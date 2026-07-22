Eviden integra su tecnología de cifrado de claves (KMS) con Hyperforce para impulsar la IA

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(Información remitida por la empresa firmante)

Es un modelo de responsabilidad compartida entre el proveedor de servicios sobre la infraestructura y los clientes que custodian los datos alojados en la nube y la configuración de la plataforma

Madrid, 22 de julio de 2026.- Eviden, la división de productos de Atos Group especializada en soluciones de ciberseguridad, sistemas de misión crítica y análisis de vídeo basado en inteligencia artificial, ha anunciado la integración de su sistema de gestión de claves (Key Management System, KMS) con Salesforce y su despliegue en Hyperforce y Salesforce Shield: Platform Encryption.



La nueva solución permite a empresas y organismos públicos cifrar sus datos más sensibles mediante claves de cifrado completamente independientes, gestionadas de forma externa y alojadas en Europa.



Con este modelo Bring Your Own Sovereign Encryption (BYOSE), Eviden proporciona a las organizaciones un control externo, riguroso y efectivo sobre sus activos de información. De este modo, pueden acelerar la modernización de sus procesos y aprovechar las capacidades de las aplicaciones y soluciones de inteligencia artificial de Salesforce sin renunciar a la flexibilidad, el rendimiento y el cumplimiento normativo que ofrece la infraestructura cloud Hyperforce.



Un modelo de responsabilidad compartida

La integración se enmarca en el modelo de responsabilidad compartida propio de los entornos cloud. Según este principio, el proveedor del servicio es responsable de la seguridad de la infraestructura y de los servicios que opera, mientras que los clientes mantienen la responsabilidad sobre la protección de los datos alojados en la nube y sobre la configuración de la plataforma para cumplir sus requisitos operativos, sus políticas internas y las normativas aplicables.



Hyperforce, la arquitectura cloud de nueva generación de Salesforce, está diseñada para ofrecer altos niveles de seguridad, escalabilidad global y cumplimiento de los requisitos de residencia de los datos. En este entorno, la separación entre la información alojada y las claves criptográficas gestionadas por Eviden garantiza el aislamiento y la protección de los datos.



Protección reforzada mediante tecnologías avanzadas

La arquitectura de Eviden se apoya en dos tecnologías clave que responden a los requisitos más exigentes del mercado europeo en materia de protección de datos:



• Confidential VMs: la aplicación Eviden KMS se ejecuta sobre máquinas virtuales confidenciales, una tecnología que aísla completamente las operaciones criptográficas en memoria y protege frente a posibles amenazas procedentes de la infraestructura cloud subyacente.







• La potencia de un HSM certificado: la solución se integra con Eviden Proteccio HSM, el único módulo hardware de seguridad (Hardware Security Module, HSM) que cuenta con la máxima certificación otorgada por la Agencia Nacional Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI).







Gracias a esta arquitectura, la clave maestra de cifrado permanece siempre bajo el control exclusivo del cliente, mientras que Eviden KMS actúa como autoridad central para la gestión de las claves. Todo el ciclo de vida de estas —desde su generación hasta su revocación— es administrado directamente por la organización, garantizando que ningún tercero pueda acceder a los datos en texto claro sin autorización expresa.



Generar confianza para acelerar la adopción de la IA

La unificación y la correcta gobernanza de los datos se han convertido en factores esenciales para las organizaciones inmersas en procesos de transformación digital. Para desplegar con éxito las soluciones de inteligencia artificial de Salesforce, las empresas necesitan disponer de un entorno de datos unificado, transparente y conforme a normativas exigentes como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).



La integración de Eviden KMS con Hyperforce proporciona a los responsables de TI y de ciberseguridad la visibilidad, el control y la trazabilidad necesarios. Al proteger los datos desde su origen mediante cifrado externo, la solución permite utilizar con confianza las herramientas operativas y analíticas de Salesforce, convirtiendo la seguridad en un facilitador de la innovación y no solo en un requisito de cumplimiento.



Antoine Grenier, director de productos de ciberseguridad de Eviden (Atos Group), afirma: "Al desplegar Eviden KMS en Salesforce damos una respuesta sólida y tangible a las exigencias de seguridad de las empresas europeas. Esta colaboración combina la protección de nuestro módulo hardware de seguridad Proteccio —el único HSM certificado por la ANSSI— con las máquinas virtuales confidenciales y la escalabilidad y flexibilidad de Hyperforce. Juntas, estas tecnologías ofrecen a los clientes un control total sobre la confidencialidad de sus datos y les permiten acelerar sus proyectos de migración a la nube y de inteligencia artificial sin comprometer la seguridad ni la confianza".



Bertrand Janvier, vicepresidente de Alianzas y Chief Ecosystem Officer de Salesforce Francia, señala: "Salesforce está comprometida con una inteligencia artificial empresarial potente y de confianza. La integración de Eviden KMS con Hyperforce y Shield: Platform Encryption es un claro ejemplo de ello. Al garantizar a los clientes la soberanía total sobre sus claves de cifrado, permitimos que las organizaciones europeas más reguladas puedan aprovechar Agentforce y Salesforce AI con total confianza".



[1] Una clasificación GFlop/vatio más alta significa que el superordenador realiza más cálculos utilizando menos electricidad, lo que se traduce en una mayor eficiencia que es mejor para el medio ambiente y más económica para el funcionamiento.



[2] El negocio de Eviden está operado a través de las siguientes marcas: AppCentrica, ATHEA, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, Edifixio, Engage ESM, Evidian, Forensik, IDEAL GRP, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Profit4SF, SEC Consult, Visual BI, X-Perion. Eviden es una marca registrada.



Eviden SAS, 2025

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