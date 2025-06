Zelestra y United Way lanzan un innovador programa educativo sobre energías renovables en Sevilla

(Información remitida por la empresa firmante)

Gracias a una colaboración entre Zelestra y United Way, el programa desarrollado en el IES Heliópolis de Sevilla ha permitido que los estudiantes de Formación Profesional en energías renovables conecten la teoría con la práctica

Sevilla, 9 de junio de 2025.- Aproximadamente 250 estudiantes en Sevilla han participado en un innovador programa educativo sobre energías renovables. Impulsado en conjunto por la empresa global de energía renovable Zelestra y United Way, el programa está diseñado para reforzar los vínculos entre empresas y centros educativos con el fin de promover la empleabilidad.



Más de 30 miembros del equipo de Zelestra participaron en el programa, que estuvo dirigido a estudiantes de primero y segundo año de Formación Profesional en energías renovables del IES Heliópolis de Sevilla.



El programa forma parte de "Zelestra FutureS", una de las iniciativas de inversión social de la compañía de energía renovable, cuyo objetivo es empoderar el talento local, fomentar la innovación e inspirar un compromiso con la sostenibilidad.



Durante varios meses, los estudiantes pudieron visitar plantas solares y conversar con personas de diferentes departamentos como Ingeniería, participar en talleres innovadores —como la creación de una mochila con cargador solar para teléfonos móviles— y asistir a clases magistrales. Estas cubrieron temas como el desarrollo de proyectos, operaciones y mantenimiento diarios, así como nuevas tecnologías como el almacenamiento en baterías y el hidrógeno verde.



La cuarta y última clase magistral del programa, centrada en la "Actitud y pasión", necesarias en el entorno laboral, contó con la participación de Scarlett Álvarez, Directora Global de Instituciones y Sostenibilidad, y Marina Fuentes, CEO de United Way España, así como la delegada de Educación, Juventud y Edificios municipales y Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla, Dña. Blanca Gastalver Molina. En ella se abordaron cuestiones relacionadas con cómo cerrar la brecha entre el mundo empresarial y las escuelas, y cómo conectar el conocimiento teórico con su aplicación práctica, inspirando al alumnado y mostrando cómo su compromiso y esfuerzo definirán su éxito profesional y el de las empresas en las que trabajarán.



Vinculando las oportunidades que ofrece el sector de las energías renovables con el compromiso de no dejar a nadie atrás, también se desarrolló un programa de acompañamiento para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Con la participación de varios equipos de Zelestra, los y las participantes pudieron conocer desde dentro el funcionamiento de una gran empresa y tener un primer contacto con un entorno profesional, aprendiendo sobre las oportunidades que existen en el ámbito de la energía limpia.



El éxito del programa se ha traducido en la contratación como becarios de dos estudiantes participantes, destacando el vínculo directo entre educación, formación y oportunidades reales de empleo.



Cerca de 250 estudiantes y más de 30 voluntarios de Zelestra han participado en los distintos eventos, junto con el personal de United Way España, superando las 700 horas de impacto en la comunidad.



Scarlett Álvarez comentó: "El programa con United Way ha sido un gran éxito. Ha resultado muy beneficioso tanto para cada miembro de nuestro equipo que ha dedicado su tiempo como para los cientos de estudiantes con los que hemos tenido la fortuna de colaborar. Zelestra está fomentando alianzas con comunidades locales y centros educativos en las zonas donde operamos, porque entendemos que la única manera de construir conjuntamente un futuro sin carbono es creando asociaciones a largo plazo. Nuestros proyectos están apoyando oportunidades de empleo y generando beneficios más amplios para las comunidades, y esperamos que muchos de los estudiantes participantes se sientan aún más inspirados para establecer sus carreras en el sector de las energías renovables".



Marina Fuentes, CEO de United Way, explica: "Nuestro objetivo con estas iniciativas es ayudar a las empresas a maximizar su impacto social, cocreando programas a medida que alineen su estrategia social dentro de la ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) con las verdaderas necesidades de la comunidad. Creemos firmemente que, si promovemos la relación entre la empresa y la comunidad educativa, lograremos potenciar la formación del alumnado y crearemos una generación altamente preparada, capaz de afrontar trabajos innovadores en el ámbito medioambiental y en el sector de las energías renovables, piedra angular de la lucha contra el cambio climático".



Emisor: Fundación United Way

Contacto

Nombre contacto: María José Álvarez

Descripción contacto: Gps

Teléfono de contacto: 630 07 40 39