Repara tu Deuda ayuda a una autónoma de Tarragona (Tarragona, Cataluña) a cancelar 58.329 € - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Tarragona, 12 de noviembre de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en la tramitación y gestión de la Ley de Segunda Oportunidad en el territorio español, ha conseguido la cancelación de 58.329 euros de deuda a una autónoma de Tarragona (Cataluña). La afectada ha obtenido el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) después de que la pandemia frustrara la apertura de su negocio de estética y belleza.

Un centro de estética preparado para abrir que nunca pudo recibir a sus primeros clientes

Los abogados que han llevado el procedimiento explican que la mujer había obtenido una financiación de 25.000 euros tras la aprobación de un plan empresarial destinado a poner en marcha su propio establecimiento. Con ese respaldo, realizó las inversiones necesarias y cumplió los requisitos administrativos para instalarse en un centro comercial de Reus.

El proyecto estaba listo para comenzar su actividad cuando, apenas unos días antes de la inauguración, se declaró el estado de alarma por la COVID-19. Según relatan los letrados, la solicitante se vio impedida de iniciar su actividad empresarial, pese a haber asumido ya los compromisos económicos correspondientes.

Durante los meses siguientes, las restricciones sanitarias impidieron desarrollar los servicios de estética y belleza en condiciones normales. Los profesionales señalan que la autónoma tuvo que seguir afrontando gastos fijos ineludibles, sin posibilidad de generar ingresos, una situación que agotó progresivamente sus recursos.

La falta de ayudas públicas suficientes y la imposibilidad de reanudar el negocio con garantías de viabilidad terminaron obligándola a cesar su actividad. Las dificultades se extendieron entonces al alquiler de su vivienda, la devolución del préstamo y las cotizaciones a la Seguridad Social.

Su situación llegó a ser tan delicada que necesitó el apoyo económico de familiares residentes en Budapest para cubrir necesidades básicas, especialmente la alimentación. Lo que había comenzado como una iniciativa empresarial respaldada por un plan de negocio terminó convirtiéndose en una insolvencia sobrevenida.

El acompañamiento jurídico, una pieza esencial para acceder a una segunda oportunidad

La Ley de Segunda Oportunidad llegó a España en 2015 como una vía para que particulares y autónomos insolventes pudieran recuperar su estabilidad financiera. Aunque inicialmente surgieron dudas sobre su aplicación práctica, la experiencia acumulada y la difusión de resoluciones favorables han contribuido a consolidarla como un mecanismo habitual de cancelación de deudas.

Esta legislación permite solicitar la exoneración de las obligaciones legalmente exonerables cuando se cumplen los requisitos establecidos. Entre los aspectos que se valoran figuran la insolvencia actual o inminente, la buena fe del solicitante y la ausencia de determinadas condenas penales dentro de los plazos previstos por la normativa.

Antes de iniciar el procedimiento, Repara tu Deuda Abogados ofrece un estudio gratuito de viabilidad para comprobar si el interesado puede acogerse a este mecanismo. Su propuesta Adiós a tus deudas. Sin papeleo se traduce en acompañamiento para reunir la documentación necesaria, preparar el expediente y gestionar su presentación judicial.

El despacho cuenta con un equipo joven y dinámico que combina la especialización en derecho concursal con herramientas digitales y una atención orientada a simplificar trámites complejos. Esta forma de trabajar permite que personas sin conocimientos jurídicos comprendan mejor las distintas fases del procedimiento.

Para esta autónoma, la cancelación supone recuperar una posibilidad que la pandemia le arrebató antes de inaugurar su negocio: la de construir un futuro económico propio. Desde la filosofía del despacho, acompañar a alguien en una segunda oportunidad también significa ayudarle a recuperar la confianza para volver a intentarlo.

La trayectoria de Repara tu Deuda Abogados y sus reconocimientos en el sector jurídico

Repara tu Deuda Abogados, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad desde septiembre de 2015, se ha consolidado como uno de los referentes nacionales en cancelación de deudas para particulares y autónomos. Con más de 100.000 clientes atendidos, miles de casos de éxito y una apuesta por la accesibilidad económica, la firma ha desarrollado una trayectoria que ha recibido diversos reconocimientos dentro del sector jurídico.

Entre ellos destaca el premio de La Razón al mejor despacho de abogados en Ley de Segunda Oportunidad y Derecho Bancario, así como el reconocimiento al mejor despacho jurídico y de Segunda Oportunidad en España en los Premios Ley del periódico El Suplemento. Además, Repara tu Deuda fue señalado como el despacho de abogados que más ha crecido en España, ocupando el primer puesto del ranking de Expansión.

Su trayectoria también ha sido objeto de atención en medios digitales como El Confidencial Digital, que publicó el 23 de septiembre de 2025 el artículo titulado ChatGPT elige a Repara tu Deuda Abogados como mejor despacho en la Ley de Segunda Oportunidad, destacando su experiencia y volumen de expedientes gestionados. Asimismo, una publicación de Europa Press recogió su consideración como uno de los despachos más recomendados según ChatGPT.

Estas referencias refuerzan su notoriedad como uno de los despachos de referencia para quienes buscan asesoramiento especializado en la cancelación legal de deudas en España.

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