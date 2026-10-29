TerraMaster invita a desarrolladores a crear el ecosistema TOS con recompensas por publicar apps

TOS Developer Platform - TerraMaster

(Información remitida por la empresa firmante)

TerraMaster anuncia hoy el lanzamiento oficial de su plataforma para desarrolladores TOS y del correspondiente Programa de Recompensas por la Publicación de Aplicaciones. La compañía invita a desarrolladores independientes, mantenedores de proyectos de código abierto, entusiastas de los homelabs y defensores del autoalojamiento de todo el mundo a incorporar sus aplicaciones existentes al ecosistema NAS de TerraMaster y llegar a usuarios de todo el mundo

Madrid, 29 de octubre de 2026.- A través de la plataforma TOS Developer Platform, los desarrolladores pueden empaquetar y adaptar sus proyectos existentes sin necesidad de crear software nuevo desde cero. Una vez aprobadas, las aplicaciones pueden publicarse en el TOS App Center global, lo que les brinda oportunidades de distribución y visibilidad entre los usuarios de NAS de TerraMaster de todo el mundo.



Desarrollo sencillo y publicación de aplicaciones optimizada

La plataforma ofrece documentación completa para el desarrollo y plantillas de empaquetado listas para usar para Debian (.deb) y Docker. Admite el envío de solicitudes en línea de forma autónoma, la validación automatizada, el seguimiento del estado de las revisiones y el acceso mediante API, lo que permite a los desarrolladores integrar el proceso de envío en sus flujos de trabajo de publicación CI/CD existentes. Para registrarse, solo se necesita una dirección de correo electrónico válida; no se requiere verificación de identidad real ni disponer de un dispositivo NAS físico de TerraMaster. El desarrollo y las pruebas pueden realizarse en una máquina virtual con Ubuntu 22.04.



Los desarrolladores conservan el 100 % de las donaciones

Los desarrolladores pueden configurar sus propios enlaces de donación HTTPS en las páginas de detalles de sus aplicaciones. TerraMaster no cobra comisiones por las donaciones ni gestiona los fondos recibidos. Todas las donaciones realizadas a través de los enlaces propios de los desarrolladores se transfieren directamente a estos, ofreciéndoles más oportunidades de recibir el apoyo de sus usuarios.



Abierto el Programa de Recompensas por la Publicación de Aplicaciones

Publicar las aplicaciones en el TOS App Center antes del 30 de abril de 2027 para obtener una recompensa por cada aplicación que cumpla los requisitos, con un importe de hasta 30 USD por aplicación. Cuantas más aplicaciones aptas publiques, más recompensas podrás conseguir.



La elegibilidad y la distribución de las recompensas están sujetas a las normas oficiales del programa. TerraMaster se reserva el derecho de tomar las decisiones finales sobre la elegibilidad y la concesión de las recompensas.



Unirse a ellos para impulsar el ecosistema de aplicaciones NAS

Tanto si se es mantenedor de un proyecto de código abierto como desarrollador independiente o entusiasta de la tecnología interesado en los homelabs y las aplicaciones autoalojadas, TerraMaster invita a incorporar los proyectos al ecosistema TOS y a ayudar a que más usuarios de NAS descubran y utilicen las aplicaciones. Las condiciones completas de la iniciativa se publicarán en el foro. Consultar allí los últimos anuncios.



Foro oficial: https://forum.terra-master.com/en/

Plataforma para desarrolladores: https://developer.terra-master.com/

Guía de desarrollo: https://github.com/terramaster-tos/tos-app-pkg-tools/blob/main/README.md



Acerca de TerraMaster

TerraMaster está especializada en productos y soluciones de almacenamiento de datos, incluidos los sistemas de almacenamiento conectado a la red (NAS) y de almacenamiento de conexión directa (DAS). La empresa se compromete a ofrecer soluciones flexibles de almacenamiento, gestión y protección de datos para usuarios domésticos, profesionales y empresas.

Contacto

Nombre contacto: Mike Yang

Descripción contacto: TerraMaster

Teléfono de contacto: 17888557842