LiberNovo abre el servicio de pedidos empresariales y al por mayor antes de su gran rebaja de otoño

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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de septiembre

‘Siéntate mejor. Ahorra más’. Los pedidos para equipos estarán disponibles a partir del 23 de septiembre. El modelo Omni de la generación anterior tendrá un descuento del 56 % ese mismo día. Los precios de rebaja entrarán en vigor el 30 de septiembre

LiberNovo ha inaugurado su sección ‘Pedidos empresariales y al por mayor’ antes de la ‘Prime Sale’ de otoño, que se celebra en eu.libernovo.com y uk.libernovo.com. Los pedidos para equipos se activarán el 23 de septiembre, los precios de la venta de temporada entrarán en vigor el 30 de septiembre y habrá una venta relámpago de productos seleccionados los días 6 y 7 de octubre. Los descuentos alcanzan hasta un 39 % y todos los pedidos están cubiertos por la ‘Protección de precio de 30 días’.



Pedidos para un equipo, no para un puesto de trabajo

A partir de hoy está disponible el servicio ‘Pedidos empresariales y al por mayor’, que abarca pedidos de cinco sillas o más de las series Omni y Maxis —ya sean sillas solas o combinadas con un reposapiés— con precios escalonados para pedidos de entre cinco y diez unidades y, de nuevo, para once o más. Las tasas de descuento y cómo se combinan con el resto de la oferta se detallan en cada página regional.

El momento elegido se ajusta a los hábitos de compra de las empresas: los presupuestos se cierran en otoño, se definen las estaciones de trabajo para el año siguiente y los programas de bienestar se acuerdan antes de enero.



¿Por qué octubre?

Octubre es el Mes Nacional de la Ergonomía. Los horarios híbridos, los equipos distribuidos y los escritorios compartidos han convertido el puesto de trabajo sentado en una cuestión organizativa más que personal. La mayoría de las configuraciones de escritorio se han ido renovando poco a poco desde entonces, pero la silla suele ser la pieza que se ha dejado de lado. Para todos aquellos cuya silla nunca se haya renovado, la Omni de la generación anterior también está llevando a cabo su mayor promoción hasta la fecha.



La generación anterior de Omni, con un 56 % de descuento

A partir del 23 de septiembre, LiberNovo lanza su mayor promoción hasta la fecha para los modelos Omni de la generación anterior en toda la UE y el Reino Unido. El descuento es del 56 % sobre el precio original, con un precio fijo por región de 799 € en la UE y 699 £ en el Reino Unido. Cada compra incluye un reposapiés StepSync de regalo. Esta oferta por tiempo limitado está disponible hasta agotar existencias, sin reposiciones. Además, se suma a la nueva gama, encabezada por el modelo Maxis, que ahora abarca tanto el precio más bajo como el modelo más reciente.



Maxis encabeza la nueva gama

Maxis está diseñada para personas de mayor complexión: una profundidad de asiento de 52 cm y un asiento más ancho ofrecen más espacio para moverse, en tres versiones. La Maxis Manual se ajusta manualmente; la Maxis Electric incorpora ajuste lumbar motorizado y OmniStretch; la Maxis Airflow añade ventilación activa en el asiento. Omni Pro, Omni Gen y Omni SE completan la gama con diferentes conjuntos de prestaciones y precios.



Novedades a partir del 30 de septiembre

El Maxis Manual tiene un precio inicial de 959 € en la UE y 839 £ en el Reino Unido durante la fase de lanzamiento, que se reducirá entre el 6 y el 7 de octubre, cuando los descuentos alcancen hasta un 39 %. La ‘Protección de precio de 30 días’ se aplica desde el primer día, por lo que no se penaliza a quienes realicen un pedido anticipado antes de que comience la fase de mayores descuentos.

La gama completa, las opciones de pedido para equipos y las condiciones completas se pueden consultar en cada página web regional.



Acerca de LiberNovo

LiberNovo es una marca ergonómica de alta gama pionera en la ‘ergonomía dinámica’, el principio según el cual el entorno nunca debe ir en contra. Gracias a tecnologías propias, como el respaldo Bionic FlexFit y los sistemas de reclinación automática, los productos de LiberNovo se adaptan continuamente a cada cambio en la forma de moverse y trabajar.



Más información en libernovo.com.

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