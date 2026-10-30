Miss Sushi, el japonés que hizo del delivery parte de su ADN - Miss Sushi

(Información remitida por la empresa firmante)

Con 18 años de trayectoria y 33 restaurantes en España, la compañía consolida el delivery como uno de los grandes pilares de un modelo que ha llevado la cocina japonesa mucho más allá del sushi.

Madrid, 30 de octubre de 2026.- Sushi en el sofá. Poke en la oficina. Un Sangou para esa noche en la que cocinar no entra en los planes. Hay días en los que salir es el plan. Y otros en los que el mejor restaurante es, sencillamente, la casa.

Miss Sushi es una compañía española que lleva 18 años haciendo de la cocina japonesa algo menos solemne, más cercano y mucho más cotidiano. Nacida en Valencia en 2008, la marca ha crecido hasta alcanzar los 33 restaurantes en España, además de su presencia en Andorra, construyendo durante casi dos décadas una forma propia de entender, y de disfrutar, la gastronomía japonesa.

Y hay algo que forma parte de esa historia prácticamente desde el principio, el delivery.

Mucho antes de que pedir comida a domicilio se convirtiera en un gesto cotidiano, Miss Sushi ya había entendido que la experiencia gastronómica no tenía por qué terminar en la puerta del restaurante.

Desde sus orígenes, el delivery forma parte de la concepción del negocio de la compañía, que hoy se posiciona como uno de los referentes del envío de cocina japonesa a domicilio en España. Una apuesta que ha evolucionado de la mano de la tecnología y de los nuevos hábitos de consumo.

La importancia del canal dentro de la compañía es especialmente significativa, el delivery representa actualmente alrededor del 80% de las ventas de Miss Sushi, convirtiéndose en uno de los grandes motores de su modelo de negocio.

Pero si algo ha cambiado en estos 18 años no es solo dónde se come. También ha cambiado lo que se espera encontrar cuando se abre una carta japonesa.

Mucho más que sushi

Aunque el sushi continúa siendo uno de los grandes protagonistas de Miss Sushi, la marca lleva años ampliando los límites de lo que tradicionalmente se entendía por un restaurante japonés.

Su propuesta combina recetas de inspiración nipona con una cocina contemporánea, urbana y desenfadada, incorporando alternativas pensadas para diferentes momentos de consumo y perfiles de cliente.

Porque no todos los días apetecen nigiris.

En ese universo conviven sushi, platos calientes, propuestas vegetales y creaciones de fusión junto a conceptos como Miss Poke, que permite construir bowls combinando diferentes bases, proteínas, salsas, complementos y toppings.

A esta vocación por reinterpretar la gastronomía japonesa se suman propuestas como Sangou, el sándwich japonés con el que Miss Sushi vuelve a sacar la cocina nipona de sus códigos más tradicionales para llevarla a un territorio mucho más informal, contemporáneo y reconocible.

Una filosofía que podría resumirse en una idea sencilla: Japón es el punto de partida, no el límite.

Del restaurante al sofá, sin perder la experiencia

El reto del delivery gastronómico ya no consiste únicamente en llevar un pedido del punto A al punto B. Consiste en conseguir que aquello que ha sido pensado y preparado en una cocina llegue a casa manteniendo su calidad y convirtiendo el momento de abrir una bolsa en parte de la experiencia.

En Miss Sushi, los pedidos se preparan antes de salir del restaurante y se transportan utilizando envases destinados a preservar las condiciones del producto. El servicio permite realizar pedidos online tanto para entrega a domicilio como para recogida en el establecimiento, adaptándose a diferentes momentos y formas de consumo.

Casa, oficina, una cena improvisada, una reunión con amigos o ese viernes en el que el único esfuerzo que uno está dispuesto a hacer es decidir qué pedir.

Una marca que nació para romper los códigos del japonés tradicional

La historia de Miss Sushi comenzó con una idea que, hace casi dos décadas, resultaba mucho menos evidente que hoy; hacer que la gastronomía japonesa de calidad pudiera llegar a un público más amplio.

El proyecto surgió después de que sus fundadores descubrieran en París un concepto de restaurante japonés más informal, asequible y alejado de la sobriedad que caracterizaba buena parte de la oferta existente en España. Tras 18 meses de desarrollo, aquella inspiración tomó forma en un concepto propio que aspiraba a democratizar la cocina japonesa sin renunciar a la calidad, pero también a cuestionar algunos de los códigos que tradicionalmente la rodeaban.

Desde entonces, Miss Sushi ha construido una identidad alrededor de la innovación, la fusión y una manera más libre de acercarse a Japón. Una filosofía que no se ha limitado a la carta: también se ha trasladado al diseño de sus restaurantes, a sus formatos de consumo y a la manera de relacionarse con sus clientes.

Hoy, esa experiencia puede disfrutarse de diferentes maneras: en sus restaurantes, a través de delivery y take away, o mediante su servicio de catering para empresas, celebraciones y eventos.

Porque innovar en gastronomía no consiste únicamente en crear nuevos platos. También significa entender cómo, dónde y cuándo quiere disfrutarlos la gente.

Y hace tiempo que el japonés dejó de ser únicamente una cena para ocasiones especiales.

A veces también llega a casa un martes.

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