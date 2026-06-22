Jéssica de León inaugurará en Lanzarote el II Foro de Economía Social de Canarias

Cartel del Foro - CREATÍVICA

(Información remitida por la empresa firmante)

El encuentro abordará el papel de la economía social en la creación de empleo, la inserción laboral y el desarrollo sostenible de Canarias

Puerto Calero, 22 de junio de 2026.- La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, inaugurará el próximo 26 de junio en Puerto Calero, en Lanzarote, el II Foro de Economía Social de Canarias, una jornada de trabajo y reflexión que pondrá el foco en la capacidad de la economía social para generar empleo, promover la inclusión y contribuir al desarrollo económico de las islas.



La apertura institucional contará también con la participación de la viceconsejera de Empleo del Ejecutivo autonómico, Isabel León, y de la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), María Teresa Ortega, en un encuentro promovido por el SCE que reunirá a responsables públicos, especialistas, entidades sociales, cooperativas, empresas de inserción, organizaciones empresariales y representantes del ámbito universitario.



La economía social aglutina a cooperativas, empresas de inserción, asociaciones y otras entidades que desarrollan una actividad económica con un fuerte compromiso social y una gestión orientada al beneficio colectivo. Precisamente, el programa abordará cuestiones relacionadas con la creación de empleo, el cooperativismo, la innovación social, el emprendimiento y las oportunidades que ofrece la economía social para avanzar hacia un modelo de desarrollo más participativo y sostenible. En este ámbito, el Observatorio Canario de Empleo (OBECAN) aportará su análisis sobre la evolución y el impacto de la economía social en el mercado laboral canario.



Entre las intervenciones previstas figura también la de la directora general de Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Gobierno de España, Aicha Belassir, que ofrecerá una visión sobre las políticas y líneas de trabajo que se están desarrollando para fortalecer este sector y favorecer su crecimiento.



La jornada incluirá además experiencias impulsadas desde distintos ámbitos de la economía social, permitiendo conocer iniciativas vinculadas a la vivienda cooperativa, la inserción sociolaboral, la innovación social y la formación para el emprendimiento.



Por otra parte, La Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa aportará la visión del tejido empresarial insular en un encuentro que fomentará el intercambio de experiencias y la cooperación entre los distintos agentes del sector.



La jornada concluirá con la intervención del viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, quien realizará un balance final de las principales conclusiones y retos planteados durante el foro.



Con esta segunda edición, el Foro de Economía Social de Canarias se consolida como un espacio de encuentro para compartir experiencias, generar conocimiento y reforzar la colaboración entre administraciones públicas, empresas y entidades sociales comprometidas con la creación de empleo y el desarrollo sostenible en las Islas.



Las personas interesadas en asistir pueden formalizar su inscripción a través de la web foroeconomiasocial.org, donde está disponible toda la información sobre el programa de la jornada.

Contacto

Emisor: II Foro de Economía Social de Canarias

Nombre contacto: Raúl Vega

Descripción contacto: Jefe de Comunicación Creatividad Canaria

Teléfono de contacto: 928915133