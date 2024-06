SegurChollo cuenta como puede ayudar el seguro médico privado si se viaja al extranjero

(Información remitida por la empresa firmante)

Viajar al extranjero es divertido y emocionante, pero también es esencial estar preparado para cualquier emergencia médica. Contar con un seguro de salud privado en España puede ofrecer una valiosa ayuda en caso de necesitar asistencia médica fuera del país

A continuación, SegurChollo el comparador líder en seguros de salud, detalla cómo puede ser útil este seguro y qué se debe tener en cuenta para viajar con tranquilidad.



Cobertura básica en el extranjero

La mayoría de los seguros de salud privados en España incluyen una cobertura de asistencia en el extranjero que oscila entre los 15.000 € y los 20.000 €. Esto significa que, si se sufre algún problema médico durante las vacaciones fuera de España, se podrá recibir asistencia médica hasta ese límite de dinero.



Sin embargo, es crucial saber que esta cobertura puede no incluye enfermedades preexistentes o crónicas. Por lo tanto, es fundamental tener un plan de contingencia adicional si se padece alguna condición médica continua.



Tarjeta sanitaria europea

Para quienes viajan por Europa, es posible solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE), que otorga derecho a recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los ciudadanos del país que se visita. Sin embargo, muchos países europeos tienen un sistema sanitario basado en copagos. Esto implica que, aunque se disponga de la TSE, se podría tener que pagar una parte de los costes médicos. Por ejemplo:



• En Irlanda, Francia o Alemania, una consulta general puede costar entre 50 € y 200 €.



• Una hospitalización puede superar los 500 €.



Por tanto, aunque la TSE es útil, no siempre cubre todos los gastos.



Video consultas y chat médico

Una ventaja adicional del seguro médico privado es la posibilidad de utilizar los servicios de video consultas médicas o chat médico desde el extranjero. Esto puede ser muy conveniente para consultas rápidas o para obtener una receta electrónica europea, válida en cualquier farmacia de Europa.



Fuera de Europa: costes y seguros adicionales

Si se viaja fuera de Europa, los costes médicos pueden ser significativamente más altos. Por ejemplo, una visita a urgencias en Estados Unidos o en países del Caribe puede costar más de 20.000 $. Incluso una simple consulta general puede costar entre 100 $ y 200 $. En estos casos, la cobertura del seguro de salud privado puede ser insuficiente, y se podría necesitar un seguro de asistencia en viaje adicional.



Revisar el seguro y considerar uno adicional

Antes de viajar, es fundamental revisar bien las coberturas del seguro médico privado y considerar contratar un seguro de viaje adicional, especialmente si se va a un país con altos costes médicos o requisitos específicos de seguro médico para entrar, como Costa Rica, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Tailandia o Turquía.



Servicios adicionales de asistencia en viaje

Algunas compañías de seguros médicos también ofrecen servicios adicionales de asistencia en viaje, tales como:



• Repatriación a España en caso de emergencia sanitaria.



• Regreso anticipado en caso de fallecimiento de un familiar.



• Gastos de prolongación de estancia en hoteles por enfermedad.



• Ayuda con la localización o envío de equipajes.



• Envío de objetos olvidados o robados.



• Gastos de defensa legal y fianzas.



No obstante, estas garantías suelen tener límites reducidos. Por ejemplo, los gastos de defensa legal rara vez superan los 1.000 €, y los gastos de prolongación de estancia no suelen exceder los 300 €.



Seguro médico privado de reembolso

Contar con un seguro médico privado de reembolso ofrece una posición más ventajosa. Estos seguros no solo ofrecen cobertura en España, sino que también permiten recibir asistencia médica en cualquier parte del mundo, con un límite que puede llegar hasta 1.000.000 €. Esto proporciona una tranquilidad adicional al viajar, ya que se puede recibir atención médica de calidad sin preocuparse por los costes.



Consejos finales



1. Informarse antes de viajar: Es esencial contactar con la compañía de seguros para entender bien qué coberturas se tienen y qué pasos se deben seguir en caso de necesitar asistencia médica en el extranjero.



2. Considerar un seguro adicional: Dependiendo del destino y las actividades planificadas, un seguro de viaje adicional puede ser una inversión muy sabia.



3. Llevar los documentos necesarios: Es importante llevar la Tarjeta Sanitaria Europea y cualquier documento o certificado de seguro que pueda ser necesario.



Viajar es una experiencia maravillosa, y estar preparado ante cualquier eventualidad médica ayudará a disfrutar al máximo sin preocupaciones. Consultar las garantías de viaje del seguro de salud privado para viajar tranquilo.



