Zunder consolida en 2025 su liderazgo como referente en la carga ultrarrápida en el sur de Europa

Zunder Vallecas - zunder

(Información remitida por la empresa firmante)

Palencia, 2 de enero de 2026.-

La compañía alcanza 209 estaciones operativas y más de 1.300 puntos de carga, consolidando su liderazgo en carga ultrarrápida en el sur de Europa

Zunder cierra 2025 en un momento decisivo para la movilidad eléctrica. El año ha estado marcado por la mayor aceleración registrada hasta la fecha en el mercado español: según datos recogidos por AEDIVE, las matriculaciones de turismos electrificados prácticamente se han duplicado respecto a 2024, con el vehículo 100% eléctrico creciendo a ritmos cercanos al 90% interanual. Un contexto que confirma que la electrificación ha entrado en una nueva fase y sitúa a la infraestructura de recarga como un elemento clave para sostener este crecimiento.



En este escenario, Zunder consolida su posición como operador de referencia en carga ultrarrápida. La compañía finaliza 2025 con 209 estaciones operativas en España, Francia y Portugal y más de 1.300 puntos de carga, lo que supone un incremento del 23% en número de estaciones y de casi un 37% en puntos de carga respecto al cierre de 2024.



Un año de hitos: red, cobertura y uso real

En España, uno de los hitos más relevantes del ejercicio ha sido la inauguración de la estación de carga número 200, en Madrid, que simboliza la madurez del modelo de despliegue de Zunder y su apuesta por estaciones de alta potencia, bien dimensionadas y ubicadas en puntos estratégicos.



El crecimiento de la red durante 2025 ha permitido además consolidar una cobertura real del territorio, clave para la confianza del usuario. A cierre de año, la red de Zunder cubre más del 84% de las principales autovías españolas, con estaciones situadas aproximadamente cada 200 kilómetros, garantizando la viabilidad del largo recorrido en vehículo eléctrico con las autonomías actuales.



Las estaciones de Zunder están diseñadas para dar servicio a los conductores de vehículos eléctricos tanto con baja como alta demanda, con múltiples puntos de carga por emplazamiento y potencias que alcanzan hasta 480 kW, lo que permite cargar del 20% al 80% en torno a 15 minutos, acercando la experiencia de carga a la de una parada convencional en carretera.



La apuesta de Zunder por la alta potencia y la fiabilidad se ha traducido en hitos tangibles durante 2025. Un ejemplo claro ha sido la prueba de carga del Smart #5 en estaciones Zunder, en la que se alcanzaron picos de hasta 400 kW de potencia real en un turismo, algo inédito hasta ahora en este segmento. Este hito confirma que la red de Zunder no solo está preparada para el presente, sino también para la nueva generación de vehículos eléctricos que ya empiezan a llegar al mercado, con capacidades de carga cada vez más elevadas.



Estrategia 360: infraestructura, tecnología y experiencia de usuario

Más allá del despliegue físico, 2025 ha sido un año clave para la consolidación de la estrategia 360 de Zunder. La compañía opera con software 100% propio, desarrollado internamente y utilizado tanto en su red como por terceros, lo que le permite una operación más eficiente, una rápida resolución de incidencias y una mejora continua del servicio.



Gracias a esta arquitectura tecnológica, Zunder ha logrado reducir de forma significativa —entre un 70% y un 80%— las intervenciones técnicas presenciales, incrementando la disponibilidad de la red y la fiabilidad percibida por el usuario. A ello se suma una atención al cliente 100% interna y especializada, formada por equipos que conocen de primera mano la experiencia real de la movilidad eléctrica.



La experiencia de uso se ha simplificado aún más durante el año, con múltiples opciones de acceso y pago: app de Zunder, eZCard y pago directo con tarjeta bancaria en el terminal, siempre bajo el mismo esquema de precios. Un enfoque que elimina barreras y facilita la carga a todo tipo de usuarios.



Roaming y alianzas: una movilidad eléctrica conectada

El roaming ha sido uno de los pilares estratégicos de 2025. A lo largo del año, Zunder ha reforzado acuerdos clave que amplían el acceso a la carga desde distintas plataformas, como la integración de su red en Waylet o el acuerdo con Telpark, facilitando que los usuarios puedan cargar desde diferentes aplicaciones sin barreras.



Como EMSP, Zunder ofrece además acceso a cerca de 850.000 puntos de carga en toda Europa, permitiendo viajar y recargar con una sola app o tarjeta, sin necesidad de descargar múltiples aplicaciones ni enfrentarse a procesos complejos. Una interoperabilidad real, especialmente relevante para el largo recorrido y la movilidad transfronteriza.



Flotas, transporte pesado y acuerdos estratégicos

Durante 2025, Zunder ha reforzado su apuesta por flotas profesionales y transporte pesado, anticipando la electrificación del transporte de mercancías y servicios. La compañía ha impulsado infraestructuras preparadas específicamente para camiones eléctricos y rutas logísticas, respondiendo a una demanda creciente por parte de empresas que buscan soluciones fiables para trayectos nacionales e internacionales.



El año también ha estado marcado por acuerdos estratégicos orientados a acelerar la electrificación en distintos ámbitos, como la alianza con Uber y Grupo AURO para fomentar la electrificación del transporte VTC, así como colaboraciones con fabricantes, aseguradoras y actores energéticos que aportan valor añadido al usuario final.



Francia consolida el despliegue internacional y Portugal mira a 2026

En el plano internacional, Francia se consolida como un mercado clave. Zunder cierra 2025 con 17 estaciones operativas y 235 puntos de carga ultrarrápida en el país, ubicados en zonas clave, autorutas y corredores europeos estratégicos, reforzando la conectividad transfronteriza y el largo recorrido.



Portugal se perfila como uno de los grandes focos de crecimiento de cara a 2026 para la compañía. Tras iniciar su actividad como EMSP e integrar su aplicación en el sistema Mobi.e, Zunder ha anunciado un plan de despliegue de 44 nuevos puntos de carga propios, incluidos puntos específicos para transporte pesado, que reforzarán la red ibérica y la conexión entre países.



2026: escalar impacto y acelerar la transición

De cara a 2026, Zunder continuará ampliando su red, reforzando soluciones para flotas y transporte pesado, desarrollando nuevas funcionalidades tecnológicas y consolidando alianzas estratégicas para acompañar el crecimiento del vehículo eléctrico en Europa.



Para Daniel Pérez, CEO y cofundador de Zunder: "2025 ha sido un año de ejecución, crecimiento y foco absoluto en el impacto real. Zunder ha construido infraestructura, tecnología y alianzas con un objetivo claro: que moverse en eléctrico sea sencillo, fiable y viable para particulares, empresas y transporte profesional. 2026 será un año clave para escalar ese impacto".



Emisor Zunder

Contacto

Nombre contacto: Marta Ubeda

Descripción contacto: UPartner Media

Teléfono de contacto: 696024158



