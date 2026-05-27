Tokio lidera y Pekín irrumpe: KAYAK revela tendencias y claves para volar al mejor precio este verano

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(Información remitida por la empresa firmante)

Los precios medios de los vuelos a más del 40% de los destinos internacionales más buscados por los viajeros españoles se sitúan por debajo de los 250 € ida y vuelta

Madrid, 27 de mayo de 2026.- Los españoles seguirán viajando este verano y lo harán en mayor medida que el año pasado, especialmente en junio y julio, cuyas búsquedas de vuelos crecen un 8% en comparación con 2025. Además, Tokio y Santa Cruz de Tenerife encabezan las listas de los destinos internacionalesy nacionales más buscados por los viajeros españoles para este verano, y Pekín y Jerez de la Frontera se posicionan como los destinos de moda de la temporada, con un aumento del 85% y 68% en las búsquedas de vuelos en comparación con el verano del pasado año.



Estos son solo algunos de los hallazgos del nuevo Travel Check-In: Mejores ofertas para el verano 2026 de KAYAK, el análisis de tendencias de viaje para este verano del motor de búsqueda de viajes líder. En un contexto de marcado dinamismo en los precios, KAYAK no sólo revela los destinos más buscados por los viajeros españoles y los de mayor tendencia, sino también las escapadas más económicas para quienes viajen desde España, así como consejos clave sobre cuál es el mejor momento para volar y conseguir la mejor tarifa.



"Aunque el contexto global actual hace que los precios puedan parecer más impredecibles este verano, la realidad tiene sus matices y quienes planifiquen con antelación pueden encontrar buenas oportunidades. Nuestros datos muestran que todavía es posible volar desde España a más del 40% de los destinos internacionales más buscados por menos de 250 € ida y vuelta", afirma Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa. "Si bien el precio es siempre un motivo de peso a la hora de escoger el destino, también observamos que existe un buen número de viajeros para los que este factor es menos determinante, ya que las búsquedas de vuelos en clase business han aumentado un 20% y en premium economy un 11%".



Los destinos más buscados del verano 2026



Top 10 destinos internacionales más buscados

El top 10 de los destinos internacionales más buscados refleja un equilibrio entre clásicos europeos de corta y media distancia, como Roma, Ámsterdam o Atenas, y destinos de largo radio como Tokio, Bangkok, Lima o Bogotá, mostrando un interés que fluctúa entre las escapadas cercanas y las experiencias en destinos más lejanos.



Estos son los destinos internacionales más buscados y el precio medio del vuelo ida y vuelta turista verano 2026.



1. Tokio, Japón: 993 €



2. Roma, Italia: 120 €



3. París, Francia: 145 €



4. Londres, Reino Unido: 133 €



5. Bangkok, Tailandia: 759 €



6. Lima, Perú: 1.130 €



7. Bogotá, Colombia: 892 €



8. Nueva York, Estados Unidos: 625 €



9. Ámsterdam, Países Bajos: 193 €



10. Atenas, Grecia: 248 €



Top 10 destinos domésticos más buscados

Cuando se trata de disfrutar del verano "en casa", las islas siguen siendo las grandes ganadoras: siete de los diez destinos nacionales más buscados por los viajeros españoles se encuentran en territorios insulares, reflejando el interés del viajero nacional por disfrutar de escapadas de playa sin salir del país.



Estos son los destinos domésticos más buscados y el precio medio del vuelo ida y vuelta turista verano 2026.



1. Santa Cruz de Tenerife, Canarias: 216 €



2. Palma de Mallorca, Baleares: 88 €



3. Las Palmas de Gran Canaria, Canarias: 173 €



4. Mahón, Baleares: 141 €



5. Ibiza, Baleares: 94 €



6. Arrecife, Canarias: 222 €



7. Madrid, Madrid: 110 €



8. Puerto del Rosario, Canarias: 207 €



9. Sevilla, Andalucía: 136 €



10. Barcelona, Cataluña: 132 €



Los destinos de mayor tendencia del verano 2026

Si se habla de moda, a nivel internacional, los españoles lo tienen claro: cuanta más tierra de por medio, mejor. Nueve de los diez destinos internacionales de mayor tendencia entre los viajeros nacionales para este verano son de larga distancia. Abriendo la puerta a viajes más inmersivos y culturalmente enriquecedores, Asia Oriental, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe lideran el ranking de este año, con Pekín, Shanghái y Seúl registrando incrementos en búsquedas de vuelos del 85%, 64% y 40% respectivamente en comparación con el verano de 2025.



Estos son los destinos de mayor tendencia, el precio medio del vuelo ida y vuelta turista verano 2026 y la variación en % en las búsquedas de vuelos en 2026 vs 2025.



1. Pekín, China: 813 €, +85 %



2. Shanghái, China: 763 €, +64 %



3. Bogotá, Colombia: 892 €, +47 %



4. Seúl, Corea del Sur: 816 €, +40 %



5. Quito, Ecuador: 1.210 €, +38 %



6. Estocolmo, Suecia: 277 €, +31%



7. San José, Costa Rica: 1.011 €, +31%



8. Punta Cana, República Dominicana: 892 €, +29 %



9. Tokio, Japón: 993 €, +27 %



10. Santo Domingo, República Dominicana: 910 €, +18 %



A nivel doméstico, el top 5 de los destinos de mayor tendencia lo protagonizan Jerez de la Frontera (+68 % en búsquedas de vuelos en comparación con el verano de 2025 y un precio medio de vuelo de 147 €), Madrid (+31 % y 110 €), Málaga (+8 % y 125€ ) y los destinos insulares de Palma de Mallorca (+6% y 88€) y Santa Cruz de Tenerife (+6% y 264 €).



Las escapadas de una semana más económicas

Los datos de KAYAK también revelan destinos donde los viajeros todavía pueden disfrutar de una escapada de una semana por alrededor de 500 € o menos, incluyendo vuelo de ida y vuelta y alojamiento en habitación doble por persona. Destinos como Tirana, Tánger, Cracovia, Oporto y Jerez de la Frontera destacan entre las escapadas más asequibles del verano, demostrando que viajar de forma económica sigue siendo posible para quienes planifican con antelación.



Estos son los destinos para una escapada de una semana más económicos, el precio medio del vuelo ida y vuelta turista verano 2026, el precio medio de 7 noches de hotel en habitación doble, por persona verano 2026, y el coste aproximado de 7 días de viaje, verano 2026



1. Tirana, Albania: 198 €, 140 €, 338 €



2. Tánger, Marruecos: 123 €, 249 €, 372 €



3. Las Palmas de Gran Canaria, España: 173 €, 250 €, 422 €



4. Cracovia, Polonia: 179 €, 263 €, 442 €



5. Jerez de la Frontera, España: 147 €, 298 €, 445 €



Cuándo viajar para conseguir el mejor precio

La flexibilidad en las fechas sigue siendo uno de los factores clave para ahorrar este verano. Según los datos de KAYAK, la semana del 7 de septiembre es el mejor momento para volar a destinos internacionales al mejor precio. En el caso de los viajes domésticos, las semanas del 1 y 8 de junio destacan como las más asequibles para volar dentro de España.



Aquellos viajeros que quieran viajar en otra semana, con herramientas como el Resumen de precios de vuelos de KAYAK pueden seguir la evolución de las tarifas aéreas semana a semana para viajar desde España a diferentes regiones del mundo y a algunos de los destinos nacionales e internacionales más populares entre los viajeros españoles, para fechas de viaje durante las 12 semanas siguientes, y reservar con mayor confianza.



Para descubrir más tendencias de viaje para este verano, consultar el informe completo Travel Check-In: Mejores ofertas para el verano 2026 de KAYAK.

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