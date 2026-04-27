139ª Feria de Cantón: creatividad e innovación en la categoría de regalos y decoración

(Información remitida por la empresa firmante)

-139ª Feria de Cantón: La creatividad y la innovación abren nuevas posibilidades en la categoría de regalos y decoración

GUANGZHOU, China, 27 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- La Fase 2 de la 139ª Feria de Cantón pone de relieve una nueva generación de creatividad en la categoría de Regalos y decoración, donde los expositores combinan artesanía, tecnología, sostenibilidad y narración cultural para redefinir los regalos modernos y la decoración del hogar.

Un tema central de esta sesión es la transformación de iconos históricos en objetos funcionales y cotidianos. Los diseñadores han reinventado la famosa lámpara del Palacio Changxin de la dinastía Han como un accesorio contemporáneo, salvando así una brecha cultural de 2.000 años. De manera similar, el monitor de seguridad Tile Cat integra ingeniosamente lentes de vigilancia de alta definición en la boca de una mascota folclórica tradicional de Yunnan. Al suavizar los motivos tradicionales y convertirlos en adorables figuras de dibujos animados, los expositores le dan a la seguridad doméstica avanzada un toque más cálido y humano.

La responsabilidad medioambiental sigue siendo un factor clave en la evolución de nuestros productos. Los nuevos sistemas modulares de gafas incorporan una bisagra patentada de liberación rápida que permite a los usuarios intercambiar las patillas sin necesidad de cambiar toda la montura. Esto no solo ofrece una personalización de estilo ilimitada, sino que también prolonga la vida útil del producto. Además, estas monturas utilizan materiales reciclados con certificación GRS, lo que reduce las emisiones de carbono hasta en un 30% y contribuye a los objetivos de la economía circular global.

La integración de tecnología inteligente en materiales tradicionales ha dado lugar a nuevos productos. El primer marco de fotos Wi-Fi de madera maciza del mundo combina la cálida textura orgánica de la madera auténtica con conectividad en la nube. Esto permite a los miembros de la familia compartir fotos de forma remota y en tiempo real, transformando un objeto decorativo clásico en un moderno centro de comunicación que conserva una estética sofisticada y de alta gama.

Para quienes viajan a diario por todo el mundo y para las familias que viajan con frecuencia, la eficiencia es fundamental. En esta sesión se presentan vasos térmicos ergonómicos de 887 ml (30 oz) con tapas patentadas de doble función que permiten alternar entre el modo con pajita y el modo de beber directamente con un simple giro. Para los más pequeños, una maleta infantil multifuncional se convierte en un asiento ergonómico con respaldo plegable, diseñado específicamente para cumplir con las normas de equipaje de mano de las aerolíneas y proporcionar un lugar seguro para que los niños descansen durante el viaje.

En la 139ª Feria de Cantón, estas innovaciones reflejan la evolución del sector chino de regalos y decoración, donde la sostenibilidad, la expresión cultural y el diseño centrado en el usuario convergen para dar forma a la próxima generación de productos modernos y con significado.

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