El Rey recibe a Philips Ibérica con motivo de su centenario en España

El Rey Felipe VI ha recibido en audiencia a una representación de Philips Ibérica. - Casa de S.M. el Rey

M. el Rey ha recibido a Philips Ibérica en el Palacio de la Zarzuela en el marco de los actos de su centenario, que cuentan con la Presidencia de Honor de Sus Majestades los Reyes de España.

(Información remitida por la empresa firmante)

Durante el encuentro, la dirección de Philips ha compartido con Su Majestad su evolución en España y su actual enfoque en la tecnología de la salud y el cuidado personal.

Madrid, 21 de abril de 2026. Su Majestad el Rey Felipe VI ha recibido en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a una representación de Philips Ibérica con motivo del centenario de la compañía en el país. El encuentro se enmarca en los actos conmemorativos de este aniversario, de los que Sus Majestades los Reyes ostentan la Presidencia de Honor.

La delegación de Philips Ibérica, encabezada por su presidente, ha trasladado a Su Majestad el agradecimiento de la compañía por su apoyo institucional a esta efeméride, así como un balance de las principales iniciativas desarrolladas a lo largo del año conmemorativo.

En este contexto, el presidente de Philips Ibérica, Juan Sanabria, ha subrayado el significado de este hito para la compañía: “Para nosotros es un auténtico honor que esta audiencia forme parte de los actos del centenario de Philips en España y poder trasladar a los Reyes nuestro más sincero agradecimiento por haber aceptado la Presidencia de Honor de esta conmemoración, cuyo respaldo tiene un gran valor institucional y simbólico”.

“Este centenario nos ofrece una oportunidad única para reafirmar nuestro compromiso de futuro con el país. Desde su inicio, la innovación ha sido el motor de Philips, acompañando el desarrollo del país en múltiples ámbitos, desde la iluminación y la electrónica de consumo, hasta la tecnología sanitaria y el cuidado personal, y siempre con una visión de futuro y un impacto positivo en la calidad de vida de las personas.

Por su parte, el director general de Philips Ibérica, Miguel de Foronda, ha puesto en valor la transformación de la compañía, destacando su contribución al desarrollo y modernización del sistema de salud, especialmente en áreas como el diagnóstico, el tratamiento y el cuidado del paciente: “Philips llegó a España hace cien años con el objetivo de acercar la innovación tecnológica a la sociedad y, tras una evolución constante se ha consolidado hoy como una empresa centrada en la tecnología de la salud y el cuidado personal, con un firme compromiso con el sistema sanitario español y una clara vocación de contribuir a su modernización y sostenibilidad.

En el transcurso del encuentro, la delegación ha hecho entrega a Su Majestad del libro conmemorativo del centenario, que recoge los principales hitos de la compañía en España y su vinculación con el desarrollo económico y social del país. Asimismo, se han abordado algunos de los retos actuales del ámbito sanitario, entre ellos el envejecimiento de la población, la sostenibilidad del sistema y el avance de la digitalización, territorios en los que Philips mantiene su compromiso de colaboración.

Con esta audiencia, la compañía pone el broche institucional a la conmemoración de sus cien años de presencia en España y reafirma su voluntad de seguir contribuyendo al desarrollo del país a través de la innovación tecnológica.

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una compañía líder en tecnología de la salud centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas a través de una innovación con impacto. La innovación de Philips, centrada en el paciente y en las personas, se apoya en tecnología avanzada y en un profundo conocimiento clínico y del consumidor para ofrecer soluciones de Personal Health a los consumidores y soluciones profesionales de salud para los proveedores sanitarios y sus pacientes, tanto en el entorno hospitalario como en el domicilio.

Con sede en los Países Bajos, la compañía es líder en imagen diagnóstica, ecografía, terapias guiadas por imagen, monitorización e informática clínica empresarial, así como en el ámbito de Personal Health. En 2025, Philips alcanzó unas ventas de 18.000 millones de euros y cuenta con aproximadamente 64.800 empleados, con actividades comerciales y de servicios en más de 100 países. Las noticias sobre Philips están disponibles en Centro de noticias

Para más información:

César García Requena

Brand & Communications Manager

Philips Ibérica

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