TeleCajas lanza una calculadora gratuita para saber cuántas cajas hacen falta en una mudanza

Calculadora gratuita de cajas de mudanza de TeleCajas. - TELECAJAS

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 1 de junio de 2026.

TeleCajas, tienda especializada en cajas de cartón y soluciones de embalaje, ha lanzado una calculadora gratuita de cajas de mudanza para ayudar a particulares y empresas a planificar mejor una mudanza antes de comprar cajas o materiales de protección.

La herramienta permite introducir datos de la vivienda como metros cuadrados, número de dormitorios, personas que viven en el inmueble y tiempo acumulado en la vivienda. A partir de esa información, el usuario puede ajustar su nivel de pertenencias, añadir un margen extra de seguridad e indicar características especiales como cocina equipada, muchos libros, trastero o garaje, mucha ropa o mascotas.

Con esos datos, la calculadora ofrece una estimación orientativa del número total de cajas necesarias, desglosada por cajas pequeñas, medianas, grandes y cajas armario. También recomienda materiales complementarios como cinta adhesiva, plástico de burbuja o film estirable, y muestra una referencia de volumen y vehículo recomendado.

La iniciativa responde a una duda habitual antes de cualquier mudanza: comprar demasiadas cajas supone gastar de más, pero quedarse corto puede provocar prisas, sobrecostes y compras de última hora. Según la propia guía de la calculadora, una mudanza de dos habitaciones puede requerir aproximadamente entre 27 y 43 cajas, mientras que una vivienda de tres habitaciones puede situarse entre 43 y 62 cajas, en función de las pertenencias y el margen de seguridad aplicado.

"En una mudanza, muchas personas calculan las cajas a ojo y descubren demasiado tarde que les falta material o que han elegido tamaños poco prácticos. Queremos que cualquier cliente pueda empezar con una referencia clara, ajustar el margen y comprar con más tranquilidad", explica un portavoz de TeleCajas.

La calculadora también ayuda a elegir el tipo de caja más adecuado para cada estancia. Por ejemplo, recomienda reservar cajas pequeñas y reforzadas para objetos pesados o frágiles como libros, vajilla o cristalería, y usar cajas grandes para textiles, decoración u objetos ligeros de mayor volumen. Para ropa colgada, la herramienta contempla el uso de cajas armario.

Además de la estimación inicial, TeleCajas recomienda aplicar un margen de seguridad del 10% al 15% para cubrir imprevistos, etiquetar las cajas por estancia y prioridad, e incluir desde el principio material de cierre y protección como cinta, burbuja y film.

La calculadora está disponible gratis en:

Calculadora gratuita de cajas de mudanza de TeleCajas.