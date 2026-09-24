Factory Oficina combina mobiliario nuevo y reacondicionado para equipar espacios profesionales - Factory Oficina
(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 24 de septiembre.- La configuración de los espacios de trabajo ha dejado de depender únicamente de la compra de muebles nuevos. La reutilización profesional permite incorporar criterios de economía circular a los proyectos y aprovechar equipamiento diseñado para una larga vida útil. En este escenario, Factory Oficina combina mobiliario de oficina nuevo y reacondicionado para desarrollar proyectos adaptados a las necesidades de empresas y espacios profesionales en España y Portugal.
Dos alternativas para configurar y renovar una oficina
La propuesta de Factory Oficina permite integrar ambas modalidades dentro de un mismo proyecto. En el caso del mobiliario nuevo, la empresa trabaja con fabricantes especializados y ofrece asesoramiento para seleccionar el equipamiento, además de coordinar su entrega, instalación y montaje. Estas piezas cuentan con tres años de garantía, según las condiciones publicadas por la compañía.
El mobiliario reacondicionado parte, por su parte, de piezas profesionales que son revisadas y acondicionadas para prolongar su utilización. Factory Oficina señala ahorros de hasta un 70 % respecto a mobiliario nuevo y ofrece garantías de uno o dos años. Esta modalidad también está disponible en alquiler, en función del stock existente y de las necesidades de cada proyecto.
La combinación permite valorar qué alternativa resulta más adecuada para cada zona, presupuesto y uso previsto, sin plantear necesariamente la renovación completa del equipamiento existente.
Del proyecto inicial a la instalación del mobiliario
Además de la venta, Factory Oficina desarrolla proyectos de oficina que comprenden diseño, suministro y montaje. La empresa indica que puede presentar una propuesta con plano y presupuesto ajustado en 24 horas y plantea proyectos con la oficina preparada en siete días, sujetos a las características y disponibilidad de cada actuación.
Su actividad se complementa con servicios destinados a prolongar la vida útil del mobiliario de oficina ya existente. Entre ellos se encuentra la renovación de sillas profesionales mediante trabajos de retapizado y sustitución de componentes como pistones de gas, mecanismos, brazos o ruedas.
Con 25 años de experiencia y unas instalaciones de 2.500 metros cuadrados de exposición y stock en Illescas (Toledo), Factory Oficina integra así mobiliario nuevo, reacondicionamiento y servicios de renovación dentro de una misma propuesta. Este planteamiento permite abordar el equipamiento de los espacios profesionales combinando funcionalidad, disponibilidad y reutilización, al tiempo que incorpora la economía circular a las decisiones relacionadas con la renovación de las oficinas.
Contacto
Emisor: Factoryoficina
Contacto: Factoryoficina
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