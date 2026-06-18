Osaka Nikkei lanza Gentei Limited II: cuatro nuevos platos fuera de carta para la temporada de verano

Umi Tiradito - Osaka Nikkei

(Información remitida por la empresa firmante)

Osaka Nikkei lanza una nueva edición de Gentei Limited, su selección de platos fuera de carta disponibles solo durante tres meses. Cuatro nuevas creaciones que conviven con los clásicos de la casa y mantienen la propuesta gastronómica en constante evolución. La propuesta se amplía con los cócteles de Kero Bar y su terraza, un oasis en plena Castellana, consolidando un plan que va más allá de la mesa

Madrid, 18 de junio de 2026.- Osaka Nikkei lanza Gentei Limited II, la segunda edición de sus platos fuera de carta: una selección de cuatro platillos disponibles solo durante tres meses en la que Juan Alfonso Urrutia, director gastronómico, y el chef ejecutivo Jossefp Reyes trabajan productos de temporada para desarrollar nuevos pases que se suman a los clásicos de la carta.

Como en la primera edición, los Gentei Limited introducen nuevas elaboraciones que se suman a la propuesta habitual, platillos que parten del universo nikkei de Osaka y lo llevan a un terreno más estacional, con ingredientes en su mejor momento y con combinaciones que aportan nuevos matices sin perder la identidad de la casa.



En esta ocasion, los cuatro platos parten de combinaciones reconocibles y las llevan un paso más lejos. El Umi Tiradito con pesca del día y pulpo con una leche de tigre de cangrejo y miso. El Tuna Tamago juega con la intensidad del atún rojo y la untuosidad de la yema de codorniz, equilibrada con salsa kabayaki. El Kani Taco incorpora alga nori, caviar Ossetra y ají amarillo trufado sobre una base crujiente. El Gyutan Brasa lleva la lengua de Angus a un registro ahumado con shiitake encurtido, crema de maíz y ajo negro.



Los cuatro se suman a los clásicos de Osaka -nigiris, ceviches, tiraditos y makimonos- y pueden pedirse de forma independiente o integrados en el recorrido habitual.



La propuesta se completa en Kero Bar, el espacio de coctelería liderado por Julián Gómez, donde la barra funciona como punto de partida o cierre del recorrido.



Con la llegada del verano, la terraza se convierte en un oasis en plena Castellana: el espacio para empezar la noche con un cóctel, alargar la sobremesa o simplemente disfrutar de Madrid en la época estival.

Con estas novedades, Osaka Nikkei se consolida entre los destinos del fine dining en Madrid en la época estival: una cocina que entiende la temporada como punto de partida, el producto como argumento y la experiencia como razón para volver.



Sobre Osaka Nikkei

Fundado por Diego de la Puente y Diego Herrera, Osaka Nikkei forma parte del Grupo MCK Hospitality, un conglomerado gastronómico que busca fusionar culturas y cocinas a través de experiencias únicas. El grupo opera marcas como DonDoh, Kero Bar, Nori Taco, Kuuru, Barrio, The Kunsei Bar, Carnaval Bar y Ko Asian Kitchen, presentes en más de ocho países de América y Asia. MCK combina alta cocina, coctelería de autor y diseño de espacios innovadores, llevando propuestas gastronómicas singulares a distintos mercados internacionales mientras mantiene la esencia nikkei que caracteriza a Osaka.



Sobre Kero Bar

Kero Bar es el espacio donde la coctelería de autor amplía el universo gastronómico de Osaka Nikkei en Madrid. Concebido como una barra con identidad propia, Kero cuenta con una propuesta líquida con cócteles de autor a base de pisco con influencia japonesa, en los que destacan principalmente sabores como el yuzu o matcha. Con Julián Gómez como Bar Manager y Miguel Macías como Head Bartender, su carta está en constante evolución, explorando sabores del tradicional sake japonés y drinks especiales que incorporan insumos únicos como hojas de shiso y frutas de estación peruanas, dándole creatividad y estilo a la experiencia. Así, Kero Bar se define como un punto de encuentro donde coctelería, música y espacio construyen una experiencia que va más allá de la mesa y acoge desde planes más tranquilos hasta noches con ritmo único, con DJ sessions que refuerzan su propuesta nocturna y su carácter dinámico.

Contacto

Emisor: Osaka Nikkei

Nombre contacto: Belén Ferrandis

Descripción contacto: Brandelicious

Teléfono de contacto: 636511360



