La factura de la luz se encarecerá en verano un 30% con independencia del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán - Tempos Energía

El principio de acuerdo de paz firmado y con Ormuz reactivado no evitará que la factura de la luz en verano se encarezca, pudiendo llegar hasta los 86 €/MWh. Los precios en el segundo semestre podrían aglutinar un encarecimiento del 20 por ciento ante el conflicto, del que deriva una Europa bajo mínimos en sus almacenamientos de gas para afrontar el próximo invierno

El preacuerdo de paz puede abrir una nueva etapa de recuperación del brent retrocediendo al rango entre los 68-82 dólares, siempre que los flujos en Oriente Medio se recuperen aceleradamente

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 27 de mayo de 2026.- Los precios de la electricidad durante el segundo semestre serán un 20 por ciento más caros que el año pasado a pesar de que Estados Unidos e Irán hayan alcanzado un principio de acuerdo que incluiría la reapertura del Estrecho de Ormuz con un alto al fuego durante 60 días. Independientemente de si la firma resulta positiva o no, la factura de este verano será casi un 30 por ciento más cara que la del verano pasado, situándose entre los 82 y 86 euros el megavatio la hora.

A pesar del levantamiento gradual del bloqueo naval, el acuerdo de paz no resulta ser un acuerdo de suministro. Desde la consultora Tempos Energía recuerdan que el gas viaja en barco y “aunque la firma sea inminente, los barcos no llegarán a Europa antes de agosto. El acuerdo llega, pero lo hace tarde”. Esta realidad incide en los precios del gas y de la luz, y tiene dos aristas que Antonio Aceituno, analista de mercados energéticos, estudia detalladamente. “Los almacenamientos de gas en Europa llevan semanas al 37 por ciento, con inyecciones un 26 por ciento por debajo de la media histórica y con la firma de acuerdo entre EE. UU. e Irán, la escasez no desaparece”.

El mercado del gas se estabilizaría entre los 42 y los 46 euros, el nivel más alto desde la crisis del gas ruso y la electricidad del tercer trimestre se mantendrá en los 82 y los 86 euros el megavatio la hora. “Supone casi un tercio más caro que el pasado verano”, subraya Aceituno. En el caso de que la firma del acuerdo sea exitosa, otro escenario se abre en otoño. Debido a que los primeros metaneros qataríes llegarían a Europa en agosto, “el gas en el cuarto trimestre se acercaría hasta la banda de los 38-42 euros, volviendo a niveles cercanos a los de antes de la guerra. Estos precios acompañarían también a la electricidad cayendo hasta la banda de los 78-85 euros”.

También cabe la posibilidad de que el pacto no llegue a producirse, ante ello la cuestión nuclear pasaría de nuevo a primer plano e Irán no renunciaría al control del estrecho. En ese caso, “el verano se dispararía; el gas puede estar entre los 55 a 63 euros- casi el doble de cualquiera de los últimos tres años- y el precio del Power superaría los 90 euros, un 35 por ciento más caro que el verano pasado”. Para Aceituno la zona de emergencia en este escenario se vería en otoño presentándose “como el más caro de la historia, y el primero en cotizar en los 100 euros el megavatio la hora, a excepción de 2021 y 2022”.

Los futuros vuelven a mostrarse en máximos

Con la mirada puesta en los futuros eléctricos, el análisis de Tempos Energía hace referencia a una curva con dos velocidades con “los futuros que miran al invierno próximo ya han descontado el riesgo; los que miran más lejos todavía no han empezado a hacerlo”. El gas ha tocado su nivel más alto en seis semanas, registrando los 51,81 euros. Desde la consultora indican que “cada ciclo ha dejado el precio más alto que el anterior. Hoy el gas vale un 83 por ciento más”, analiza Aceituno. Desde el 28 de febrero Ormuz está cerrado y como ha indicado el director de la principal empresa energética de Emiratos “aunque el conflicto termine mañana, los flujos no volverán a la normalidad antes de 2027”, indica Sultán Al Jaber.

Otro de los vectores que explican los futuros son China y el Gas Natural Licuado procedente de Estados Unidos. El “colchón” que proporcionan ambos “tiene fecha de caducidad en julio y cuando se retire, Europa se encontrará con los almacenamientos al 37 por ciento. Nadie los llena porque el gas de verano vale más que el de invierno y supone perder dinero”.

Por último, la negociación de Irán sobre Ormuz, que busca controlarlo de forma permanente y según el CEO de Tempos Energía “si lo logra, ese riesgo se convierte en un coste fijo para siempre”. Todo ello muestra en los futuros una curva a dos velocidades que como explica el experto, “mientras el gas europeo ha cedido más de un 20 por ciento desde su pico en marzo de 2026, los contratos de verano y de invierno más próximos han marcado nuevos máximos históricos esta semana”.

De día, España funciona con renovables; de noche, vuelve la dependencia del gas y carbón

Con respecto al comportamiento del pool eléctrico en el mes de mayo, Aceituno expone que “mayo tiene dos caras en nada parecidas. Durante el día, la electricidad sale casi gratis, al mediodía el promedio es de 1,65 euros el megavatio la hora y por la noche cuesta un 57 por ciento más que al mediodía”. La explicación de los precios viene dada por la energía solar; durante 6 horas el sol cubre 67 por ciento de la demanda, que junto al viento y al agua alcanzan 91 por ciento. De ahí que los precios se desplomen, algo que no sucede durante la noche. “El agua solo cubre el 21 por ciento de la demanda, el viento solo cubre el 13 por ciento. Es entonces cuando vuelve el gas y el carbón para instalarse en la noche, y hace que la noche se aleje cada vez más de tener una energía renovable barata”.

La firma del preacuerdo en Irán, una vía esperanzadora para el Brent

El preacuerdo de paz contempla sesenta días de alto al fuego, la reapertura del estrecho de Ormuz y la autorización a Irán a exportar petróleo. Recuerdan desde Tempos Energía que a pesar de ser preacuerdo y “de no estar firmado”, por primera vez “la reapertura de Ormuz tiene fecha”.

Aceituno vuelve a suscribir que “la firma no es el final del problema sino el inicio de la recuperación lenta”. Con todo ello, el precio del barril está actualmente en los 98 dólares; desde el departamento de compras de Tempos Energía contemplan tres escenarios para el barril de brent. El primero de ellos, un escenario base entre los 82-100 dólares, que no refleja ningún tipo de alivio. Por otro lado, un escenario alcista colocaría el precio del barril entre los 120 y los 145 dólares, que vendría a consecuencia del agotamiento de los colchones fechado por la AIE en julio o agosto. Por último, la opción bajista sitúa el precio entre los 68 y 82 dólares que resulta ser el rango más frecuente de la serie, aunque Aceituno afirma que “la normalización será gradual pero no inmediata”. Con todo lo anterior, el experto expone que todo dependerá de una única variable: que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, acepte el texto y de “si Teherán lo percibe como una negociación o como una rendición”, concluye el analista.

Sobre Tempos Energía

Tempos Energía es una consultora energética independiente con 15 años de experiencia, especializada en la compra de energía, gas y electricidad para grandes centros de consumo. Su enfoque siempre se dirige a la mejora de la cuenta de resultados, aplicando el conocimiento y estudio diario de los mercados, con el fin de implementar estrategias capaces de anticiparse a los acontecimientos adversos.

Con más de 100 clientes en cartera, y cerca de 200 puntos de suministro con perfil industrial gestionados (CUPS), superando anualmente los 1.500 GWh de electricidad, y 750 gigas de gas bajo su supervisión, Tempos Energía desarrolla informes y análisis basados en datos reales para respaldar decisiones eficientes.

Contacto de Prensa:

Sandra Delgado

91 359 26 00 (Ext. 349) // 600 90 50 85

sandradelgado@europapress.es

Leopoldo Eduardo Alonso Llofriu

95 492 49 00 // 600 90 56 25

leopoldoalonso@europapress.es