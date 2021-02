Nace OK Mobility, la solución a la movilidad global

OK Mobility Group - OK MOBILITY GROUP

OK Mobility Group engloba sus servicios de movilidad bajo esta nueva marca centrada en el cliente a través de los conceptos #bemobility y #ownmobility

OK Mobility Group lanza su nueva marca de movilidad global, OK Mobility. Una nueva identidad con la que el grupo empresarial engloba, a partir de ahora, sus principales divisiones de negocio de alquiler y venta de vehículos - a la que se sumarán nuevos productos - para ofrecer al cliente final la movilidad del futuro.

Los más de 15 años de trayectoria de OK Mobility Group, donde el conocimiento adquirido, las experiencias vividas y las decisiones adoptadas a lo largo de este tiempo, culminan hoy con el nacimiento de esta nueva marca.

De esta manera, la compañía ofrecerá soluciones de movilidad a través de los conceptos #bemobility y #ownmobility. En #bemobility, se incluyen las soluciones centradas tanto en el alquiler como en el renting flexible. Productos que abarcan un amplio catálogo de servicios: el alquiler de vehículos eléctricos de última generación, servicios de movilidad personal, el renting flexible para empresas, el alquiler vacacional o el alquiler de los modelos más premium del mercado.

Por su parte, con #ownmobility la compañía pone al servicio de particulares y empresas sus diferentes métodos de compra disponibles, con una clara vocación por el canal online para todo el proceso.

Ambas propuestas de valor estarán disponibles en el nuevo portal online okmobility.com que será el centro de todo el proyecto además de la aplicación móvil. Este portal reunirá todos los servicios actuales y acogerá las nuevas propuestas de movilidad.

Durante la presentación de la nueva marca, el CEO de OK Mobility Group, Othman Ktiri, ha destacado que “con OK Mobility queremos que nuestros servicios de movilidad sean eficaces, personalizados, sostenibles y en tiempo real; características que los clientes demandan ahora más que nunca”. Ktiri apunta que “en OK tenemos muy interiorizada la importancia de la tecnología y hay proyectos que solo tienen cabida en los entornos digitales. OK Mobility es, precisamente, la representación de nuestra adaptación a la movilidad del futuro: digital y a la carta. Queremos ser el Amazon de la movilidad”.

OK Mobility supone una evolución significativa en la historia de la compañía, que continúa centrando sus esfuerzos en la innovación para desarrollar productos y servicios que centren el foco en la experiencia del usuario y que sea él quien decida el tipo de movilidad que necesita en cada momento.

El grupo empresarial continúa moldeando sus servicios de movilidad global, que ya se extienden por las principales ciudades de España, Italia, Portugal, Alemania y Francia, con la vista puesta en avanzar hacia una estructura corporativa internacional con la que consolidarse como un actor europeo clave, con una fuerte vertiente tecnológica en el espacio de la movilidad del futuro.

Contacto

Nombre contacto: Comunicación OK Mobility Group

Teléfono de contacto: 971 430 590