GG Real Estate: experiencia inmobiliaria en Barcelona, Costa Blanca y Marbella - GG Real Estate

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, Costa Blanca y Marbella son tres mercados distintos, con perfiles de comprador distintos y rentabilidades distintas. GG Real Estate Group es el único operador que trabaja los tres con el mismo nivel de servicio. Entender por qué importa es la primera decisión inteligente.

Barcelona, 28 de septiembre.-

Barcelona: patrimonio urbano y gestión familiar a largo plazo

No existe "el mercado inmobiliario español". Existe el mercado de Barcelona, con su demanda de patrimonio urbano y capital europeo de largo recorrido. Existe el mercado de Costa Blanca, con su obra nueva, sus rentabilidades por alquiler vacacional y su comprador nórdico, polaco y del este de Europa. Y existe el mercado de Marbella, con su producto de lujo absoluto, su segmento off-market y su comprador de muy alto patrimonio que valora por encima de todo la discreción.

Son tres decisiones distintas. Y la mayoría de los inversores que llegan a España sin un partner de confianza cometen el mismo error: aplicar la lógica de un mercado al otro.

Barcelona: patrimonio urbano y gestión familiar a largo plazo

El mercado prime de Barcelona sigue siendo uno de los más sólidos de Europa para el inversor de capital consolidado. Los precios en las zonas de mayor demanda internacional llevan tres años en tendencia alcista. La propuesta de Family Office de GG Real Estate Barcelona está diseñada para el inversor que no quiere comprar un piso. Quiere construir un portafolio. Gestión integral del activo, estructuración fiscal, coordinación legal y seguimiento continuo. Un solo interlocutor para todo el proceso, en el idioma del cliente.

Costa Blanca: obra nueva, rentabilidad y segunda residencia europea

Costa Blanca es el mercado donde la rentabilidad y la calidad de vida convergen de forma más clara. Familias polacas, noruegas y de los países bálticos están adquiriendo obra nueva en Jávea, Altea, Calpe y Finestrat con una lógica de doble uso: segunda residencia para la familia y activo de inversión con rentabilidad bruta del 5 al 8% en temporada alta. El catálogo de propiedades de GG Real Estate Costa Blanca cubre desde los 320.000€ hasta activos de más de 1.200.000€, todos gestionados por un equipo multilingüe especializado en compradores internacionales.

Marbella: producto exclusivo, mercado privado, patrimonio de primer nivel

Marbella opera en otra dimensión. El producto más interesante de The Golden Mile no llega a los portales. Se mueve en circuitos privados, entre compradores de muy alto patrimonio que valoran la discreción tanto como la calidad del activo. GG Luxury Marbella tiene acceso a ese producto: villas beachfront con bosque privado, residencias a medida frente al Mediterráneo, desarrollos exclusivos que no se anuncian. Los proyectos Tyrian Residences, El Bosque y Noura Villas son la muestra de lo que GG gestiona en The Golden Mile.

La ventaja de quien opera en los tres

Para el inversor que está construyendo patrimonio en España — no comprando una propiedad aislada — la posibilidad de trabajar con un único partner de confianza en los tres mercados cambia el resultado. Porque quien gestiona tu activo en Barcelona entiende también qué tiene sentido diversificar hacia Costa Blanca. Y quien te acompaña en Marbella sabe exactamente cuándo el mercado está ofreciendo valor real.

GG Real Estate Group es el único operador que trabaja a ese nivel de coherencia entre los tres mercados. Treinta y cinco años de experiencia, equipos locales en cada zona y un modelo de servicio que no termina en la firma.

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