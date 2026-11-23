(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid y Alicante lideran las reservas y concentran uno de cada cinco viajes reservados

El precio medio de la noche de hotel en España aumenta un 11% y se sitúa en los 158 euros

Francia (7,6%), Reino Unido (7,1%), Italia (6,9%) y Portugal (6,0%) encabezan la demanda de destinos internacionales

BARCELONA, 23

El puente de diciembre es uno de los más esperados por los viajeros. Así lo demuestran las cifras de ATRÁPALO, plataforma online líder en viajes y experiencias, que apuntan a un incremento del 68% de los viajes para esas fechas respecto al año anterior.

Los datos también destacan que casi la mitad de las reservas (42,9%) corresponden a destinos internacionales, mientras que Madrid y Alicante se sitúan a la cabeza de los destinos nacionales preferidos, concentrando conjuntamente uno de cada cinco viajes reservados.

"El puente de diciembre de 2026 se alarga del sábado 5 al martes 8, mientras que en 2025 fue de sábado a lunes, y el aumento de reservas lo refleja", ha explicado el director de Operaciones de ATRÁPALO, Roberto Ramos.

En el mercado nacional, lideran las reservas Madrid (10,16%), seguida de Alicante (9,68%), Tarragona (4,35%), Málaga (3,23%) y Gran Canaria (3,06%). El precio medio de la noche hotelera en España para estas fechas alcanza los 158 euros, un 11% más. En Tarragona, el precio alcanza los 210euro y en Gran Canaria los 181 euro, mientras que Toledo (122euro) o Málaga (130 euro) ofrecen opciones más ajustadas. En general, las estancias son más largas que en otros puentes, con 2,85 noches de media.

Las escapadas nacionales para el periodo del 5 al 8 de diciembre destacan también por su planificación anticipada. En este caso, los viajeros reservan con una media de 132 días de antelación.

Francia y Reino Unido, los más solicitados

Los datos también constatan que el puente de diciembre es el periodo escogido por muchas personas para escaparse a otros países. En este sentido, cuatro de cada diez viajeros optan por viajes al extranjero, que crecen un 75% con respecto al pasado año. "Es el puente más internacional del año. Son cuatro días y mucha gente opta por irse más lejos", destaca Roberto Ramos.

Francia (7,6%), Reino Unido (7,1%), Italia (6,9%) y Portugal (6,0%) son los países más demandados, con Londres (261euro/noche) como la ciudad más reservada en hotel, por delante de Andorra (187euro/noche), París (261euro/noche) y Roma (146euro/noche). En lo que respecta a los paquetes que incluyen vuelo y hotel, Londres, Venecia, Praga y Budapest son las ciudades preferidas para viajar por esas fechas, con un precio de entre 408 euro y 507 euro con una noche incluida.

ATRÁPALO, fundada en el año 2000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios y una facturación superior a los 250 millones de euros, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

Emisor: Atrápalo

Contacto: Mónica Rodriguez, Communication Specialist de ATRÁPALO, e-mail monica.rodriguez@atrapalo.com. Rubén Marcos, Europa Press Comunicación, e-mail rubenmarcos@europapress.es, telf. 600 90 54 74.