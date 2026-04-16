Récord del tejido empresarial en el primer trimestre: 38.194 nuevas empresas, según Experian España

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(Información remitida por la empresa firmante)

La concursalidad registra 1.561 expedientes en el Q1 de 2026, un 12,2% menos que en el mismo periodo de 2025, y rompe la tendencia alcista que caracterizó todo el ejercicio anterior. El saldo neto del primer trimestre asciende a 15.066 empresas, prácticamente el doble que en el mismo periodo de 2025 (7.856). Madrid, Cataluña y Andalucía concentran más del 56% de las nuevas constituciones del trimestre

Madrid, 16 de abril de 2026.- Experian, compañía global de datos y tecnología que impulsa oportunidades a personas y empresas de todo el mundo, ha publicado hoy los datos de su Radar Empresarial de Concursos y Demografía correspondientes al cierre del primer trimestre de 2026.



La concursalidad rompe con la tendencia alcista

Los datos del Centro de Estudios Económicos de Experian España revelan que el primer trimestre de 2026 cierra con 1.561 expedientes concursales, un 12,2% menos que los 1.778 registrados en el mismo periodo de 2025. Los tres meses del trimestre presentan caídas interanuales: enero (–14,4%), febrero (–15,7%) y marzo (–6,8%), consolidando una tendencia descendente sostenida que rompe con el crecimiento acumulado del 5,7% que cerró el ejercicio 2025.



Esta mejora es también estructural. Al relativizar los expedientes concursales por el volumen de empresas activas en España, el ratio de incidencia concursal se ha reducido en los tres meses del trimestre: de una media de 4,0 expedientes por cada 10.000 empresas activas en el Q1 de 2025, a 3,4 en el Q1 de 2026, una mejora del 15%. En marzo, el cierre del trimestre se sitúa en 3,8 expedientes por cada 10.000 empresas activas, frente a los 4,2 de marzo de 2025. En otras palabras, si hace un año iniciaba un proceso concursal aproximadamente 1 de cada 2.400 empresas, hoy lo hace 1 de cada 2.600.



Al analizar los datos sectoriales, Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos sigue siendo el sector con mayor número de concursos en el trimestre, con 346 expedientes, aunque registra la caída más acusada entre los grandes sectores: un –26,7% frente al Q1 de 2025. En segunda posición se sitúa Construcción con 230 expedientes (–12,9%). Industria Manufacturera ocupa la tercera posición con 218 concursos, y con una caída de apenas el 4,4% muestra la mayor resistencia a la baja. Al cierre del trimestre, Industria Manufacturera registra el ratio de incidencia concursal más elevado entre los grandes sectores, con 6,0 expedientes por cada 10.000 empresas activas en marzo, muy por encima de la media nacional (3,8). Le siguen Hostelería (5,5 por cada 10.000) y Comercio (4,8 por cada 10.000). Construcción, pese a ocupar el segundo puesto en términos absolutos, ha reducido su ratio hasta los 4,1 por cada 10.000, por debajo de la media del año anterior.



El análisis geográfico del primer trimestre muestra que Cataluña lidera en términos absolutos con 397 expedientes, si bien mejora un 16,2% frente al intenso primer trimestre de 2025. Madrid ocupa la segunda posición con 346 expedientes (–11,7%) y la Comunidad Valenciana la cuarta con 181 expedientes (–19,2%). En sentido contrario, Andalucía, con 188 expedientes, es la única gran comunidad que registra un aumento de la concursalidad en el trimestre (+3,3%), reflejando una redistribución geográfica del riesgo concursal que también se aprecia en el repunte de su ratio de incidencia, que evoluciona al alza frente a las caídas registradas en el resto de grandes comunidades.



Las constituciones alcanzan un máximo histórico en el primer trimestre

El Radar de Experian España registra en el primer trimestre de 2026 un total de 38.194 nuevas empresas constituidas, el mejor dato para este periodo en la serie histórica, con un crecimiento del 28,3% frente a las 29.763 del mismo periodo de 2025. La progresión mensual es especialmente llamativa: enero registró 11.269 nuevas empresas (+8,5% interanual), febrero elevó la cifra hasta 12.983 —el dato más alto en un mes de febrero en los últimos tres años—, y marzo cerró el trimestre con 13.942 nuevas constituciones, un 31,5% más que en marzo de 2025.



Al analizar los datos sectoriales, Construcción emerge como el sector más dinámico del trimestre con 5.686 nuevas constituciones y un crecimiento del 36,1%. Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos acumula 5.606 nuevas empresas (+18,2%). En tercera posición, Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas suma 3.967 nuevas compañías (+18,1%). Cabe destacar el fuerte crecimiento de Actividades Financieras y de Seguros (+45,6%) e Información y Comunicaciones (+59,4%), reflejo del empuje de la economía digital y del sector financiero en este inicio de año.



El análisis geográfico muestra que Madrid lidera el primer trimestre con 8.196 nuevas empresas (+24,2%), seguida de Cataluña con 7.108 (+29,1%) y Andalucía con 6.287 (+27,9%). Estas tres comunidades concentran más del 56% de todas las nuevas constituciones del trimestre. Destaca el dinamismo de la Comunidad Valenciana, que con 4.925 nuevas constituciones registra el mayor crecimiento relativo entre las grandes comunidades (+34,8%), consolidándose como uno de los principales motores de la creación empresarial en España.



Leve alza en disoluciones de empresas

En el primer trimestre de 2026 se han disuelto 23.128 compañías, lo que supone un incremento moderado del 5,6% frente a las 21.907 del mismo periodo de 2025. El ritmo de disoluciones se mantiene muy por debajo del de constituciones, lo que propicia el excelente saldo neto del trimestre. Es observable, no obstante, una aceleración en el mes de marzo, con 5.963 disoluciones (+13,1% interanual), frente a los crecimientos más contenidos de enero (+1,7%) y febrero (+5,3%).



Al analizar las disoluciones por sector, Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos registra el mayor número de empresas disueltas, con 4.695 compañías extintas (+12,2% vs Q1 2025). Le sigue Construcción con 3.299 expedientes de disolución (+5,7%). En tercera posición se encuentran Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas con 2.711 compañías disueltas (+3,5%).



El análisis geográfico muestra que Madrid es la única gran comunidad que registra una caída en las disoluciones en el primer trimestre, con 5.179 empresas extinguidas (–2,9% vs Q1 2025). Le siguen Cataluña con 3.585 disoluciones (+7,4%) y Andalucía con 3.579 (+13,2%).



El saldo neto del primer trimestre marca el mejor arranque en años

El saldo resultante del primer trimestre de 2026 —diferencia entre constituciones y disoluciones— se sitúa en 15.066 nuevas empresas netas, frente a las 7.856 del mismo periodo de 2025. Este crecimiento del 91,8% en el saldo neto interanual convierte al Q1 de 2026 en el mejor arranque de año del tejido empresarial español en los últimos ejercicios.



"Los datos del primer trimestre de 2026 son extraordinariamente positivos para el tejido empresarial español. Las constituciones baten récords históricos, la concursalidad encadena tres meses consecutivos de caídas y el saldo neto casi dobla el del mismo trimestre del año anterior. Este arranque confirma que España consolida un ciclo virtuoso de creación empresarial con menor riesgo concursal. En Experian ponemos nuestra tecnología y analítica al servicio de las empresas y las entidades financieras para anticipar indicadores de alerta temprana, optimizar las decisiones de crédito y apoyar un crecimiento verdaderamente sostenible", concluye Jorge Hernández, General Manager de Experian España.

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