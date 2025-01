De un sueño a un negocio exitoso; entrevista con Julia Karaganova, fundadora de 'Oasis en Barcelona'

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de enero de 2025.- Barcelona, Paseo Sant Joan. A simple vista, un barrio vibrante, lleno de cafés, terrazas y el bullicio de la ciudad. Pero en medio de esta energía, una gran vitrina de cristal llama la atención. Tras ella, una escena inesperada: una jungla urbana, llena de verdes intensos, palmeras y una atmósfera que parece haber sido extraída de un paraíso tropical. Al cruzar la puerta, la fundadora, Julia Karaganova, me recibe con una sonrisa y su frase distintiva: “Bienvenid@ al Oasis”!

Los primeros pasos dentro del espacio refuerzan la sensación de haber entrado en otro mundo. El sonido del mar, la luz tenue y un aire impregnado de calma. Sin embargo, la verdadera sorpresa llega al entrar a las salas de masaje: espacios completamente blancos, sin distracciones visuales, donde la mente parece encontrar, por fin, un respiro. “Esto es lo que realmente representa el Oasis”, me dice Julia, invitándome a sentarme. “No se trata solo del entorno físico, sino del espacio mental que creamos. Nuestro verdadero Oasis está dentro de cada uno de nosotros”.

El nacimiento de un concepto: Oasis en Barcelona

Julia Karaganova no llegó al mundo del bienestar por casualidad. Su historia es un testimonio de determinación, adaptación y una visión clara sobre lo que significa el verdadero descanso.

“Todo comenzó con mi amor por el Masaje Californiano”, explica. “Cuando me formé en esta técnica, me di cuenta de que en Barcelona no había un lugar que lo ofreciera en su esencia pura. En los spas tradicionales, era solo una opción entre muchas otras, sin la profundidad ni el enfoque adecuado. Ahí supe que tenía que crear algo propio”.

El 10 de agosto de 2022, coincidiendo con su propio cumpleaños, Julia abrió las puertas de ‘Oasis en Barcelona’ - el primer salón especializado en el Masaje Californiano. Lo que comenzó como un espacio pequeño y especializado pronto se convirtió en un fenómeno en la ciudad. Apenas dos meses después, abrió un segundo local y, en abril de 2024, un tercer espacio, el más grande hasta la fecha.

Hoy, con más de 4.000 clientes y cientos de reseñas de cinco estrellas en Google, 'Oasis en Barcelona' se ha consolidado como el referente en Masaje Californiano en la ciudad.

Un camino de desafíos y aprendizajes

Pero el camino del éxito nunca es una línea recta. Julia ha tenido que superar obstáculos que pondrían a prueba a cualquier emprendedor.

“Uno de los primeros grandes retos fue cuando abrimos el segundo local”, recuerda. “Un mes después de alquilar el espacio, nos encontramos con una sorpresa: la fachada del local quedó completamente bloqueada por andamios de construcción. Durante meses, los clientes simplemente no podían vernos desde la calle. En un negocio que dependía tanto de la visibilidad, fue un golpe durísimo”.

Poco después, cuando parecía que las cosas se estabilizaban, llegó otro desafío. En enero de 2023, un escape de agua provocó una inundación en el local. Durante dos semanas, 'Oasis en Barcelona' tuvo que cerrar. “Fue un momento de crisis total, pero también una oportunidad”, dice Julia. “Aprovechamos para hacer mejoras en la insonorización y crear una experiencia aún más envolvente para nuestros clientes”.

Un mes después de la apertura del tercer salón, surgió otro conjunto de desafíos: desde problemas con los sistemas de climatización debido a un error del instalador eléctrico, que provocó la avería de tres de los cuatro aires acondicionados en pleno verano, hasta una drástica caída en la visibilidad online debido a cambios en Google Maps. "De repente, pasamos de recibir más de mil visitas al mes en nuestra cuenta de Google Maps a casi desaparecer en los resultados de búsqueda. Fue un golpe enorme, pero lo enfrentamos como siempre: buscando soluciones en lugar de quejas. Era como si la vida pusiera a prueba nuestra resiliencia una vez más, verificando si realmente éramos dignos de la misión que nos había sido confiada".

A pesar de todo, el negocio no solo sobrevivió, sino que siguió creciendo. “Cada obstáculo nos obligó a mejorar, a reinventarnos y a encontrar nuevas maneras de conectar con nuestros clientes”.

El futuro: nuevos horizontes y la cueva de sal

"Viendo la respuesta del mercado tan positiva y que cada vez tenemos más clientes habituales, parece que en este mundo falta un enfoque al bienestar como el nuestro. Vemos potencial para varios 'Oasis' más en Barcelona y, después, expandirnos a otras ciudades y, ¿quién sabe?, quizás a otros países", dice con una ligera sonrisa, pero en sus ojos se lee la intención firme de quien cree que nada es imposible.

A medida que 'Oasis en Barcelona' sigue expandiéndose, Julia ya está preparando su siguiente gran proyecto: una cueva de sal. "Es una idea novedosa en España, pero en países de Europa del Este es una práctica muy popular. Queremos traer esta ayuda natural del bienestar aquí, aprovechando sus múltiples beneficios, como la mejora de la respiración, la reducción del estrés y el refuerzo del sistema inmunológico. Y no solo eso: aspiramos a crear la cueva de sal más hermosa y absolutamente única, inspirándonos en las obras maestras arquitectónicas de Antoni Gaudí, quien diseñó su obra más importante, la Sagrada Familia, a tan solo unas cuadras de nuestro 'Oasis'.

La visión a largo plazo es clara: hacer del bienestar un estilo de vida accesible para todos, permitiendo que más personas puedan descubrir el Masaje Californiano y experimentarlo como un nuevo hábito de bienestar. En 'Oasis en Barcelona', creen que el acceso al autocuidado no debe ser un lujo, sino una parte esencial de la vida cotidiana. Por eso, ofrecemos condiciones accesibles para que cada cliente pueda permitirse este momento de descanso y conexión consigo mismo, sin que el precio sea un impedimento."

De la teoría a la práctica: la propia experiencia

Para entender mejor el Masaje Californiano, hay que experimentarlo. ''Tras escuchar la historia, me tumbo en la camilla y dejo que el ritmo pausado de los movimientos largos me envuelva. No se sabe si han pasado 10 minutos o una hora. Lo único que se siente es un estado de calma profunda y paz absoluta, como si se estuviera meditando sin esfuerzo alguno. No hay pensamientos, ni tiempo, solo mi propio cuerpo, el sonido del mar y unas manos que transmiten una energía casi materna, que acuna, abraza y consuela. Cuando el masaje termina, me esfuerzo por abrir los ojos''. Julia sonríe: “Ahora sí, bienvenido al Oasis”. ''Si alguien hubiera pedido describirlo en ese momento... que estaba demasiado relajado para responder''.

Ubicación del 'Oasis en Barcelona': Paseo Sant Joan, 116, Barcelona, 08037

