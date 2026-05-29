URBAN CITY CAMPUS; Viviendas a Medida en Granada Capital - URBAN CITY CAMPUS

(Información remitida por la empresa firmante)

Granada, 29 de mayo de 2026..-

HyggeCoop presenta en Granada capital “URBAN CITY CAMPUS”, un proyecto residencial pensado para quienes sueñan con disfrutar de la vida en la ciudad sin renunciar a la tranquilidad y a la cercanía con la naturaleza. Situado junto a La Cartuja y el entorno universitario, en una de las zonas de mayor crecimiento de Granada, este nuevo residencial ofrece una ubicación privilegiada y excelentes conexiones con el centro de la ciudad y las principales vías de acceso.

Urban City Campus nace con una idea muy clara: crear hogares cómodos, modernos y accesibles, donde cada persona pueda encontrar un espacio adaptado a su estilo de vida. Para ello, el proyecto apuesta por materiales sostenibles y eficientes, acabados de calidad y viviendas diseñadas para disfrutar del confort y el bienestar cada día.

Viviendas diseñadas para disfrutar

El proyecto contará con 113 viviendas distribuidas en dos bloques, con opciones de 1, 2 y 3 dormitorios. Cada vivienda ha sido pensada para aprovechar al máximo la luz natural, la funcionalidad y la comodidad de sus espacios, incluyendo además plaza de garaje privada para una mayor tranquilidad en su planta de sótano.

Las viviendas en planta baja dispondrán de amplias terrazas o jardines ideales para compartir momentos al aire libre, mientras que los áticos ofrecerán grandes solárium privados donde disfrutar de las extraordinarias vistas de Granada durante todo el año. El resto de viviendas contarán con luminosos balcones que aportan amplitud y conexión con el exterior.

Además, Urban City Campus ofrecerá unas zonas comunes diseñadas para el descanso, con piscina, parking para bicicletas, espacios para relajarse, etc. y un recinto privado con control de acceso que aportará seguridad y privacidad a todos los residentes.

Una ubicación pensada para facilitar el día a día

Urban City Campus se encuentra en una zona estratégica de Granada capital que permite disfrutar de todos los servicios necesarios cerca de casa: comercios, transporte público, universidades, zonas de ocio y espacios verdes.

Su cercanía con la Universidad de Granada y las excelentes comunicaciones con el cinturón metropolitano convierten este proyecto en una opción ideal tanto para quienes estudian como para quienes trabajan o buscan invertir en una vivienda con gran proyección de futuro.

Aquí, cada residente podrá organizar su vida con comodidad, reduciendo desplazamientos y ganando tiempo para lo verdaderamente importante.

Viviendas accesibles para diferentes necesidades

Urban City Campus ofrece viviendas con precios pensados para adaptarse a distintos perfiles y necesidades. Las viviendas de un dormitorio parten desde los 145.000 €, mientras que los áticos de tres dormitorios estarán disponibles desde 275.000 €.

HyggeCoop quiere que, acceder a una vivienda de calidad en Granada sea una posibilidad real para más personas, ofreciendo hogares modernos, eficientes y con una excelente relación calidad-precio.

Presentación oficial del proyecto

El proyecto iniciará oficialmente su comercialización el viernes 29 con una presentación especial en el Hotel Turia. Durante la jornada, los asistentes podrán conocer todos los detalles del residencial, resolver dudas de manera personalizada e incluso reservar allí mismo su futura vivienda.

El evento estará abierto desde las 9:30 hasta las 20:45 horas y continuará también el sábado 30 de mayo, pudiendo reservar una reunión personalizada, en el teléfono que la Comercializadora ha dispuesto para ello.

HyggeCoop: hogares pensados para las personas

En HyggeCoop, creen que una vivienda no es solo un lugar donde vivir, sino el espacio donde se construyen recuerdos, se comparte tiempo con quienes más importan y se disfruta de los pequeños momentos del día a día.

Inspirados en el concepto danés de “hygge”, que representa la felicidad en las cosas sencillas, trabajan desde hace más de 25 años en Andalucía creando hogares acogedores, funcionales y adaptados a las necesidades reales de las personas.

Su filosofía se resume en una idea muy sencilla: “En tu casa mandas tú”. Por eso, cada proyecto se desarrolla pensando en ofrecer flexibilidad, cercanía, atención personalizada y viviendas que realmente encajen con el estilo de vida de cada cliente.

Empieza a construir el futuro que se desea

Urban City Campus representa una nueva forma de vivir Granada: con comodidad, buena ubicación, espacios pensados para disfrutar y viviendas diseñadas para el presente y el futuro.

Para más información sobre el proyecto y las viviendas disponibles, las personas interesadas pueden visitar www.urbancitycampus.es o ponerse en contacto con el equipo de HyggeCoop en info@hyggecoop.com

Contacto

Emisor: URBAN CITY CAMPUS

Contacto: URBAN CITY CAMPUS

Número de contacto: +34 645602608