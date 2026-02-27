ProfesionalNet - PROFESIONALNET

Madrid, 27 de febrero de 2026.- Gilberto Ripio, CEO de ProfesionalNet, lidera las ponencias del Departamento de Ciberseguridad e Innovación de la firma legal ante un aforo completo en Madrid y Barcelona. La intervención ha analizado cómo el marketing digital debe adaptarse a un entorno donde la IA ya no solo asiste, sino que decide por el consumidor

En un movimiento estratégico para conectar la seguridad jurídica con la vanguardia tecnológica, la prestigiosa firma Augusta Abogados ha contado con la intervención de ProfesionalNet, representada por su CEO, Gilberto Ripio, para inaugurar sus charlas digitales de alta dirección.

El evento, coordinado por el Área de Ciberseguridad, Innovación y Emprendedores, ha marcado un hito en la formación corporativa, abordando la necesidad urgente de legislar y normalizar el uso de la inteligencia artificial (IA) en el tejido empresarial español.

La convocatoria ha resultado en un éxito de participación, logrando un índice de asistencia pleno tanto en las sedes de Madrid como de Barcelona.

El interés generado radica en la figura de Gilberto Ripio, experto en marketing digital, cuya intervención ha servido para desgranar cómo las empresas deben mutar sus estrategias de resultados ante el avance imparable de la inteligencia predictiva.

La intervención de ProfesionalNet: 25 años de experiencia al servicio de la nueva IA Durante las jornadas, la intervención de Gilberto Ripio se alejó de los lugares comunes sobre la IA para ofrecer una visión cruda y necesaria: la transición hacia la empresa algorítmica. Ripio enfatizó que el sector del marketing digital no se encuentra ante un cambio de herramientas, sino ante un cambio de paradigma total.

"Estamos pasando de un modelo basado en la intención de búsqueda humana a uno basado en la predicción algorítmica", afirmó el experto.

Para el Departamento de Ciberseguridad e Innovación de Augusta Abogados, contar con la visión de ProfesionalNet es clave para entender los riesgos y oportunidades que conlleva la automatización.

La ponencia destacó que, si bien la tecnología avanza a pasos agigantados, la seguridad jurídica y la normalización de estos procesos son el único salvavidas para las marcas.

El colapso del clic y el nacimiento del modelo B2A

Uno de los pilares de la intervención de Ripio fue el análisis del colapso del tráfico tradicional. Según los datos expuestos, el 60 % de las búsquedas ya son "Zero-click". Esto significa que la IA responde directamente a la duda del usuario, eliminando la necesidad de visitar la web de origen. "El botón de buscar está en cuidados intensivos", sentenció Ripio ante una audiencia compuesta por directivos y emprendedores.

En este escenario, ProfesionalNet propone la evolución del SEO hacia el GEO (Generative Engine Optimization). El enfoque ya no consiste en pelear por palabras clave, sino en construir Entidades y Confianza. Este cambio es fundamental para las áreas de Protección de Datos y Tecnología de Augusta Abogados, ya que la identidad digital de la empresa se convierte en su activo más valioso y, a la vez, el más vulnerable ante la manipulación algorítmica.

La intervención introdujo además el concepto de B2A (Business to Agent). En 2026, las empresas ya no venden exclusivamente a humanos; venden a los asistentes de IA de esos humanos. Estos agentes analizan cientos de opciones en milisegundos para presentarle al consumidor un solo ganador. La pregunta que Ripio lanzó al foro fue clara: "¿Es su marca la que la IA elegirá para ese cliente?".

El "AI Filter" y la importancia de legislar la verdad digital

El temario desarrollado profundizó en la amenaza del "AI Filter" y cómo Google y otros motores están descartando masivamente el contenido que sea fácilmente "resumible" por una máquina. Este fenómeno está provocando caídas de tráfico del 40 % en empresas que confían ciegamente en la generación de contenido automático sin valor añadido.

Ripio defendió que el E-E-A-T (Experiencia, Autoridad y Confianza) debe ser el eje de cualquier comunicación corporativa. "Lo único que la IA no puede simular es la experiencia humana genuina", señaló. En este sentido, el CEO de ProfesionalNet instó a las empresas a convertirse en "Thought Leaders" (líderes de pensamiento), aportando datos propios y visiones valientes que la IA no pueda replicar mediante un simple resumen.

La paradoja: el Ferrari en el camino de tierra

Un punto de especial fricción y debate durante la intervención fue la denominada "Paradoja del Talento". Ripio expuso datos alarmantes: mientras el 88 % de los profesionales ya utiliza la IA de alguna forma, el 70 % de las empresas aún no ha formado a sus equipos para ello. "Estamos comprando Ferraris para conducirlos por caminos de tierra".

La falta de formación conduce irremediablemente a publicar datos falsos generados por IA, que no solo es un riesgo reputacional, sino que provoca que Google etiquete a la empresa como "fuente no fiable", una mancha digital que, según los expertos legales de Augusta, puede tener consecuencias jurídicas imprevistas.

Plan de Guerra: hacia una infraestructura digital digerible

Para cerrar las jornadas en Madrid y Barcelona, Gilberto Ripio presentó un "Plan de Guerra" centrado en la infraestructura técnica y la normalización. El mensaje fue contundente: las empresas deben realizar una transición inmediata hacia el SEO Semántico Avanzado y la revisión exhaustiva de sus Datos Estructurados (Schema).

"Si la máquina no entiende su negocio, no lo puede recomendar", explicó Ripio. Esta necesidad debe hacer el negocio 'digerible' para los algoritmos.

Un éxito de visión y normalización empresarial

La intervención de ProfesionalNet (Gilberto Ripio) en los diálogos digitales de Augusta Abogados ha consolidado la importancia de unir la veteranía del marketing digital con la especialización jurídica de vanguardia. La plena asistencia y el entusiasmo de los participantes confirman que el mercado español está ávido de una hoja de ruta clara para la integración de la IA.

Ripio ha demostrado que la adaptación a las nuevas formas de búsqueda no es una opción tecnológica, sino una obligación estratégica. Gracias al impulso de departamentos como el de Ciberseguridad e Innovación, las empresas asistentes cuentan ahora con las herramientas y el marco legal para dejar de ser "resumibles" y empezar a ser líderes en la era de la inteligencia predictiva.

