Prosper AI, fundada por Xavier de Gracia y Josep Mingot capta 30 millones de dólares

Josep Mingot y Xavier de Gracia - Prosper AI

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 25 de junio de 2026.-

La compañía acelera su crecimiento en Estados Unidos e invertirá más de 12 millones de dólares en Barcelona durante los próximos dos años para ampliar su centro de ingeniería e inteligencia artificial

Prosper AI, compañía especializada en agentes de inteligencia artificial aplicados al sector sanitario, ha cerrado una ronda de inversión Serie A de 30 millones de dólares. La operación ha sido liderada por Andreessen Horowitz (a16z), uno de los fondos de capital riesgo más influyentes del mundo. También han participado firmas como Base10, Emergence Capital, Y Combinator y los fondos españoles Masía Ventures y Clara Ventures. Con este movimiento, la financiación total captada por la empresa asciende a 35 millones de dólares.



Fundada en 2023 por los emprendedores locales Xavier de Gracia y Josep Marc Mingot , Prosper AI tiene su sede central en Nueva York y opera un destacado hub de ingeniería en Barcelona. La tecnológica desarrolla una plataforma de IA diseñada para simplificar el acceso de los pacientes a la atención médica. Su red de agentes automatiza de forma autónoma la gestión de llamadas para citas, la verificación de coberturas, los procesos de facturación y la coordinación con aseguradoras privadas. En la actualidad, da servicio a más de 50 grupos hospitalarios y clínicas en Estados Unidos, dando cobertura a más de 150.000 profesionales sanitarios y gestionando procesos vinculados a más de 7.000 millones de dólares en actividad asistencial.



Barcelona como motor tecnológico estratégico de ingenieria e IA

A pesar de que su mercado principal está en Estados Unidos , Prosper AI ha consolidado a Barcelona como su núcleo de desarrollo tecnológico. El hub cuenta actualmente con 30 profesionales y prevé duplicar su plantilla hasta los 60 empleados antes de que termine 2026, con la meta de superar los 100 trabajadores a finales de 2027.



Para sustentar este crecimiento, la startup invertirá más de 12 millones de dólares en la capital catalana durante los próximos dos años. Esta inyección de capital reforzará las áreas de inteligencia artificial, ingeniería, producto y operaciones. Los fundadores han destacado el valor estratégico del ecosistema tecnológico local, agradeciendo el apoyo de organizaciones como Barcelona Global y la confianza de inversores especializados como Dídac Lee (Masía VC), Pau Sabrià (Clara Ventures) y Adeyemi Ajao (Base10).



Compañía global construida con talento local

La historia de Prosper AI une la formación de primer nivel y la experiencia en el ecosistema estadounidense. De Gracia (ESADE, Bain & Company, MBA en Harvard) y Mingot (UPC-CFIS, MIT, CoverWallet) coincidieron profesionalmente en Nueva York. Allí identificaron la oportunidad de mitigar la enorme carga administrativa que sufren las clínicas, permitiendo que los médicos se enfoquen en el cuidado de los pacientes.



Con los nuevos fondos obtenidos, la compañía acelerará el desarrollo de su plataforma, ampliará su presencia en grandes grupos hospitalarios de EE. UU. e iniciará su expansión a mercados internacionales, incluyendo España. Asimismo, continuará reforzando su estructura internacional para atraer talento de primer nivel en ingeniería y producto, consolidando su exitoso modelo operativo puente entre Barcelona y Nueva York.







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