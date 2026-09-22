Harper & Neyer suma dos tiendas en su plan para alcanzar los 100 millones en 2030

Exterior de una tienda Harper & Neyer. - Harper & Neyer

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma malagueña de moda masculina inaugurará en octubre en el Centro Comercial Holea de Huelva y regresará en noviembre al Centro Comercial El Faro de Badajoz

Madrid, 22 de septiembre de 2026.- Harper & Neyer, firma española de moda masculina nacida en Málaga, afrontará el último trimestre del año con dos nuevas incorporaciones a su red comercial. La compañía inaugurará a mediados de octubre una tienda en el Centro Comercial Holea, en Huelva, y abrirá a finales de noviembre un nuevo establecimiento en el Centro Comercial El Faro, en Badajoz, donde la marca vuelve a contar con tienda propia.



El espacio de Huelva contará con 90 metros cuadrados y completa la presencia de la firma en Andalucía, región de origen de la compañía y una de las principales por volumen de ventas. La apertura de Badajoz refuerza la posición de la marca en Extremadura, comunidad en la que ya cuenta con espacio propio en El Corte Inglés, y está prevista para uno de los periodos de mayor afluencia del año en centros comerciales.



Ambos establecimientos responden al nuevo concepto e identidad visual de Harper & Neyer, con el que la compañía está renovando su red comercial, y ofrecerán la colección completa de la marca: camisería, punto, polos, sastrería, prenda exterior, calzado y accesorios.



Dos aperturas dentro del plan hacia 2030

Ambas operaciones se enmarcan en el plan estratégico con el que Harper & Neyer aspira a alcanzar los 100 millones de euros de facturación en 2030, un objetivo respaldado por un business plan auditado por una asesoría externa. La compañía ha pasado de 7,5 millones de euros en 2022 a 10 millones en 2023 y 15 millones en 2024, un crecimiento sostenido y autofinanciado, sin inversores ni financiación bancaria.



Con estas dos aperturas, la compañía eleva a siete su red de tiendas propias, un canal que está ampliando de forma selectiva en ubicaciones prime, en paralelo a su treintena de corners en El Corte Inglés, al canal multimarca y al impulso de la tienda online.



"Volver a El Faro dice bastante de dónde estábamos y dónde estamos ahora. No abrimos por abrir, abrimos donde tenemos plan y donde podemos hacerlo bien. Esa es la forma de llegar a los cien millones en 2030, tienda a tienda", explica Nabil Salah, fundador y CEO de Harper & Neyer.



La selección de ambas ubicaciones responde a criterios de afluencia y de posicionamiento junto a operadores de moda de referencia. La compañía mantiene activos varios procesos de búsqueda de local en plazas estratégicas del territorio nacional.



Sobre Harper & Neyer

Harper & Neyer es una firma española de moda masculina nacida en Málaga en 2013 de la mano de su fundador y único propietario, Nabil Salah. Con un estilo preppy y británico de raíz mediterránea, bajo el lema 'Celebra quién eres', ha crecido de forma autofinanciada hasta superar los 15 millones de euros de facturación y un equipo cercano a las 100 personas. Su red combina tiendas propias, corners en El Corte Inglés, outlets, canal multimarca y tienda online. Entre sus hitos figura el patrocinio del Málaga CF. Más información en https://harperandneyer.com/

Contacto

Nombre contacto: José Luis Domínguez García

Descripción contacto: Harper & Neyer / Brand Department

Teléfono de contacto: +34 663 289 70