Polaris Renewable Energy anuncia el pago de un dividendo trimestral

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(Información remitida por la empresa firmante)

El consejo de administración de Polaris Renewable Energy ha aprobado un dividendo trimestral de 0,15 dólares estadounidenses por acción ordinaria, que se abonará el 21 de agosto de 2026 a los accionistas registrados al cierre de la sesión del 10 de agosto de 2026

Toronto, 30 de julio.- Polaris Renewable Energy Inc. (TSX) ("Polaris Renewable Energy" o la "Compañía") se complace en anunciar que su consejo de administración ha aprobado un dividendo trimestral de 0,15 dólares estadounidenses por cada acción ordinaria en circulación.



Este dividendo se abonará el 21 de agosto de 2026 a los accionistas registrados al cierre de la sesión del 10 de agosto de 2026. El dividendo tiene la consideración de "dividendo elegible" a efectos del impuesto federal, provincial y territorial sobre la renta en Canadá.



El consejo de administración de Polaris Renewable Energy mantiene su compromiso de repartir un dividendo trimestral y evaluará, cuando proceda, futuros incrementos del dividendo.



Acerca de Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. es una empresa canadiense que cotiza en bolsa y se dedica a la adquisición, el desarrollo y la explotación de proyectos de energías renovables en Latinoamérica y el Caribe. La compañía contribuye a la transición energética mediante un sólido desempeño operativo y una sólida situación financiera.



Las operaciones de la compañía incluyen una planta geotérmica (82 MW), cuatro centrales hidroeléctricas de pasada (39 MW), tres proyectos solares fotovoltaicos en operación (35 MW) y un parque eólico (26 MW).



Declaraciones cautelares

Este comunicado de prensa contiene determinada "información prospectiva", que puede incluir, entre otras, declaraciones relativas a acontecimientos futuros o al rendimiento futuro, así como a las expectativas de la dirección respecto a la capacidad de la Compañía para seguir pagando dividendos en el futuro. Dicha información prospectiva refleja las creencias actuales de la dirección y se basa en la información de la que esta dispone en la actualidad. Con frecuencia, aunque no siempre, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por el uso de términos como "planifica", "espera", "se espera", "presupuesto", "programado", "estima", "prevé", "pronostica", "pretende", "objetivos", "aspira", "anticipa" o "cree", o variaciones (incluidas las negativas) de estas palabras y expresiones, o por declaraciones que indican que determinadas acciones "podrán", "podrían", "deberían", "serían", "podrían llegar a" o "se llevarán a cabo", "ocurrirán" o "se lograrán".



Diversos riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores pueden hacer que los resultados o el rendimiento reales difieran sustancialmente de los resultados o el rendimiento futuros expresados o implícitos en dicha información prospectiva. Entre estos factores se incluyen, entre otros, la incapacidad de la Compañía para mantener o incrementar el pago de dividendos debido a circunstancias como incertidumbres generales de carácter empresarial, económico, competitivo, político o social; los resultados reales de las actividades actuales de producción, desarrollo y/o exploración de energía geotérmica, solar, hidroeléctrica y eólica, así como la precisión de las simulaciones probabilísticas elaboradas para predecir los recursos geotérmicos potenciales; los cambios en los parámetros de los proyectos a medida que los planes continúan perfeccionándose; posibles variaciones en las tasas de producción; fallos en el funcionamiento previsto de las plantas, los equipos o los procesos; accidentes, conflictos laborales y otros riesgos propios de las industrias geotérmica e hidroeléctrica; inestabilidad política, insurrecciones o conflictos bélicos; disponibilidad y rotación de la mano de obra; retrasos en la obtención de autorizaciones gubernamentales, en la finalización de actividades de desarrollo o construcción, o en el inicio de las operaciones; la capacidad de la Compañía para continuar operando como empresa en funcionamiento, así como las condiciones económicas generales y los demás factores analizados en la sección "Factores de riesgo" del Formulario Anual de Información de la Compañía. Estos factores deben ser considerados cuidadosamente y los lectores de este comunicado no deben depositar una confianza excesiva en la información prospectiva.



Aunque la información prospectiva contenida en este comunicado de prensa se basa en lo que la dirección considera hipótesis razonables, no puede garantizarse que dicha información prospectiva resulte exacta, ya que los resultados reales y los acontecimientos futuros podrían diferir sustancialmente de los previstos. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza excesiva en la información prospectiva. La información contenida en este comunicado de prensa, incluida la información prospectiva, se proporciona en la fecha de publicación del presente comunicado y, salvo en los casos exigidos por la legislación aplicable en materia de valores, Polaris no asume obligación alguna de actualizar o revisar dicha información para reflejar nuevos acontecimientos o circunstancias.







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