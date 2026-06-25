STEL Order lleva la IA conversacional al programa de facturación y gestión

Madrid, 25 de junio de 2026.-

STEL Order, uno de los softwares de gestión para autónomos y pymes mejores valorados en España, incorpora STEL Assistant, el primer asistente de IA conversacional capaz de crear facturas, presupuestos, consultar stock o buscar clientes potenciales desde el propio sistema, entre otras muchas tareas. Está inteligencia está diseñada para ayudar a los negocios a resolver tareas reales dentro del propio programa.

A diferencia de un chatbot tradicional, el asistente de STEL Order no se limita a responder preguntas o resolver dudas. El usuario puede pedirle acciones concretas por texto o por voz y el sistema interpreta la solicitud para ejecutarla directamente en el software. De esta forma, es posible crear facturas, generar presupuestos, registrar gastos, revisar el stock, preparar pedidos o localizar clientes potenciales, entre otras funciones.

La idea es sencilla: gestionar un negocio hablando con una inteligencia artificial. El usuario solo tiene que escribir o decir lo que necesita, por ejemplo:

“Crea una factura para el cliente Miguel García por 350 euros”.

“Revisa el stock y haz un pedido de los productos agotados”.

“Basándote en mis últimos presupuestos, busca tres clientes potenciales en mi zona”.

Con esta incorporación, STEL Order da un paso más en la aplicación práctica de la inteligencia artificial en la gestión empresarial. La compañía traslada la IA desde la automatización interna hacia la ejecución directa de acciones de negocio, permitiendo que autónomos y pymes ahorren tiempo en tareas habituales de administración, facturación, ventas y gestión diaria.

Además, STEL Assistant no solo entiende texto o voz, sino que es multimodal y comprende el contexto del usuario en tiempo real. Esto permite adjuntar archivos e imágenes directamente a los prompts para que el asistente pueda trabajar de forma autónoma. De este modo, se agilizan procesos frecuentes en cualquier negocio, ya que se evita la necesidad de copiar, pegar o introducir datos manualmente, al interpretar directamente la información contextual. Por ejemplo, a partir de la fotografía o el PDF de un proveedor, el catálogo puede actualizarse de forma automática. O con la foto de un ticket, registra todos los gastos automáticamente.

También es capaz de obtener información relevante para el crecimiento del negocio, como identificar clientes potenciales similares a la cartera actual en su zona geográfica o localizar los productos más rentables, una funcionalidad de prospección poco habitual en este tipo de software de gestión.

“La IA puede estar al servicio del autónomo y la pyme y ayudarles a ahorrar tiempo real en lo que hacen cada día. En STEL Order teníamos claro que podíamos ofrecer algo más que una tecnología consultiva. STEL Assistant es lo más parecido a tener un asistente al que pedirle que resuelva tareas dentro del negocio”, explica Jesús Mora, CEO de STEL Order.

De esta manera, la compañía busca eliminar la barrera que hasta ahora separaba a muchos pequeños negocios del acceso a herramientas de gestión empresarial con inteligencia artificial integrada de forma nativa.

Sobre STEL Order

STEL Order es un software de gestión empresarial y facturación diseñado para autónomos y pymes. Como programa de gestión integral y ERP para pymes, centraliza en una sola plataforma las áreas clave del negocio: facturación adaptada al sistema Verifactu, presupuestos, albaranes y pedidos; gestión de clientes (CRM); control de inventario y almacén; partes de trabajo, control horario, conciliación bancaria, TPV e integración con plataformas de comercio electrónico como WooCommerce y Shopify.

La plataforma incluye STEL Assistant, un asistente de inteligencia artificial conversacional con el que los usuarios pueden crear facturas, presupuestos, registrar gastos y realizar otras acciones de gestión mediante lenguaje natural, incluso desde sus aplicaciones móviles nativas para iOS y Android.

STEL Order es, además, una solución de referencia en el sector de los servicios técnicos, especialmente para instaladores, técnicos de climatización y empresas de mantenimiento. La compañía destaca también por ofrecer una atención al cliente humana, cercana y especializada.

Con este lanzamiento, STEL Order refuerza su posición como una de las soluciones de gestión empresarial más completas y accesibles para autónomos y pymes de cualquier sector. La plataforma cuenta con distintos planes pensados tanto para aquellos con necesidades más básicas, como para negocios más avanzados. Además, cuenta con un plan gratuito que incluye las funcionalidades más básicas para aquellos que están empezando. Este plan incluye Verifactu, permitiendo adaptarse al cambio legislativo de forma completamente gratuita.

Con más de 50.000 usuarios activos, una valoración media de 4,9 sobre 5 por parte de más de 2.000 reseñas en Google Play, App Store y Google, y planes desde 0 € al mes, STEL Order se consolida como una de las soluciones de gestión empresarial más completas y accesibles del mercado español.