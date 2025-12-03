HUAWEI anuncia los ganadores de los XMAGE Awards 2025 en Paris Photo

HUAWEI anuncia ganadores de los XMAGE Awards 2025 en Paris Photo - HUAWEI

Los premios reconocen 100 obras destacadas entre más de 743.000 imágenes presentadas desde 78 países, consolidando el papel de HUAWEI y Paris Photo en la promoción global de la creatividad fotográfica móvil

Madrid, 03 de diciembre de 2025.-

HUAWEI y Paris Photo celebran su tercer año de colaboración con el anuncio de los ganadores de los XMAGE Awards 2025, seleccionados entre más de 743.000 candidaturas procedentes de 78 países.



En medio del bullicio de Paris Photo, HUAWEI presentó las 100 obras destacadas elegidas para los XMAGE Awards, tres de las cuales recibieron el prestigioso XMAGE 100 Grand Prize.



Una de las imágenes ganadoras, "Ethereal Lines", del farmacéutico y fotógrafo Rumano Gheorge Popa, fue capturada con un HUAWEI Pura 80 Ultra. La fotografía muestra los colores llamativos y naturalmente intensos del Lago Geamăna, en Transilvania, un pueblo cubierto por desechos mineros hace casi medio siglo.



"Era una mañana muy brumosa y no podía volar mi dron", explicó Popa. "Tenía mi teléfono y encontré estos patrones cerca de la orilla. No esperaba ser ganador, pero estoy muy feliz".



Otro ganador del Grand Prize, "Origin of Skiing" del arquitecto y fotógrafo AC Chen Guanhong, presenta a una niña de Altái, China. El retrato destaca la herencia de la región como cuna del esquí y refleja el orgullo por sus tradiciones culturales.



"Es un gran honor mostrar mi trabajo aquí", compartió Chen. "Usar un teléfono es más fácil y ligero, y permite que la gente se sienta más relajada frente a la cámara".



El fotógrafo ganador del Premio Pulitzer y miembro del jurado de XMAGE 100, Liu Heung Shing, elogió la calidad de las obras presentadas, señalando: "Se puede ver la confianza establecida entre el fotógrafo y el sujeto. El nivel de la fotografía móvil ha avanzado de manera notable".



La exposición HUAWEI XMAGE Awards 2025 en Paris Photo celebra la creatividad global y la evolución de la tecnología de imagen móvil, demostrando cómo la fotografía sigue conectando a personas e historias en todo el mundo.







