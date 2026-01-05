Samsung presenta en CES 2026 un "compañero para la vida con IA"

Presentación de Samsung en CES 2026 - Samsung

Los dispositivos con inteligencia artificial de última generación se exhibirán en la exposición exclusiva de la compañía hasta el 7 de enero

Madrid, 5 de enero de 2026.- Samsung Electronics ha presentado su nueva visión estratégica bajo el lema "Tu compañero para la vida con IA", durante el evento The First Look celebrado en la feria CES 2026, en Las Vegas. La compañía situó la inteligencia artificial como el eje central de su estrategia global, no solo como una tecnología aplicada a productos, sino como una filosofía que conecta el desarrollo, las operaciones y la experiencia del usuario. "Gracias al ecosistema global conectado y a la aplicación de la inteligencia artificial en las categorías de producto, Samsung está liderando el camino para ofrecer experiencias cotidianas más significativas con la inteligencia artificial", ha explicado TM Roh, director ejecutivo y responsable de la división Device experience.



Samsung ha reforzado su posición de liderazgo en el mercado de pantallas con una nueva generación de televisores impulsados por IA. Tras más de 20 años encabezando el sector, la empresa presentó el Micro RGB de 130 pulgadas, que destaca por su salto en tamaño y calidad de imagen. El resultado es una reproducción del color más precisa y un diseño minimalista que busca eliminar distracciones visuales.



La experiencia se amplía con Vision AI Companion (VAC), un asistente basado en IA que actúa como un "compañero de entretenimiento". Más allá del visionado tradicional, VAC recomienda contenidos, música y adapta la experiencia al contexto del usuario mediante comandos de voz.



VAC se integra además con otros dispositivos del ecosistema, facilitando funciones como la identificación de recetas vistas en pantalla y su envío a electrodomésticos de cocina o a pantallas móviles como The Movingstyle. En paralelo, Samsung amplió su ecosistema de audio con nuevos altavoces Wi-Fi Music Studio 5 y 7, diseñados por Erwan Bouroullec, y anunció la incorporación de tecnologías como HDR10+ ADVANCED y Eclipsa Audio en su gama de televisores de 2026. Todo ello se apoya en una versión renovada del sistema operativo Tizen, que ahora ofrece siete años de actualizaciones.



En el hogar conectado, Samsung presentó avances centrados en convertir los electrodomésticos en asistentes inteligentes capaces de reducir la carga diaria de los usuarios. SmartThings, que ya supera los 430 millones de usuarios a nivel mundial, actúa como núcleo de esta estrategia. El frigorífico Family Hub, actualizado con AI Vision y Google Gemini, mejora el reconocimiento de alimentos y facilita la planificación de comidas mediante recomendaciones automáticas, recetas guiadas y análisis semanales del consumo alimentario.



La compañía también mostró innovaciones en el cuidado de la ropa, con la lavadora-secadora Bespoke AI y el AirDresser con eliminación automática de arrugas, así como en la limpieza del hogar, con el robot aspirador Bespoke AI Jet Bot Steam Ultra, que combina funciones de limpieza, vigilancia doméstica y control por voz.



Por último, Samsung presentó su visión a largo plazo en salud digital. A través de dispositivos conectados y análisis basados en IA, la compañía aspira a detectar riesgos de salud de forma temprana, ofrecer recomendaciones personalizadas y facilitar la conexión con profesionales médicos, todo ello respaldado por las plataformas de seguridad Samsung Knox y Knox Matrix.



