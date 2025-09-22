El Faro consolida su apuesta por el crecimiento con las reaperturas de Stradivarius, Primor y Scalpers

El Faro consolida su apuesta por el crecimiento continuo con las reaperturas de Stradivarius, Primor y Scalpers - Centro Comercial El Faro

El local de Stradivarius amplía su espacio y ocupará más de 1.000 metros cuadrados tras su reforma, mientras que los nuevos locales de Primor y Scalpers cuentan con 5.000 y 300 metros cuadrados, respectivamente, en sus nuevos emplazamientos

“Como referente comercial de la comunidad, las firmas pioneras confían en nuestro centro para aplicar sus últimas novedades en concepto de diseño y organización de sus tiendas, lo que se traduce en una mejora de la experiencia del cliente a nivel general y un gran atractivo para el consumidor más joven a nivel particular”, indican desde la gerencia del centro comercial El Faro

Badajoz, 22 de septiembre de 2025.- El centro comercial El Faro consolida su apuesta por el crecimiento continuo con las reaperturas como las de Stradivarius y Primor, y a las que se suma la de Scalpers, que estrenará nuevo local este miércoles 24 de septiembre. El centro está llevando a cabo esta estrategia de renovación de sus rótulos con el objetivo de ofrecer los últimos conceptos a sus clientes, al tiempo que refuerza su posición como punto atractivo para grandes operadores.

Un mes de septiembre a ritmo de reaperturas que inició la marca de perfumería y cosmética Primor, la cual abrió sus puertas al público el pasado 17 de septiembre. El local de la firma cuenta con una superficie de 5.000 metros cuadrados y está ubicado junto a Lefties. A través del lema, ‘la tienda más bella del mundo’, este espacio pone el foco en la estética, de forma que colores como el rosa y el verde se entrelazan con tonos plateados y techos iluminados para generar un escenario que rompe con lo predecible y busca revolucionar en el sector ‘retail beauty’.

Primor es una marca española con más de 70 años de recorrido. Una de las claves de su éxito ha pasado por la gama de productos que se pueden encontrar en su catálogo, todos ellos a precios asequibles. Este factor, unido a su clara apuesta por el crecimiento, le ha permitido sumar más de 250 puntos de venta a nivel nacional e internacional, con presencia en países como Portugal, Italia y Francia.

Stradivarius amplía espacio e incorpora su colección completa

Tras una reforma integral que ha ampliado el espacio y ha modernizado la distribución de los elementos presentes, el local de Stradivarius reabrió sus puertas al público el pasado jueves con una superficie que sobrepasa los 1.000 metros cuadrados. Como principal novedad, el establecimiento contará con todas las colecciones disponibles en la web de la enseña.

Esta firma de moda femenina, parte del Grupo Inditex, destaca por ofrecer un catálogo centrado en la variedad de opciones de diseño y tonalidades, donde destacan sus pantalones, trajes, faldas, camisas y cinturones.

Scalpers, la última incorporación

La firma de moda Scalpers inaugurará su nuevo local este miércoles 24 de septiembre, con una superficie ampliada que le permitirá incorporar la línea ‘Kids’ a la ya existente colección ‘Man’. Esta expansión también dará paso a la incorporación de la línea ‘Woman’, que se sumará al amplio catálogo que la marca posee en El Faro.

Inicialmente enfocada en prendas dirigidas al público masculino (ropa casual y deportiva, trajes y complementos), esta marca andaluza con más de 300 tiendas físicas repartidas por el país ha ampliado sus miras hasta ofrecer prendas de ropa para mujer y niños. Entre sus proyectos, Scalpers también ha lanzado colecciones específicas para el hogar e incluso una línea de cosmética.

Desde la gerencia de El Faro han señalado que “esta modernización de nuestras marcas es el reflejo de la constante evolución en la que estamos inmersos”. “Nos sentimos muy orgullosos que los operadores de primer nivel confíen en El Faro para aplicar sus últimas novedades en concepto de diseño y organización de sus tiendas, lo que se traduce en una mejora de la experiencia del cliente a nivel general y un gran atractivo para el consumidor más joven a nivel particular”.

En lo que va de año, El Faro ha dado la bienvenida otras marcas de renombre, entre las que sobresalen la mayor tienda de Mango en Extremadura, con más de 1.200 metros cuadrados, y Fitness Park, que eligió el complejo para inaugurar su primer gimnasio en la región, con cerca de 2.000 metros cuadrados de instalaciones. Una renovación de cartera a la que se han unido las aperturas de la zapatería RKS y la línea Mango Teen, el aterrizaje de Normal y la remodelación de Lollipops.

Sobre El Faro

Inaugurado en 2012, El Faro es el centro comercial de referencia en Extremadura. Propiedad de Castellana Properties y gestionado por Cushman & Wakefield, en sus más de 66.000 m de superficie comercial el centro reúne una amplia y variada oferta de moda, restauración, ocio y servicios, con más de 100 establecimientos, incluyendo marcas nacionales e internacionales de primer nivel.

En total, el centro comercial genera un total de más de 1.200 puestos de trabajo, y acoge más de 8M de visitas al año. Ubicado junto a la A-5 y a pocos minutos del centro de Badajoz, El Faro es un espacio dinámico, moderno y accesible, que apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la experiencia del visitante. Además, acoge numerosas actividades culturales, sociales y de entretenimiento a lo largo del año, reforzando su papel como punto de encuentro para familias, jóvenes y visitantes de ambos lados de la frontera.

