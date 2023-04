Fisify cierra una ronda de financiación de 900.000 euros para liderar el futuro de la fisioterapia

(Información remitida por la empresa firmante)

Bilbao, 20 de abril de 2023.

Fisify, la startup que utiliza la inteligencia artificial para acompañar tratamientos de fisioterapia, ha cerrado una ronda de financiación de 900.000 euros liderada por Clave Capital y acompañada por Draper B1. Ha desarrollado una plataforma para automatizar la rehabilitación y prevención de lesiones musculoesqueléticas en el ámbito de la fisioterapia. El objetivo de Fisify con la inyección del capital es liderar el mercado español y poner la mirada hacia Europa

La aplicación de Fisify cuenta con algoritmos de inteligencia artificial que permiten, a partir de la formulación de una serie de preguntas, evaluar una lesión y diseñar el programa de ejercicios de recuperación personalizado más eficiente y personalizado para cada caso. Además, cuenta con tecnología de visión artificial que permite monitorizar al paciente mediante la cámara del móvil o del ordenador y realizar las correcciones de los ejercicios en tiempo real para asegurarse de que los realiza correctamente.



El producto de Fisify, llamado Aurya, está siendo actualmente implementado por algunas de las principales aseguradoras en España, como Generali, IMQ, Savia y Axa, así como por algunas grandes empresas entre las que se encuentran Vodafone, Eroski, Laboral Kutxa, o Dia, para cuidar de sus empleados.



Fisify nació en 2020 de la mano de los jóvenes emprendedores vascos Inhar Aldalur, Iñaki Markinez y Egoitz Lazkano y, desde entonces, su crecimiento ha sido imparable hasta situarse como una de las 13 startups con más potencial de Europa en el sector insurtech, según el Plug and Play Tech Center de Múnich.



En Fisify se trabaja para que el tratamiento de fisioterapia sea continuo, ofreciendo un acceso instantáneo desde el primer momento y un apoyo constante durante todo el proceso. "No podemos permitir que en el siglo XXI los tratamientos se realicen de manera discontinua, con tiempos de espera y solamente recibiendo una sesión de 60 minutos cada semana," destacó el CEO de Fisify, Egoitz Lazkano.



Con esta nueva inversión, se planea aumentar la presencia en el mercado europeo y seguir trabajando en el desarrollo de su tecnología, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y optimizar el proceso de recuperación en el ámbito de la fisioterapia.



"La fisioterapia tiene que evolucionar y, para ello, la tecnología es el mejor aliado. El apoyo de Clave Capital y el resto de los inversores que confían en nosotros nos permite continuar avanzando hacia ese objetivo. Seguiremos trabajando para permitir a las personas vivir una vida sin dolor y facilitar un tratamiento de fisioterapia que sea eficaz, instantáneo y accesible para todo el mundo", afirmó Egoitz Lazkano.



"Fisify encaja perfectamente con la tesis de inversión de nuestro fondo Clave Innohealth, con el cual aspiramos a convertirnos en la referencia en el sector de la salud a nivel nacional. El equipo de Fisify es de una calidad excepcional, son referentes en el ámbito de la salud digital será un honor poder acompañarlos durante esta nueva etapa, brindándoles no solo financiación, sino también conocimiento, expertise y contactos", añadió el Investment Director de Clave Capital, Sergio San Agustín.



"En el mundo de las compañías de seguros, se mueven más de 410.000M€ en servicios médicos y el principal pain es el coste que les genera la rehabilitación física. Como equipo han conseguido cerrar acuerdos importantes con aseguradoras referentes en España como con empresas que buscan mejorar la salud de sus empleados. Egoitz, Inhar e Iñaki nos han demostrado que con su algoritmo IA, son capaces de ayudar a sus clientes en el ahorro de costes, así como, implementar una solución de prevención generando una buena experiencia de usuario", declaró Jon Etxeberria, Investment Associate de Draper B1.



Para obtener más información sobre Fisify visitar: www.fisify.com.







Contacto

Nombre contacto: Iñaki Markinez

Descripción contacto: Iñaki Markinez

Teléfono de contacto: 635 743 006