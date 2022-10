La 132ª Feria de Cantón aportará una experiencia comercial eficaz y cómoda a las empresas de todo el mundo

GUANGZHOU, China, 10 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- El 15 de octubre se inaugurará la 132ª edición de la Feria de Cantón con el tema de "conectar las circulaciones nacionales e internacionales". Se espera que más de 35.000 empresas participen en este evento virtual que cuenta con 16 categorías de productos diferentes y 50 secciones de exposición. Con su sitio web actualizado, que permite una búsqueda de productos más eficaz, y varios eventos de encuentro entre proveedores y compradores, la 132ª Feria de Cantón proporcionará una experiencia comercial fluida y mejores servicios a las empresas de todo el mundo.

Los compradores pueden ahora encontrar los productos que necesitan de forma más específica gracias a la optimización de la búsqueda, concretamente a un algoritmo de búsqueda actualizado. Además, gracias al mayor número de opciones de filtrado, como modos de comercio o destinos de exportación, los visitantes pueden utilizar la plataforma en línea de la Feria con mayor precisión. Se han desarrollado nuevas funciones en la comunicación instantánea; ahora los visitantes pueden enviar archivos y tarjetas de visita en la mensajería instantánea para que la creación de redes sea más cómoda. La Feria ha ido más allá para garantizar que la funcionalidad, el servicio y las actividades del sitio web contribuyan a crear una mejor experiencia para los usuarios.

Además, la 132ª Feria de Cantón organizará eventos bien diseñados y adaptados para permitir una experiencia de compra y venta más eficiente. Más de 40 eventos de promoción del comercio global "Trade Bridge" tienen como objetivo tender un puente entre las empresas multinacionales de aprovisionamiento a gran escala y los proveedores chinos de diferentes sectores, cubriendo los mercados clave de la Feria de Cantón, como los países de la Franja y la Ruta, los miembros de RCEP y los principales países de origen de los compradores.

"La Feria de Cantón reúne a empresas destacadas de diferentes localidades de China y facilita el establecimiento de contactos comerciales con compradores globales, una plataforma de primera calidad para la cooperación recíproca de las comunidades empresariales de todo el mundo", dijo Michael Schumann, Presidente de la Asociación Federal Alemana para el Desarrollo Económico y el Comercio Exterior (BWA), en el primer evento de establecimiento de contactos "Trade Bridge" para nuevos productos de energía en Alemania.

Al mismo tiempo, el evento "Discover Canton Fair with Bee and Honey", que incluye entre 8 y 10 categorías de productos y se retransmite en directo en las redes sociales de la Feria, ofrecerá a los compradores visitas virtuales a la exposición de productos multidimensionales, visitas a fábricas, explicaciones sobre técnicas de fabricación, etc. Estas actividades de apoyo mostrarán el progreso que ha hecho China en la mejora y transformación del comercio exterior, y mejorarán la productividad de los encuentros comerciales tanto para los proveedores como para los compradores.

Sólo faltan unos días para que comience la 132ª edición de la Feria de Cantón: ¡asegúrese de dedicar unos minutos a inscribirse en el que será uno de los mejores eventos comerciales del año!

https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email

