocupa una posición estratégica: detener el tráfico de ataque en el punto de intercambio evita que éste llegue a las redes —y a las empresas, servicios públicos y consumidores— situadas detrás de sus puertos.

Los ataques DDoS siguen siendo una amenaza diaria primaria para nuestras redes conectadas. Integrar una solución proactiva de detección y mitigación en nuestra infraestructura representa un paso significativo en el compromiso continuo de ESpanix de maximizar la seguridad a través de nuestro portafolio de servicios. Aprovechando la excepcional granularidad de detección de Nokia Deepfield, podemos reducir sustancialmente el impacto de los eventos DDoS al aislar y eliminar únicamente el tráfico no deseado. Además, esta protección se entrega íntegramente dentro de nuestra red y dentro de España, a través de los seis centros de datos en Madrid y Barcelona donde nos conectamos con nuestros miembros. Esto garantiza que el tráfico local permanezca local, eliminando cualquier necesidad de desvíos a través de infraestructura de limpieza (scrubbing) de terceros y garantizando así una estricta soberanía de datos. Al unificar estas capacidades, hemos hecho que la protección DDoS sea mucho más simple de implementar y operar, asegurando que nuestros usuarios finales no necesiten conocimientos técnicos específicos para disfrutar de una defensa robusta y transparente. Este nuevo servicio mejora el valor de conectarse al ESpanix Node e introduce una nueva dimensión a los servicios que ofrecemos a nuestros miembros, declaró Javier Achirica, CTO de ESpanix.

Los puntos de intercambio de Internet son infraestructuras críticas —y para España, ESpanix es donde se reúne el Internet nacional, lo que también lo convierte en el lugar más inteligente para detener los ataques DDoS. Con Deepfield Defender, ESpanix detecta y elimina el tráfico de ataque en segundos, directamente en la red y dentro del país. Este despliegue muestra cómo los puntos de intercambio de Internet en toda Europa pueden convertir la seguridad en una mayor resiliencia para sus miembros y, al mismo tiempo, en una nueva fuente de valor, afirmó Jeff Smith, Vicepresidente y Director General, Nokia Deepfield.

El servicio ESpanix Shield se basa en la solución de Nokia Deepfield Defender que combina la analítica de big data impulsada por IA de la telemetría de la red con Deepfield Secure Genome, el feed de datos en la nube propiedad de Nokia que rastrea el contexto de seguridad de Internet. Defender detecta todo tipo de ataques DDoS en segundos y ejecuta una mitigación automatizada basada en la red con un grado muy alto de granularidad —eliminando quirúrgicamente solo el tráfico no deseado mientras que los paquetes legítimos siguen fluyendo. Al unificar la detección y la mitigación en la propia red, ESpanix evita redirigir el tráfico de los miembros a centros de limpieza externos: los ataques se identifican y eliminan donde fluye el tráfico, manteniendo el tráfico de Internet español y la responsabilidad de su seguridad dentro de España.

Este despliegue consolida la alianza estratégica entre ESpanix y Nokia, iniciada en 2025 con la implementación de conectividad 400G. Con esta evolución, ESpanix no solo protege su propia infraestructura, sino que ofrece un multiplicador de seguridad a toda su comunidad, asegurando que el tráfico de Internet español circule por una red resiliente, soberana y protegida en el borde.

El nuevo servicio de protección DDoS se está introduciendo a la comunidad de ESpanix y a la industria en general en los próximos eventos.

Multimedia, información técnica y noticias relacionadas

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Nokia es el proveedor líder mundial de tecnología de redes y habilita una nueva era de inteligencia artificial. La compañía está desarrollando las redes del futuro que conectan personas, dispositivos e inteligencia. Sus soluciones de red abarcan redes fijas y móviles, así como redes IP, ópticas, core y de centros de datos. Su infraestructura de red segura y nativa para IA permite la aplicación y utilización de la IA a escala global.

Acerca de ESpanix

ESpanix es uno de los mayores Hubs Digitales del sur de Europa y el más antiguo de España. Opera sobre tres áreas de negocio: interconexión, datacentre y servicios de valor añadido. Ofrece sus servicios en la instalación de la calle Mesena de Madrid y en cinco puntos de acceso de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. ESpanix Datacentre cumple con las especificaciones Tier IV y permite conexión directa con los principales operadores de fibra oscura y capacidad tanto nacionales como internacionales.

ESpanix Node reúne a la mayoría de los ISPs nacionales.

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