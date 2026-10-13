Yunbit lanza RRHH Pack Starter para la digitalización de la gestión de personas y el cumplimiento normativo

Yunbit Lanza Pack Starter - Yunbit Lanza Pack Starter

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía española reúne en una sola plataforma comunicación interna, expedientes, gestión del tiempo y documentación laboral, con implantación acompañada y posibilidad de crecer hacia el RRHH completo sin migrar datos

Madrid, 13 de octubre de 2026.- Yunbit, empresa española de software de gestión empresarial con sedes en Madrid y Jerez, ha presentado Pack Starter, la versión de entrada de su solución de recursos humanos. Está dirigida a empresas de entre 20 y 100 empleados que necesitan ordenar la gestión de su plantilla y cumplir con obligaciones como el registro de jornada, la protección de datos o la prevención de riesgos laborales, sin abordar un proyecto de implantación largo ni detener la actividad del negocio.



Cuatro áreas en una única plataforma

Muchas pymes gestionan hoy su plantilla con hojas de cálculo, correos y aplicaciones de mensajería, repartidas entre varias herramientas que no comparten información. Pack Starter sustituye ese escenario por un entorno cloud único, organizado en cuatro módulos:



• Comunicación interna: comunicados con confirmación de lectura, políticas y procedimientos versionados, organigrama dinámico y buzón de consultas.



• Expedientes: ficha e histórico de cada empleado, onboarding digital, firma electrónica, modelo 145 y descarga de nóminas desde el portal del empleado.



• Gestión del tiempo: registro de jornada conforme al Real Decreto-ley 8/2019, vacaciones y permisos con flujo de aprobación, bajas, horas extra, teletrabajo, turnos y cuadrantes.



• Gestión documental: documentación por puesto de trabajo y control de firmas —contrato, RGPD, equipos de protección individual, código de conducta y riesgos laborales—, con firma digital con validez legal.



"Las pymes nos decían que necesitaban poner orden en recursos humanos, pero sin un proyecto que les obligara a parar. Pack Starter responde a eso: lo esencial funcionando desde el primer día, con la tranquilidad de cumplir la normativa y con un equipo que acompaña la puesta en marcha", afirma Juan Conde, CEO de Yunbit.



El cumplimiento normativo, punto de partida

El registro de jornada obligatorio es, con frecuencia, la primera razón por la que una empresa se plantea digitalizar sus recursos humanos. Pack Starter permite conservar el histórico completo de fichajes, con la hora exacta y la conformidad del empleado, y exportarlo en minutos ante un requerimiento de la Inspección de Trabajo.



A partir de ahí, la plataforma resuelve otras tareas que consumen tiempo a los departamentos de personas: la gestión de vacaciones, el envío de nóminas, la incorporación de nuevos empleados o el control de quién ha firmado cada documento.



"El cumplimiento no debería depender de una carpeta o de un Excel. Cuando la información está centralizada, fechada y firmada, la empresa gana seguridad jurídica y el equipo de RRHH recupera tiempo para lo que de verdad aporta valor: las personas", añade Conde.



Pensado para crecer con la empresa

Pack Starter es la puerta de entrada a la solución completa de recursos humanos de Yunbit. Las empresas que lo implanten podrán activar más adelante funcionalidades como selección, formación o evaluación del desempeño sin cambiar de herramienta ni migrar datos.



Además, al formar parte de la plataforma integrada de Yunbit, la gestión de personas puede conectarse con el resto de áreas del negocio —ERP, almacén, CRM o mantenimiento— cuando la empresa lo necesite. La solución se desarrolla en España, se aloja en infraestructura europea y cuenta con las certificaciones del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) e ISO/IEC 27001, garantías relevantes para el tratamiento de datos personales de la plantilla.



"Queremos que una empresa de 30 empleados tenga hoy la misma solidez que usan organizaciones mucho mayores, y que pueda ir sumando funcionalidades a su ritmo", concluye el CEO.



Disponibilidad

Pack Starter ya está disponible para empresas de todo el territorio nacional. Las compañías interesadas pueden solicitar una demostración de 30 minutos en www.yunbit.es o a través de info.yunbit.es.



Acerca de Yunbit

Yunbit es una compañía española de software de gestión empresarial con sedes en Jerez de la Frontera y Madrid. Su plataforma integra en un único entorno ERP, gestión de almacén (SGA), CRM, mantenimiento (GMAO), recursos humanos y eCommerce, con módulos especializados por área de negocio. Desarrollada en España y alojada en infraestructura europea, cuenta con las certificaciones ENS e ISO/IEC 27001. Más información en www.yunbit.es.

Contacto

Nombre contacto: María Cumplido

Descripción contacto: Yunbit S.L.

Teléfono de contacto: +34 91 102 15 70