Expo Asian Food 2026 abre sus puertas en Madrid con cerca de 60 empresas internacionales de cinco países

Presidente Asociación Hispano-China - Pedro Wang - Grupo Lucrea

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid Arena acoge del 11 al 13 de noviembre la Feria Europea del Sector de la Restauración, que reúne a empresas, marcas y profesionales en torno a la innovación, las franquicias, la digitalización y las oportunidades de negocio en la hostelería

Madrid, 12 de noviembre de 2026.- Expo Asian Food 2026 (EXPOAF), la Feria Europea del Sector de la Restauración, abre hoy sus puertas en Madrid Arena con la participación de cerca de 60 empresas y expositores procedentes de España, China, Italia, Países Bajos y Portugal.



El encuentro, que se desarrollará hasta el próximo 13 de noviembre, reúne a empresas, propietarios y gestores de restaurantes, cadenas de restauración, distribuidores, proveedores y profesionales de diferentes ámbitos de la hostelería, con el objetivo de favorecer el intercambio comercial, presentar nuevas soluciones para la industria y generar oportunidades de colaboración empresarial.



Entre las marcas y empresas participantes figuran Mibee Good Life, A1 Publicidad, Mahou, Estrella Galicia, Costco Spain, Carrefour Express, BYD Harmony Auto, HONGQI by Kngloo España, L'OR Café, Huilong Internacional y Bodegas, entre otras. La oferta expositiva comprende sectores como el suministro alimentario, las bebidas, el equipamiento profesional, los envases y consumibles, el diseño y la decoración de establecimientos, la digitalización, los servicios de pago y las franquicias.



Innovación, digitalización e internacionalización, entre los ejes del encuentro

La programación de Expo Asian Food 2026 incluye mesas redondas, presentaciones empresariales y encuentros profesionales dedicados a analizar los principales retos y oportunidades de la restauración.



Entre los asuntos previstos destacan la transformación del sector, la digitalización y la gestión inteligente de restaurantes, el desarrollo de cadenas y franquicias, el marketing gastronómico y la captación de clientes, así como la internacionalización de empresas chinas en el mercado europeo.



Asimismo, el programa abordará la colaboración entre proveedores y operadores de restauración y la optimización de costes, cuestiones fundamentales para el desarrollo y la competitividad de los negocios hosteleros.



Un espacio de conexión empresarial entre España y China

La feria incorpora una dimensión internacional que busca favorecer el acercamiento entre empresas españolas y chinas y facilitar nuevas oportunidades de negocio y colaboración en el mercado europeo.



En este contexto, la organización ha invitado a representantes de la Embajada de la República Popular China en España y del Ayuntamiento de Madrid. Entre ellos figuran el Embajador de China en España, Excmo. Sr. Yao Jing; el Jefe de la Sección de Asuntos Consulares y de la Comunidad China de la Embajada, Sr. Chen Zhaoguo; la Secretaria de la Embajada, Sra. Bao Xinyun; y el Presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid y Concejal Presidente del Distrito de Moncloa-Aravaca, Sr. Francisco de Borja Fanjul Fernández-Pita.



Tres jornadas de actividad profesional

Expo Asian Food 2026 se celebra durante tres jornadas en Madrid Arena, con un horario de 10:00 a 18:00 horas los días 11 y 12 de noviembre, y de 10:00 a 16:30 horas el día 13.



Además de la actividad expositiva y el programa profesional, el encuentro ofrece a los medios de comunicación la posibilidad de realizar entrevistas con representantes institucionales, empresarios, responsables de asociaciones y profesionales participantes, previa coordinación con la organización. Todos los expositores estarán disponibles para atender las solicitudes de entrevistas.



Con esta iniciativa, Expo Asian Food 2026 aspira a consolidarse como un espacio de encuentro para empresas y profesionales de la restauración, impulsando el intercambio de experiencias, la presentación de soluciones y la generación de nuevas oportunidades comerciales en el ámbito nacional e internacional.



Información del evento



Evento: Expo Asian Food 2026 – Expo Internacional de Restauración y Gastronomía (Asiática) en España 2026



Fechas: 11, 12 y 13 de noviembre de 2026.



Lugar: Madrid Arena, Avenida de Portugal, s/n, 28011 Madrid.



Organizador: Asociación Hispano-China para Intercambios y Desarrollos



Entidad ejecutiva: Mibee Good Life SL, A1 Publicidad SL



Entidad colaboradora: Grupo Lucrea SL

Contacto

Nombre contacto: Francisco Gil

Descripción contacto: Grupo Lucrea

Teléfono de contacto: +34 690 700 34



