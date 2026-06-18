Fissler Adamant; libertad, resistencia y precisión para quienes disfrutan cocinando sin límites - Fissler
(Información remitida por la empresa firmante)
Diseñadas para el ritmo real de la cocina diaria, las colecciones Adamant combinan resistencia extrema y antiadherencia avanzada para cocinar con total confianza.
Madrid, 18 de junio de 2026.- Fissler, fabricante alemán de menaje premium —distribuido en España por River Internacional—, presenta Adamant, una colección de sartenes diseñada para ofrecer resistencia extrema, precisión y comodidad en el día a día.
Gracias a su recubrimiento innovador reforzado con partículas de carburo de silicio —uno de los materiales más duros utilizados en sectores como la automoción o la tecnología—, Adamant ofrece una superficie especialmente resistente al rayado y preparada para acompañar el ritmo real de la cocina cotidiana.
La gama Adamant Comfort apuesta por un diseño de mayor altura, pensado para una cocina más versátil y cómoda en el día a día, e incorpora detalles funcionales como su práctica escala medidora interior. Además, su característico mango ergonómico incorpora un apoyo inferior diseñado para ofrecer un agarre más seguro y ayudar a reducir el contacto con el calor durante la cocción.
Por su parte, Adamant Classic mantiene una estética más tradicional inspirada en la cocina profesional.
Máxima resistencia con resultados excepcionales
Las colecciones Adamant han sido desarrolladas para facilitar la cocina diaria sin complicaciones y resistir al ritmo real del día a día gracias a una superficie reforzada que soporta el uso cotidiano y ayuda a mantener la sartén como nueva durante más tiempo.
Su superficie antiadherente libre de PFOA permite cocinar con menos grasa y facilita la limpieza, logrando resultados precisos y consistentes en cada preparación: desde huevos que se deslizan fácilmente hasta verduras crujientes o pescados que quedan en su punto, incluso con muy poco aceite.
Además, su base CookStar garantiza una distribución uniforme del calor en todo tipo de cocinas —gas, vitrocerámica e inducción— permitiendo dorar y sellar los alimentos de manera uniforme y precisa.
Diseñadas para durar
Las sartenes Adamant reflejan la filosofía que caracteriza a Fissler desde 1845: crear herramientas de cocina resistentes, eficientes y preparadas para mantener su rendimiento con el paso del tiempo.
En un momento en el que cocinar vuelve a entenderse como una experiencia personal y creativa, Fissler apuesta por utensilios capaces de adaptarse al ritmo real de quienes disfrutan cocinando cada día.
Porque cuando la técnica acompaña, los ingredientes inspiran y el utensilio responde, cocinar se convierte en algo mucho más natural: una experiencia para disfrutar sin límites.
Contacto
Emisor: Fissler
Contacto: Fissler
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