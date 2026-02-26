Kora Living abre en Valencia Kora Lluna, el mayor complejo flex living de la ciudad con 428 apartamentos

Balcón estudio Kora Lluna - Kora Living

El nuevo complejo de Kora Living en el barrio del Cabanyal-Canyameral propone una forma flexible de alojarse y vivir la ciudad, y celebra su apertura con un sorteo de 100 noches para valencianos

Valencia, 26 de febrero de 2026.- Kora Living anuncia la apertura de Kora Lluna, su nuevo proyecto flex living en el Cabanyal-Canyameral. El complejo abrirá sus puertas el próximo 2 de marzo en uno de los barrios con mayor identidad cultural y tradición marinera de Valencia. El proyecto nace con la vocación de integrarse en el entorno, respetar su historia y ofrecer una forma flexible y cercana de vivir la ciudad, tanto para viajeros como para la comunidad local.



Kora Lluna cuenta con 428 estudios y apartamentos y más de 2.000 m de zonas comunes, y se incorpora al portfolio de Kora Living como el mayor complejo flex living de Valencia. Un alojamiento flexible diseñado para estancias de corta y media duración que combina diseño y funcionalidad con una fuerte conexión con el entorno, desdibujando la frontera entre viajar y vivir, y situando en el centro a las personas y su relación con el lugar.



Un complejo diseñado para el día a día

El proyecto se concibe como un auténtico ecosistema de espacios que amplían la experiencia del alojamiento y responden a nuevas formas de habitar la ciudad. Patios, gimnasio, restaurante, rooftop con piscina y áreas diseñadas para trabajar, entrenar o descansar configuran un entorno que completa la experiencia y conecta de manera natural con el ritmo del barrio.



Esta visión se traduce en una red de espacios comunes con identidad propia, pensados para dar respuesta a distintas necesidades diarias y fomentar la vida compartida. El Rooftop La Lluna, los txokos Safrà y Allioli, el espacio Al Lío, el área deportiva Play Gym, la playroom Al Sambori, el fòrum Embolic o el lounge A l’Ombra combinan funcionalidad y diseño, y establecen un guiño constante a la cultura y a la tradición mediterránea a través de sus nombres y atmósferas.



"El flex living no es solo una tipología de alojamiento, sino una respuesta a cómo están cambiando las formas de vivir y moverse por las ciudades. En Kora Lluna hemos diseñado espacios que acompañan esa transformación: lugares que combinan autonomía, servicios integrados y comunidad, y que convierten la estancia en una experiencia más integrada con el entorno", señala Kepa Apraiz, CEO de Kora Living.



Un proyecto conectado con el Cabanyal-Canyameral y su cultura "a la fresca"

La conexión de Kora Lluna con el Cabanyal-Canyameral va más allá de su ubicación. La semana pasada, la marca desvelaba el nombre de la que será la nueva propuesta del complejo: NO BAR, el restaurante liderado por el cocinero valenciano Ricard Camarena, una de las figuras más reconocidas de la gastronomía nacional. Concebido como un homenaje al producto mediterráneo y a la cultura de compartir alrededor de la mesa, la nueva propuesta refuerza el vínculo del edificio con la identidad y el carácter local.



El edificio incorpora además murales de artistas locales, como Gisela Paletta, Martina Almela, Virginia Lorente y el estudio Cachetejack, que reinterpretan escenas cotidianas del barrio y símbolos profundamente ligados a la cultura valenciana, como la luna de Valencia o la tradición de "estar a la fresca".



El concepto de "a la fresca" actúa así como hilo conductor del relato artístico y del diseño de Kora Lluna: una invitación a vivir el tiempo y el espacio desde la cercanía, la conversación y la comunidad.



En línea con la filosofía de Kora Living, Kora Lluna nace con una clara vocación de integración en el Cabanyal-Canyamelar, con la voluntad de colaborar activamente con comercios, creadores y entidades culturales del Cabanyal-Canyameral. El objetivo es generar una relación real y sostenida en el tiempo entre el edificio y la vida del barrio, integrándose de forma natural en su dinámica cotidiana.



"Queremos que quien llegue a Kora Lluna sienta que no solo se aloja en Valencia, sino que forma parte del Cabanyal-Canyameral desde el primer día. Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia auténtica, conectada con el barrio, su ritmo y su identidad, combinando la comodidad de un apartamento con una forma más cercana de vivir la ciudad", señala José Ignacio Raposo, General Manager de Kora Lluna.



Un regalo para València: 100 noches para 100 valencianos

Con motivo de la apertura, Kora Living lanza un sorteo de 100 noches para 100 personas empadronadas en Valencia, una iniciativa que busca acercar el proyecto a la ciudad y permitir que los propios valencianos vivan la experiencia.



El sorteo se realizará a través del perfil oficial de Instagram de @kora_lluna (activo del 25 de febrero a las 9:00h al 4 de marzo a las 23:59h) y permitirá a las personas ganadoras disfrutar de una estancia gratuita durante los primeros meses de apertura.



Flex living y hospitalidad consciente: una forma distinta de habitar la ciudad

Kora Lluna responde al modelo de flex living de Kora Living: una propuesta flexible y consciente de alojarse que desdibuja la frontera entre viajar y vivir. Un modelo que combina la privacidad de un apartamento con el acceso a una red de espacios comunes y servicios incluidos, favoreciendo una relación más humana, natural y cotidiana con la ciudad.



Alejado de los formatos tradicionales, Kora Lluna está pensado para estancias adaptables en el tiempo, con todo lo necesario para la vida diaria —coworking, gimnasio, zonas sociales y servicios—. Una propuesta pensada tanto para visitantes como para profesionales en movilidad o residentes temporales que buscan algo más que alojamiento.



A este planteamiento se sumará, a lo largo del 2026, una programación de experiencias desarrollada junto a agentes culturales y creativos del entorno. Una iniciativa que reforzará el vínculo con el barrio y ampliará la experiencia más allá del propio edificio.



Este enfoque se apoya también en una estrategia de diseño y construcción responsable. Kora Lluna cuenta con certificación BREEAM ‘Muy Bueno’, incorporando desde las primeras fases de diseño criterios orientados a reducir el impacto ambiental y optimizar el uso de los recursos. Entre las medidas implementadas se incluyen la monitorización del consumo de agua y electricidad, sistemas de control de fugas, 15 puntos de recarga para vehículos eléctricos —por encima de lo exigido por normativa— y más de 200 plazas para bicicletas, fomentando una movilidad más sostenible.



"Esta apertura nos ilusiona especialmente porque llegamos a una ciudad y a un barrio con una identidad muy marcada, donde cultura, vida cotidiana e historia conviven de forma natural", señala Kepa Apraiz, CEO de Kora Living. "Kora Lluna supone un paso importante en la consolidación de nuestro modelo de hospitalidad consciente en entornos urbanos, y refleja nuestra apuesta por proyectos integrados, sostenibles y plenamente conectados con la realidad local".

