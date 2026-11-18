COSA FINA COSA BUENA - LA SIRENA

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía refuerza su posicionamiento estratégico acercando la alta cocina al consumidor a través de una propuesta centrada en la calidad y el precio

Madrid, 18 de noviembre de 2026.- La Sirena ha presentado su nueva campaña de Navidad bajo el lema 'Cosa Fina, Cosa Buena', una propuesta con la que la compañía busca facilitar el acceso a la gastronomía de calidad durante las celebraciones festivas. La campaña, que se desarrolla entre noviembre y diciembre de 2026, pone el foco en productos de alta cocina con precios competitivos, permitiendo a los clientes mantener el control de su presupuesto sin renunciar a la sofisticación en la mesa.



El lanzamiento responde a una tendencia identificada por la marca en la que el consumidor busca experiencias culinarias de mayor nivel, pero manteniendo un criterio de compra inteligente. "Queremos que La Sirena sea una marca que invite a disfrutar de la gastronomía sin renuncias: productos que sorprenden, calidad, comodidad y precios que permiten tomar decisiones inteligentes. Esta Navidad queremos demostrar que comer de forma especial está al alcance de los hogares", ha señalado Diana Vera, Directora de Marketing de La Sirena.



La oferta comercial para este periodo incluye productos emblemáticos como carabineros, gamba roja y bogavante, además de nuevas incorporaciones. Entre las novedades destacan el carpaccio de vieira del Atlántico Premium, una selección de mini bagels y mini croissants salados, opciones veganas y productos de repostería como el lingot de pistacho Premium. El surtido se complementa con las especialidades de la marca, que ofrece diversas variedades de canelones con rellenos de foie y trufa, marisco o cochinillo.



Para fomentar la inspiración culinaria, La Sirena ha colaborado con figuras del ámbito gastronómico. El creador de contenido Gipsy Chef ha elaborado una selección de cinco recetas utilizando productos de la firma. Asimismo, la marca ha iniciado una colaboración con el chef Pepe Rodríguez, del restaurante El Bohío, que cuenta con una estrella Michelin, junto a MasterPro, con el objetivo de trasladar técnicas de alta cocina al entorno doméstico.



La estrategia de comunicación de la campaña es omnicanal y se despliega mediante un plan de medios que integra televisión, radio, prensa, publicidad exterior y plataformas digitales. Esta estructura busca maximizar el impacto de la propuesta en los diferentes momentos del proceso de decisión de compra del consumidor, combinando la notoriedad de marca con la activación comercial directa.



La Sirena es una compañía especializada en alimentación congelada que dispone de un catálogo diversificado que incluye pescados, mariscos, carnes, verduras, platos preparados y postres. Con esta nueva propuesta navideña, la entidad pretende consolidar un modelo de consumo que combina la versatilidad de sus productos con la conveniencia para las celebraciones familiares.

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