Reducir hasta un 30% el ruido del baño empieza por reformar lo que no se ve. - Geberit

(Información remitida por la empresa firmante)

Geberit recuerda que el 70% del ruido en casa procede de instalaciones y tuberías

La marca suiza reivindica en Casa Decor el valor del “confort invisible” en una de las estancias que más se reforma

Madrid, 26 de mayo de 2026.- El silencio también se diseña. Y en una estancia como el baño, una de las más reformadas del hogar, puede marcar una diferencia real en la calidad de vida. Geberit señala que, actuando sobre instalaciones, tuberías y sistemas empotrados, es posible reducir hasta un 30% el ruido que genera un baño, una mejora que muchas veces se pasa por alto cuando se afronta una reforma.

El baño es uno de los espacios de la casa que más se renueva, pero en muchas ocasiones la reforma se concentra en lo visible -revestimientos, grifería, mobiliario o iluminación- y deja en segundo plano aquello que no se ve, aunque se oye. Y es precisamente ahí, en el interior del sistema, donde se origina buena parte del problema.

Según Geberit, el 80% de los hogares sufre ruidos en su día a día y, de ellos, el 70% procede del interior de la propia vivienda, especialmente de instalaciones, conducciones y tuberías. Es decir, cuando hablamos de confort acústico no todo depende del tráfico, los vecinos o el aislamiento exterior, también es importante cómo está diseñado el baño por dentro.

Cisternas que se llenan de madrugada, bajantes que irrumpen en el descanso, tuberías que hacen presente al vecino o descargas que se propagan a habitaciones contiguas forman parte de una normalidad acústica que se ha aceptado con resignación durante años.

Sin embargo, para la firma suiza, experta en tecnología y porcelana sanitaria para el baño, no debería asumirse como inevitable ya que igual que se rechaza un acabado poco cuidado o un material de baja calidad, el ruido también debería formar parte de los criterios con los que se diseña una vivienda.

La importancia de “Lo Invisible”

Esa es una de las ideas que Geberit llevó este año a Casa Decor, donde participó con la propuesta “Lo invisible”, una invitación a mirar y también a escuchar el baño desde otro lugar. El planteamiento del espacio puso el foco en todo aquello que suele quedar oculto tras la pared, pero que condiciona el bienestar cotidiano.

Para Geberit, reformar un baño no consiste solo en cambiar lo que entra por los ojos. También implica repensar su ingeniería interior, es decir, cómo circula el agua, cómo se amortiguan los impactos acústicos y cómo se evita que el sonido viaje de unas estancias a otras.

En este terreno, Geberit aplica soluciones como sistemas de evacuación con aislamiento acústico, cisternas empotradas, estructuras desacopladas del muro o diseños hidráulicos que reducen turbulencias y vibraciones. El objetivo es que el agua cumpla su función sin convertirse en una fuente constante de ruido dentro de la vivienda.

Un parque inmobiliario envejecido y ruidoso

Además, esta necesidad afecta especialmente al parque residencial español. El 58% de las viviendas se edificaron antes de 1980, según datos del Ministerio, y gran parte del parque construido es anterior a la entrada en vigor de exigencias más avanzadas en materia de confort y prestaciones del edificio.

En paralelo, el Documento Básico de Protección frente al Ruido del Código Técnico de la Edificación (DB-HR) establece que deben limitarse los niveles de ruido y vibraciones que las instalaciones transmiten a los recintos habitables. En otras palabras, el confort acústico en el interior de la vivienda no es un detalle menor, sino un criterio técnico cada vez más relevante en la forma de proyectar y rehabilitar los espacios.

A esta dimensión acústica se suma además una lógica de sostenibilidad. Mejorar instalaciones interiores no solo ayuda a reducir ruido, sino también a optimizar consumos, alargar la vida útil de los sistemas y hacer un uso más eficiente del agua y de los materiales.

“Cuando se reforma un baño, tendemos a pensar en lo visible, pero el verdadero confort empieza detrás de la pared. El baño sigue siendo una de las grandes reformas del hogar, pero también una de las que más margen tiene para evolucionar. No solo hacia espacios de más diseño, sino hacia espacios más tranquilos. Porque, al final, el mayor lujo en el interior del hogar no siempre es lo que se ve, es también aquello que, por fin, deja de oírse”, concluye Alfredo Cabezas, director de Marketing de Geberit Iberia.

El Grupo Geberit opera a nivel mundial, es líder del mercado europeo en el sector baño y celebró su 150º aniversario en 2024. Geberit tiene una fuerte presencia local en la mayoría de países europeos y es especialista en porcelana sanitaria y tecnología para el baño que aportan un valor añadido único. La red de producción del Grupo está formada por 26 fábricas, de las cuales 4 están situadas en mercados no europeos. La sede del Grupo se encuentra en Rapperswil-Jona, Suiza. Con alrededor de 11.000 empleados en más de 50 países, Geberit generó un volumen de ventas netas de 3.200 millones de francos suizos en 2025. Geberit cotiza en el SIX Swiss Exchange, Bolsa de Valores Suiza y, desde 2012, las acciones de Geberit están incluidas en el SMI (Swiss Market Index).

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