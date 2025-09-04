Siddex ofrece soluciones ERP industriales adaptadas a la Industria 4.0, optimizando procesos y recursos en t

(Información remitida por la empresa firmante)
Madrid, 04 de septiembre de 2025.-
En plena transición hacia soluciones globales integradoras de todos los departamentos en las Industrias de Proyectos y más ágiles, los equipos necesitan datos fiables y decisiones rápidas. Un ERP industrial para la Industria de proyectos 4.0 convierte cada proceso en información accionable, desde la oferta hasta la entrega. En este contexto, la propuesta de Siddex integra presupuestos, oficina técnica, planificación, compras, almacenes, calidad y control de la producción en planta y montaje en una única plataforma pensada para fabricación de proyectos a medida. La solución conecta personas, máquinas y materiales y sincroniza órdenes, capacidad y recursos en tiempo real para reducir cuellos de botella. Además, impulsa una trazabilidad total que facilita auditorías, asegura la calidad y anticipa incidencias. Por eso eleva la productividad, mejora márgenes y reduce retrabajos con un enfoque práctico y medible.
Planificación en tiempo real y trazabilidad de extremo a extremo
La plataforma alinea demanda y capacidad con diagramas de Gantt, reglas de priorización y alertas proactivas. Cada orden queda monitorizada con indicadores de productividad y calidad, lo que acelera decisiones diarias y simplifica informes ejecutivos. Las compras y subcontratas se automatizan según necesidades de material y plazos, evitando imprevistos y asegurando continuidad operativa. La trazabilidad por lote, operario y máquina permite responder con precisión ante normativas y auditorías. Con BI integrado, los cuadros de mando muestran rendimiento, costes y plazos de entrega para actuar antes de que el desvío crezca.
Integraciones CAD/CAM/MES y movilidad en planta
El sistema se conecta con CAD 2D/3D y CAM/CNC para evitar reprocesos y errores de versión; en cambio, mantiene la documentación técnica siempre actualizada. El módulo MES y la app móvil capturan tiempos, partes y controles de calidad en línea, por eso consolidan datos operativos y habilitan decisiones inmediatas. “Una fábrica conectada necesita ver, decidir y ejecutar en el mismo entorno; por eso el ERP une planificación, planta y finanzas en un flujo continuo”, señala un portavoz de Siddex.
Con esta propuesta, las compañías industriales ganan visibilidad y control sin complejidad añadida. El resultado es una operación más predecible, con costes ajustados y entregas fiables. Para organizaciones que buscan escalar, la plataforma ofrece despliegue iCloud y soporte internacional, lo que facilita crecer con proceso y no solo con esfuerzo.
