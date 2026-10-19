10.000 diseños de proteínas, un laboratorio experimental: Poreva Open lanza sus primeros desafíos

Cinco desafíos de diseño de proteínas. Validación estandarizada en laboratorio. Datos experimentales abiertos. Las inscripciones se abren el 19 de octubre.

(Información remitida por la empresa firmante)

SUZHOU, China, 19 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Un diseño de proteínas prometedor es solo el comienzo. La verdadera prueba tiene lugar en el laboratorio.

MegaRoboTechnologies, una empresa tecnológica que desarrolla una "infraestructura de inteligencia para el mundo físico", ha lanzado PorevaOpen, una nueva competición global de diseño de proteínas mediante inteligencia artificial (IA) que desafía a equipos de todo el mundo a poner a prueba sus diseños generados por IA. Más de 10.000 diseños se someterán a experimentos estandarizados en laboratorio, lo que contribuirá a establecer un punto de referencia compartido y fundamentado experimentalmente para el diseño de proteínas asistido por IA.

El objetivo es ir más allá de las predicciones y acercar las proteínas diseñadas mediante IA a aplicaciones científicas en el mundo real.

PorevaOpen ha anunciado hoy los tres primeros desafíos; el plazo de inscripción se abrirá el 19 de octubre. La competición cuenta con el apoyo de TencentCloud, TwistBioscience, Galatek, Vazyme, GuangzhouPharmaceutical Digital Technology, Future Capital e InnoangelFund, entre otros.

Un estándar experimental, abierto a todos los enfoques

PorevaOpen está ahora abierto a equipos de instituciones académicas, organizaciones de investigación, laboratorios universitarios, así como empresas de biotecnología e inteligencia artificial de todo el mundo. Los participantes pueden utilizar libremente cualquier modelo, algoritmo o método de diseño.

Todas las propuestas se someterán a una evaluación experimental estandarizada de doble ciego en el laboratorio Megalaxy de MegaRobo. Los resultados y los datos experimentales, incluidos los datos sobre diseños que no tuvieron éxito, se harán públicos tras la finalización de la competición, siempre que se cumplan los requisitos de propiedad intelectual y normativa aplicable.

Cinco desafíos, resultados experimentales reales

La competición inaugural de PorevaOpen consta de cinco desafíos, con una validación experimental que abarca diversos parámetros, tales como la afinidad de unión, la estabilidad térmica, la reactividad entre especies, la selectividad por pH, la unión inespecífica y la función celular.

Los tres primeros desafíos se centran en EGFR, TNF-α y GLP-1R, mientras que otros dos desafíos se anunciarán en una segunda etapa. Las moléculas candidatas seleccionadas podrán pasar a fases de prueba adicionales en modelos biológicos, incluidos los organoides.

Premios y fechas clave

PorevaOpen ofrece un total de 250.000 dólares (1,7 millones de RMB) en premios en efectivo. MegalaxyLab aportará otros 150.000 dólares (1 millón de RMB) en créditos para validación en laboratorio experimental, sin coste alguno para los participantes. Asimismo, los 10 mejores participantes podrían tener la oportunidad de obtener hasta 1,5 millones de dólares en posibles inversiones.

19 de octubre – 18 de noviembre: Inscripción y envío de propuestas para los desafíos 1-3

Inscripción y envío de propuestas para los desafíos 1-3 9 de noviembre – 8 de diciembre: Envío de propuestas para los desafíos 4-5

Envío de propuestas para los desafíos 4-5 Para marzo de 2027: Validación experimental

Validación experimental Abril de 2027: Resultados y datos experimentales publicados

Resultados y datos experimentales publicados Abril de 2027: Gira del equipo y ceremonia de entrega de premios

Más información e inscripción:https://porevaopen.megalaxylab.com/

Poreva Open — Pruebas, no promesas.

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