TGW presenta sus soluciones logísticas en el congreso Best Practices in Supply Chain Management

El 29 de junio en Valencia, la empresa presentará algunos de sus casos de éxito en soluciones altamente automatizadas de intralogística enfocadas a reducir costes e incrementar la eficiencia

TGW realizará una presentación de sus soluciones intralogísticas inteligentes en el congreso Best Practices in Supply Chain Management. El congreso, que tendrá lugar los días 29 y 30 de junio en Feria Valencia, se celebra en el marco de la feria ENCAJA Supply Chain.



Theo Rocamora, Sales Project Manager de TGW Ibérica, presentará algunos de los proyectos y casos de éxito de la empresa en la automatización de almacenes e-commerce y omnicanal en el Auditorio 1A, el miércoles 29 de junio a las 10:50 h.



TGW dispone de soluciones logísticas adaptadas a cada sector para incrementar la eficiencia, la ergonomía y la reducción de los costes operativos, mediante un diseño inteligente y flexible, a partir de un sistema automatizado para la preparación de pedidos con un concepto Goods-To-Person (GTP). Grandes empresas como Mango, AhorraMas, HiperDino, Puma, Frisco o Engelbert Strauss han confiado en TGW para la automatización de sus centros logísticos y de distribución.



Un congreso gratuito sobre best practices en logística

El congreso Best Practices in Supply Chain Management es un evento gratuito organizado por la Asociación para el Desarrollo de la Logística que se celebrará de manera presencial en Feria Valencia entre el 29 y el 30 de junio.



Durante el evento sobre conocimiento logístico, diferentes empresas nacionales expondrán sus mejores prácticas moderadas por dos profesionales con una gran trayectoria en dirección de operaciones y logística de grandes empresas: Ignacio Monserrat Soriano y Javier Padrós.



Los asistentes al congreso, que deben reservar plaza a través de la web, también podrán acceder a la Zona Demo de la feria ENCAJA Supply Chain, a través de este enlace.



Soluciones de intralogística flexibles, innovadoras y premiadas

TGW Logistics Group es una empresa de origen austriaco especializada en soluciones de intralogística altamente automatizadas para la cadena de suministro de clientes, principalmente del sector textil, alimentario y bienes de consumo e industriales.



Se caracteriza por ofrecer una amplia gama de soluciones flexibles, capaces de adaptarse a las necesidades del cliente y de crecer con su negocio: almacenes automatizados, robots de picking, transportadores, sistemas de clasificación, etc. TGW desarrolla todos los componentes esenciales de sus soluciones: software, control, robótica o los módulos de mecatrónica.



Entre los principales sistemas de TGW destaca FlashPick® un sistema de picking Goods-To-Person que combina hardware y software con tecnología punta para simplificar la recepción de mercancías, la preparación de pedidos y su entrega, logrando el máximo rendimiento con una excelente flexibilidad.



También destaca PickCenter Rovolution, una solución de picking completamente automatizada que toma decisiones por sí sola gracias a la inteligencia artificial y que recientemente ha recibido, junto con su gemelo digital, el prestigioso premio a la innovación en logística entregado por la Asociación de Ingenieros Alemanes (VDI), especializada en producción y logística. La entrega del galardón se realizó durante la feria LogiMAT 2022 celebrada entre el 31 de mayo y el 02 de junio.







